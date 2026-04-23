Δίκη για τον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη: «Δύο τραύματα θα ήταν θανατηφόρα ακόμα κι αν δεν έπεφτε στο νερό»
Ο ιατροδικαστής Νίκος Καλόγρηας κατέθεσε στη δίκη για τον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη ότι η σορός του έφερε κρανιοεγκεφαλικές και άλλες κακώσεις που είχαν προκληθεί από δύο τρόπους.
- Συντάξεις Μαΐου: Ξεκινούν σήμερα οι πληρωμές – Πότε εμφανίζονται τα χρήματα στα ΑΤΜ
- Οι 15 παραβάσεις που μπορούν να σας κάνουν να χάσετε το δίπλωμά σας και να δώσετε ξανά εξετάσεις
- Ανοιξε το νέο Xilton: Νέα εποχή για το εμβληματικό ξενοδοχείο Conrad Athens The Ilisia
- Σοβαρή συμπλοκή ανάμεσα σε δύο 19χρονες – Την έσπρωξε σε τζαμαρία
Σοβαρές κακώσεις από χτυπήματα που δέχθηκε με δύο τρόπους, έφερε η σορός του Σήφη Βαλυράκη, σύμφωνα με όσα κατέθεσε στο ΜΟΔ στη δίκη των δύο ψαράδων που κατηγορούνται για τη δολοφονία του πρώην υπουργού, ο ιατροδικαστής Νίκος Καλόγρηας.
Ο κ. Καλόγρηας, μαζί με τη συνάδελφο του Χριστίνα Τσάκωνα, διενήργησαν τις ιατροδικαστικές εξετάσεις στη σορό του πρώην υπουργού που βρέθηκε τον Ιανουάριο του 2021 στην θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας. Ο κ. Καλόγρηας κατέθεσε ότι δύο τραύματα θα ήταν θανατηφόρα ακόμα κι αν δεν έπεφτε στο νερό το θύμα. Όπως είπε ο μάρτυρας, η σορός έφερε κρανιοεγκεφαλικές και άλλες κακώσεις που είχαν προκληθεί από δύο τρόπους. Οι οκτώ από «θλων και τέμνον όργανο», ενώ άλλα τραύματα, κυρίως εκχυμώσεις, από «θλων και αμβλύ όργανο» τα όποια θα μπορούσαν να είναι αποτέλεσμα είτε πλήξης είτε πρόσκρουσης.
Όπως τόνισε όσον αφορά την πρώτη κατηγορία, το όργανο που προκάλεσε τις σοβαρές κακώσεις, θα μπορούσε να είναι η προπέλα σκάφους, χωρίς ωστόσο να μπορεί να το πιστοποιήσει με σιγουριά. Αναφέρθηκε ωστόσο σε ευρήματα που παραπέμπουν «σε μεγάλη κινητική δύναμη».
Σε ερώτηση του εισαγγελέα αν κάποια εκ των οκτώ τραυμάτων ήταν θανατηφόρα, ακόμα κι αν δεν υπήρχε εισρόφηση νερού, ο κ. Καλόγρηας απάντησε, δείχνοντας στο δικαστήριο σχετική φωτογραφία.
Μάρτυρας: Το σημείο 6 και το σημείο 9 ήταν θλαστικά χτυπήματα θανατηφόρα διότι είναι διατομές στη σφαγίτιδα φλέβα και στην καρωτίδα.
Εισαγγελέας: Θα επέρχονταν από αυτά θάνατος αν δεν είχε πέσει το θύμα στο νερό;
Μάρτυρας: Ναι, θα είχαμε θάνατο εξαιτίας των δύο αυτών κακώσεων.
Εισαγγελέας: Θλων και τέμνον όργανο μπορεί να είναι η προπέλα σκάφους;
Μάρτυρας: Μπορεί αλλά δεν μπορώ να το ξέρω.
Η πλευρά της οικογένειας του ιδρυτικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ υπέβαλε πολλές ερωτήσεις στον ιατροδικαστή ώστε να αποσαφηνιστεί αν τα τραύματα που έφερε η σορός θα μπορούσαν να σχετίζονται με χτυπήματα που δέχθηκε το θύμα από τους κατηγορούμενους.
Υποστήριξη της κατηγορίας: Τα τραύματα θα μπορούσαν να προκλήθηκαν από το κοντάρι με γάντζο στην άκρη; (που είχαν στο σκάφος τους οι ψαράδες).
Μάρτυρας: Όχι. Δεν είναι θλων και τέμνον όργανο. Είναι θλων και αμβλύ.
Υποστήριξη της κατηγορίας: Κάποια από τα τραύματα θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζάλη και να πέσει στην θάλασσα;
Μάρτυρας: Ναι, εντοπίζονται δύο που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζάλη.
Υποστήριξη της κατηγορίας: Η γενικευμένη αιμορραγική διήθηση που αναφέρετε στην έκθεση, παραπέμπει σε πολλαπλά χτυπήματα;
Μάρτυρας: Θα μπορούσε να είναι και από ένα μόνο χτύπημα.
Στο δικαστήριο είχε κληθεί και η κ. Τσάκωνα η οποία απέστειλε επιστολή, στην οποία δήλωσε ότι έχει τεθεί σε αργία και δεν εκτελεί καθήκοντα.
Τόσο η υποστήριξη της κατηγορίας όσο και η υπεράσπιση είπαν στο δικαστήριο ότι η υπηρεσιακή της κατάσταση δεν την εμποδίζει να προσέλθει να καταθέσει, με τον πρόεδρο να αναφέρει «θα δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε».
- Aegean: Επανέναρξη πτήσεων στη Μέση Ανατολή
- Τραμπ: Οι ΗΠΑ έχουν τον απόλυτο έλεγχο των Στενών του Ορμούζ – Επιμένει ότι η ηγεσία του Ιράν είναι διασπασμένη
- Τα ονόματα που ακούγονται για την τεχνική ηγεσία της Τσέλσι
- Αγία Βαρβάρα: Σοβαρή συμπλοκή ανάμεσα σε δύο 19χρονες – Την έσπρωξε σε τζαμαρία
- Δίκη για τον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη: «Δύο τραύματα θα ήταν θανατηφόρα ακόμα κι αν δεν έπεφτε στο νερό»
- ΒΗΜΑ της Κυριακής: Κυκλοφορεί στις 26 Απριλίου με συναρπαστικές προσφορές
- Για την Μπιενάλε της Βενετίας, τέχνη και εγκλήματα πολέμου δεν πάνε μαζί
- Τρομερή ατάκα του Αρμπελόα: «Δεν με νοιάζει αν ο Εμπαπέ κάνει like στον Μουρίνιο ή στην Τζούλια Ρόμπερτς»
