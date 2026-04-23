Υδατοκαλλιέργεια: Στο 1 εκατ. τόνους η παραγωγή στην ΕΕ αξίας 4,6 δισ. ευρώ – Πού βρίσκεται η Ελλάδα

Σχεδόν 1 εκατ. τόνους με ψάρια, μαλάκια, φύκια και οστρακοειδών απέδωσε η υδατοκαλλιέργεια της ΕΕ, αξίας 4,6 δισ. ευρώ, με τέσσερις χώρες, ανάμεσά τους και η Ελλάδα να παράγουν τα δύο τρίτα των ποσοτήτων το 2024.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, τόσο η παραγωγή όσο και η αξία των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας το 2024 ήταν μειωμένη κατά 3,7% και 3,6%, αντίστοιχα, συγκριτικά με τον προηγούμενο χρόνο.

Η ευρωπαϊκή παραγωγή υδατοκαλλιέργειας αντιστοιχεί στο ένα τέταρτο της συνολικής παραγωγής της ευρωπαϊκής αλιείας. Αυτό το μερίδιο ήταν πολύ χαμηλότερο από τον παγκόσμιο μέσο όρο το 2022 (περίπου 49%), υπογραμμίζοντας το αναπτυξιακό δυναμικό της ΕΕ.

Όσον αφορά την παραγωγή, ο τομέας της υδατοκαλλιέργειας της ΕΕ ήταν ο δέκατος τρίτος μεγαλύτερος παγκοσμίως, λίγο περισσότερο από την Ταϊλάνδη, με μερίδιο 0,9% του όγκου της παγκόσμιας παραγωγής το 2022. Η αξία της παραγωγής υδατοκαλλιέργειας στην ΕΕ εκτιμάται σε 4,6 δισεκατομμύρια ευρώ το 2024, αντιπροσωπεύοντας λίγο πάνω από τα δύο πέμπτα της συνολικής αξίας της συνολικής παραγωγής αλιευτικών προϊόντων της ΕΕ (εκφορτώσεις και υδατοκαλλιέργεια).

Το 64,6% της παραγωγής σε τέσσερις χώρες

Τέσσερις χώρες της ΕΕ ήταν υπεύθυνες για περίπου τα δύο τρίτα (64,6%) της συνολικής ευρωπαϊκής παραγωγής σε τόνους ζωντανού βάρους εκτρεφόμενων υδρόβιων οργανισμών το 2024.

Η Ισπανία παρήγαγε λίγο λιγότερο από το ένα τέταρτο (περίπου 24,3%) του συνόλου με τις ποσότητες να φτάνουν τους 246.137 τόνους, ακολουθούμενη από τη Γαλλία με 181.434 τόνους (17,9%), την Ελλάδα με 127.493 τόνους (12,6%) και την Ιταλία με 98.051 τόνους (9,7%). Στην πέμπτη θέση βρέθηκε η Πολωνία με 43.554 τόνους (4,3%).

Μεταξύ των χωρών της ΕΕ, η Γαλλία είχε την υψηλότερη αξία παραγωγής υδατοκαλλιέργειας το 2024 (εκτιμώμενα 857 εκατομμύρια ευρώ), που αντιπροσωπεύει το 18,5% του συνόλου της ΕΕ. Η αξία της παραγωγής ήταν η επόμενη υψηλότερη στην Ισπανία (856 εκατομμύρια ευρώ), στη συνέχεια στην Ελλάδα (689 εκατομμύρια ευρώ) και στην Ιταλία (384 εκατομμύρια ευρώ).

Ποια είδη βρέθηκαν στην κορυφή

Το 2024, σχεδόν το ένα τρίτο της συνολικής παραγωγής υδατοκαλλιέργειας της ΕΕ σε ζωντανό βάρος ήταν μύδια (32,8%), ακολουθούμενα από πέστροφες (17,2%) και τσιπούρες (10,0%).

Όσον αφορά την αξία, ωστόσο, η πέστροφα ήταν το πιο πολύτιμο είδος που παρήχθη το 2024 (ισοδύναμο με το 17,9% της συνολικής αξίας της υδατοκαλλιέργειας στην ΕΕ), ακολουθούμενη από το λαβράκι (14,5%) και την τσιπούρα (13,5%).

Διαφορετικοί υδρόβιοι οργανισμοί έχουν διαφορετικές τιμές. Για παράδειγμα, οι μέσες τιμές πρώτης πώλησης για τα μύδια ήταν περίπου 1,3 ευρώ ανά κιλό, για το λαβράκι περίπου 7,3 ευρώ ανά κιλό και για τον τόνο περίπου 12,6 ευρώ ανά κιλό.

