Δίκη Βαλυράκη: Μάρτυρας κατέθεσε στη δίκη ότι είδε να χτυπούν με κοντάρι τον πρώην υπουργό
Ο αυτόπτης μάρτυρας που κατά δήλωση του είδε τη σκηνή του τέλους της ζωής του πρώην υπουργού Σήφη Βαλυράκη κατέθεσε στη δίκη
Ο φερόμενος ως αυτόπτης μάρτυρας που κατά δήλωση του είδε τη σκηνή του τέλους της ζωής του πρώην υπουργού και ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ Σήφη Βαλυράκη, βρέθηκε στο βήμα του Μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Αθήνας ενώπιον του οποίου δικάζονται δύο αλιείς με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση.
Ο μάρτυρας Ευάγγελος Ασμάνης κατέθεσε στο δικαστήριο ότι ήταν αυτόπτης και περιέγραψε τη σκηνή του διαπληκτισμού που είχε ο Βαλυράκης την μοιραία μέρα με τους δύο κατηγορούμενους ψαράδες που ήταν στο σημείο με το καΐκι τους.
Η κατάθεση του αυτόπτη μάρτυρα
Ο μάρτυρας εξήγησε για ποιο λόγο είχε πάει στο συγκεκριμένο σημείο λέγοντας ότι:
«Άφησα το μηχανάκι σε ένα ξενοδοχείο και πήγα με πόδια στο πεζονήσι. Έκατσα σε ένα βράχο να δω αν υπάρχει δύτης. Είδα το καΐκι των κατηγορούμενων. Άκουγα τον θόρυβο της μηχανής. Μία γκάζωνε μία άφηνε. Η κατεύθυνση τους ήταν προς το νησί των Ονείρων. Είδα ότι το καΐκι μπήκε μπροστά από το σκαφάκι και του έκλεινε το δρόμο. Πλώρη ο ένας πλώρη ο άλλος. Το σκαφάκι πήγαινε αργά. Άκουγα φωνές. “Που πας δεν το ξέρεις ότι απαγορεύεται;” λέγανε οι ψαράδες. Ο Βαλυράκης έλεγε “να πάρετε το Λιμεναρχείο είναι απόφαση δεν είναι νόμος”. ( αναφέρεται σε μέτρα για τον κοβιντ). Του φώναζαν “φύγε κολώγερε”, έβριζαν την γυναίκα του. Τότε τραβάει το κοντάρι από πάνω από την τέντα ο ένας, πήγε πίσω και τον χτύπησε στο κεφάλι, στον ώμο, δεν είδα. Πάντως στο πάνω μέρος του σώματος. Τρεις τέσσερις φορές τον χτύπησε. Ο Βαλυράκης δεν έπεσε στην θάλασσα. Φέρανε δύο βόλτες, δύο στροφές γύρω από το μικρό σκάφος να κάνουν κυματισμό. Μετά έπεσε. Ο ένας ήταν σκυμμένος και νόμιζα πως θα τον τραβήξουν. Δεν τον πήραν. Έμεινε εκεί. Γκαζώνουν και φεύγουν».
Οι ερωτήσεις στον μάρτυρα
Μετά την περιγραφή της επίμαχης σκηνής από το συγκεκριμένο πρόσωπο ακολούθησαν ερωτήσεις από την έδρα του δικαστηρίου.
Πρόεδρος: Εσείς τι κάνατε;
Μάρτυρας: Έφυγα και εγώ. Την ίδια μέρα το απόγευμα μίλησα στο τηλέφωνο με ένα ακόμα πρόσωπο και Μου είπε “μην μιλήσεις θα μπλέξεις”. Τις επόμενες ημέρες το είπα σε έναν φίλο μου. Ήθελα να το βγάλω από πάνω μου. Ένας άνθρωπος χάθηκε..”.
Στη συνέχεια ο Ευ Ασμάνης ανέφερε πως δεν ήθελε να μιλήσει στο Λιμενικό για όσα είχε δει καθώς είχε κλονιστεί ή εμπιστοσύνη του εξαιτίας συγκεκριμένων περιστατικών .
Ο μάρτυρας είπε πως ήξερε τους κατηγορούμενους για τους οποίους ανέφερε: “Ότι τσακώνονταν, τσακώνονταν”.
Προσέθεσε δε, πως αφού εμφανίστηκε σε τηλεοπτική εκπομπή όπου μίλησε για όσα είδε, τον κάλεσε ο τοπικός Λιμενάρχης και “μου έλεγε ότι με αυτά που είπα θα μπουν φυλακή οι δύο ψαράδες.
Με ρωτούσε “ θέλεις να μπούνε φυλακή;”. Για αυτό πήγα στην ΓΑΔΑ”.
Ο κ. Ασμάνης αναφέρθηκε επίσης σε οικονομική πρόταση που δέχθηκε από συγκεκριμένο πρόσωπο της περιοχής να ανατρέψει την κατάθεση του στην ΓΑΔΑ αλλά και για πράξεις εκφοβισμού που ακολούθησαν την μαρτυρία του.
Η δίκη συνεχίζεται
