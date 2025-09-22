Μέσα σε μια κατάμεστη από κόσμο δικαστική αίθουσα, ξεκίνησε μετά από τρεις αναβολές η δίκη για την υπόθεση του θανάτου του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ Σήφη Βαλυράκη με δύο αλιείς να κατηγορούνται, οι οποίοι αντιμετωπίζουν το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

Η ολοκλήρωση της δίκης αναμένεται να καθυστερήσει λόγω του μεγάλου αριθμού μαρτύρων

Με την έναρξη της διαδικασίας οι δύο κατηγορούμενοι αρνήθηκαν ότι είναι δράστες της εγκληματικής ενέργειας που τους οδήγησε στο εδώλιο του Μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Αθήνας υποστηρίζοντας ότι την κρίσιμη ώρα που φέρεται να έγινε η δολοφονία του πρώην υπουργού δεν ήταν στο σημείο, στη θάλασσα της Ερέτριας, αλλά στο σπίτι τους.

«Είμαστε αθώοι», λένε οι κατηγορούμενοι στη δίκη

«Είμαστε αθώοι. Κατηγορούμαστε άδικα» είναι η βασική υπερασπιστική τους θέση που θα αξιολογηθεί από τους τακτικούς δικαστές και τους ενόρκους όταν φτάσει η ώρα της ανακοίνωσης της ετυμηγορίας τους.

Παρούσα στο δικαστήριο και η οικογένεια του Σήφη Βαλυράκη, η χήρα του πρώην υπουργού Μίνα Βαλυράκη και τα παιδιά τους που έχουν δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας, ζητώντας την τιμωρία των κατηγορουμένων από τη δικαιοσύνη.

Η αποδεικτική διαδικασία θα ξεκινήσει επί της ουσίας στις 30 Σεπτεμβρίου με τις καταθέσεις των συγγενών του Σήφη Βαλυράκη.

Η ολοκλήρωση της δίκης αναμένεται να καθυστερήσει λόγω του μεγάλου αριθμού μαρτύρων.