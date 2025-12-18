Υπόθεση Βαλυράκη: «Δέχθηκα πιέσεις από το Λιμεναρχείο να μην καταθέσω όσα είχα δει» δήλωσε ο βασικός αυτόπτης μάρτυρας

Πρόσωπο με πρόσωπο ήρθαν σήμερα μέσα στην αίθουσα του Μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Αθήνας ο αυτόπτης μάρτυρας της τελευταίας στιγμής του βουλευτή και ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ Σήφη Βαλυράκη με τους δύο κατηγορουμένους ψαράδες από την Ερέτρια οι οποίοι δικάζονται για ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Η σκηνή της αναγνώρισης των κατηγορουμένων ως δραστών, έγινε με την έναρξη της σημερινής διαδικασίας καθώς στην προηγούμενη συνεδρίαση που ξεκίνησε η κατάθεση του μάρτυρα Ευάγγελου Ασμάνη οι κατηγορούμενοι,οι οποίοι όχι μόνο αρνούνται ότι έχουν την παραμικρή σχέση με την υπόθεση, αλλά αρνούνται και ότι ήταν στο επίμαχο σημείο, απουσίαζαν.

Σήμερα λοιπόν,για πρώτη φορά κατηγορούμενοι και μάρτυρας ήρθαν πρόσωπο με πρόσωπο.

«Ο ένας ήταν όρθιος και χτυπούσε και ο δεύτερος ήταν σκυφτός. Δεν ξέρω τι έκανε. Τον χτύπησε για να τον αποτελειώσει; Δεν το είδα, είδα μόνο ότι ήταν σκυφτός», κατέθεσε ο κ.Ασμάνης, απαντώντας σε ερωτήσεις του δικηγόρου της οικογένειας Βαλυράκη, Νίκου Κωνσταντόπουλου, που έχει δηλώσει παράσταση προς υποστήριξης της κατηγορίας.

Επιπλέον, επανέλαβε πως δέχθηκε πιέσεις από το Λιμεναρχείο να μην καταθέσει όσα είχε δει, ενώ κατήγγειλε ένα «περίεργο» περιστατικό μία ημέρα μετά την κατάθεσή του στο δικαστήριο.

«Πήγα στην αγορά της Χαλκίδας να ψωνίσω και ένα αυτοκίνητο μόλις με είδε γύρισε και με χτύπησε στο αριστερό πόδι. Τι να πω; Σύμπτωση; Εκφοβισμός; Δεν ξέρω», ανέφερε στο δικαστήριο.

Ο απαντώντας σε ερωτήσεις κατέθεσε πως του φάνηκε «σαν να του την είχανε στημένη, πήγαν κατευθείαν επάνω του, δεν ξέρω αν είχε γίνει κάτι τις προηγούμενες ημέρες».

Ν.Κωνσταντόπουλος: Πότε πέφτει στη θάλασσα;

Μάρτυρας: Μετά τα χτυπήματα.

Ν.Κωνσταντόπουλος: Πόσες φορές είδατε να τον χτυπούν;

Μάρτυρας: Τρεις με τέσσερις φορές.

Δεν έπεσε αμέσως στη θάλασσα. Σε λίγο έγειρε και έπεσε.

Ν.Κωνσταντόπουλος: Πού τον είδατε να πέφτει;

Μάρτυρας: Στη δεξιά πλευρά του φουσκωτού, στη μέση του σκάφους.

Από την πλευρά της η υπεράσπιση των κατηγορουμένων αμφισβήτησε έντονα το εάν ήταν παρών ο μάρτυρας στο επεισόδιο εμμένοντας στη θέση πως ούτε οι κατηγορούμενοι ήταν παρόντες.

Υπεράσπιση: Γιατί δεν πήγατε στον εισαγγελέα;

Μάρτυρας: Με τι προσόντα;

Υπεράσπιση: Μα ήσασταν αυτόπτης και αυτήκοος μάρτυρας

Μάρτυρας:Το σκέφτηκα αλλά δεν πήγα

Υπεράσπιση: Για ποιο λόγο πήγατε στο Λιμεναρχείο μία εβδομάδα μετά;

Μάρτυρας: Όχι για τη συγκεκριμένη υπόθεση.

Η εξέταση του μάρτυρα συνεχίζεται.