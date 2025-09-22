Σήφης Βαλυράκης: Ξεκίνησε η δίκη για τον θάνατό του – «Αθώοι» δηλώνουν οι δύο κατηγορούμενοι
Οι δύο κατηγορούμενοι δεν αποδέχονται τις κατηγορίες για τον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη - Γιατί η δίκη θα καθυστερήσει να ολοκληρωθεί
- Διαγνωστικό κέντρο δεν δέχτηκε το παραπεμπτικό για απλό υπέρηχο γιατί είχαν μόνο τον… πιο εξελιγμένο
- Αντέχει οικονομικά η ρωσική «αρκούδα»; Πόσο δυσβάστακτο θα είναι άραγε το νέο πακέτο κυρώσεων
- Προετοιμασίες για τον «τυφώνα της δεκαετίας» στις Φιλιππίνες - Ενδεχόμενη αναστολή πτήσεων στο Χονγκ Κονγκ
- Περού: Τουλάχιστον 18 τραυματίες σε συγκρούσεις μεταξύ αστυνομικών και διαδηλωτών στη Λίμα
Μέσα σε μια κατάμεστη από κόσμο δικαστική αίθουσα, ξεκίνησε μετά από τρεις αναβολές η δίκη για την υπόθεση του θανάτου του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ Σήφη Βαλυράκη με δύο αλιείς να κατηγορούνται, οι οποίοι αντιμετωπίζουν το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.
Η ολοκλήρωση της δίκης αναμένεται να καθυστερήσει λόγω του μεγάλου αριθμού μαρτύρων
Με την έναρξη της διαδικασίας οι δύο κατηγορούμενοι αρνήθηκαν ότι είναι δράστες της εγκληματικής ενέργειας που τους οδήγησε στο εδώλιο του Μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Αθήνας υποστηρίζοντας ότι την κρίσιμη ώρα που φέρεται να έγινε η δολοφονία του πρώην υπουργού δεν ήταν στο σημείο, στη θάλασσα της Ερέτριας, αλλά στο σπίτι τους.
«Είμαστε αθώοι», λένε οι κατηγορούμενοι στη δίκη
«Είμαστε αθώοι. Κατηγορούμαστε άδικα» είναι η βασική υπερασπιστική τους θέση που θα αξιολογηθεί από τους τακτικούς δικαστές και τους ενόρκους όταν φτάσει η ώρα της ανακοίνωσης της ετυμηγορίας τους.
Παρούσα στο δικαστήριο και η οικογένεια του Σήφη Βαλυράκη, η χήρα του πρώην υπουργού Μίνα Βαλυράκη και τα παιδιά τους που έχουν δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας, ζητώντας την τιμωρία των κατηγορουμένων από τη δικαιοσύνη.
Η αποδεικτική διαδικασία θα ξεκινήσει επί της ουσίας στις 30 Σεπτεμβρίου με τις καταθέσεις των συγγενών του Σήφη Βαλυράκη.
Η ολοκλήρωση της δίκης αναμένεται να καθυστερήσει λόγω του μεγάλου αριθμού μαρτύρων.
- Αφγανιστάν: «Στείλτε τις κόρες σας αλλιώς…» – Με τι σχολεία αντικαθιστούν τα δημοτικά οι Ταλιμπάν
- Ρέθυμνο: Τρεις συλλήψεις για τη συμπλοκή – «Πρωτοστάτησε δόκιμος αστυνομικός, ήταν μέλος της κρητικής μαφίας»
- The Chase: Έφτασε η ώρα της επιστροφής και της καταδίωξης
- Αντέχει οικονομικά η ρωσική «αρκούδα»; Πόσο δυσβάστακτο θα είναι άραγε το νέο πακέτο κυρώσεων
- ΗΠΑ: Το Πεντάγωνο επιβάλλει ακραίους περιορισμούς στη δημοσιογραφική κάλυψη – Οι αντιδράσεις των ΜΜΕ
- Συνεδριάζει η UEFA για πιθανή αποβολή του Ισραήλ από τις διοργανώσεις της
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις