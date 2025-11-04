newspaper
Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Αποκλειστικό:
03.11.2025 | 14:11
Το in στο σπίτι της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη που σκοτώθηκε στο μακελειό στα Βορίζια
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Δίκη για θάνατο Βαλυράκη: Ποινική δίωξη στους λιμενάρχες Χαλκίδας και Ερέτριας
Ελλάδα 04 Νοεμβρίου 2025 | 12:56

Δίκη για θάνατο Βαλυράκη: Ποινική δίωξη στους λιμενάρχες Χαλκίδας και Ερέτριας

Οι λιμενάρχες στην υπόθεση Βαλυράκη κατηγορούνται για απόπειρα υπόθαλψης εγκληματία

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ικανότητες: Θεωρείς πως έχεις… βαρετές; Τόσο το καλύτερο

Ικανότητες: Θεωρείς πως έχεις… βαρετές; Τόσο το καλύτερο

Spotlight

Δικαστικές εξελίξεις στην υπόθεση της δολοφονίας του πρώην υπουργού και ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ Σήφη Βαλυράκη, σηματοδοτεί η παραγγελία για την άσκηση ποινικής δίωξης του τότε λιμενάρχη Χαλκίδας και λιμενάρχη Ερέτριας.

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψαν οι δικηγόροι που εκπροσωπούν την χήρα του Σήφη Βαλυράκη, Μίνα Παπαθεοδώρου και τους γιους του θύματος (Νίκος Κωνσταντόπουλος, Κώστας Παπαδάκης και Ζωή Κωνσταντου) μετά από σχετική έρευνα από τον εισαγγελέα του Αναθεωρητικού Στρατοδικείου δόθηκε παραγγελία για την άσκηση ποινικής δίωξης εναντίον των δύο εκπροσώπων της λιμενικής αρχής για απόπειρα υπόθαλψης εγκληματία και ψευδή βεβαίωση που αφορά στην προσπάθεια τους να αλλοιώσουν την κατάθεση του αυτόπτη μάρτυρα.

Οι δικηγόροι υποστήριξης της κατηγορίας παρουσίασαν τις συγκλονιστικές, όπως τις χαρακτήρισαν, αποκαλύψεις κάνοντας λόγο για παρακρατικές μεθόδους.

Το σκεπτικό για την δίωξη στους λιμενάρχες Χαλκίδας και Ερέτριας

Όπως γνωστοποίησαν σε τακτικούς δικαστές και ενόρκους «Με διάταξη της εισαγγελίας αναθεωρητικού δικαστηρίου γίνονται εν μέρει δεκτές προσφυγές της οικογένειας Βαλυράκη και του αυτόπτη μάρτυρα και παραγγέλνει την άσκηση ποινικής δίωξης για λιμενάρχη Χαλκίδας και λιμενάρχη Ερέτριας για απόπειρα υποθλαψης εγκληματία και ψευδή βεβαίωση κατ εξακολούθηση».

Η άσκηση ποινικής δίωξης, όπως επισημάνθηκε «έχει μεγάλη αποδεικτική σημασία για την παρούσα δίκη».

Και εξήγησαν ότι αποκαλύπτεται ‘με τρόπο ανακριτικά διακριτό ότι στελέχη του λιμεναρχείου Χαλκίδας και Ερέτριας επιχείρησαν με μεθοδικο τρόπο να αμφισβητήσουν καταθέσεις του αυτόπτη μάρτυρα.

Η δίωξη που ασκείται αφορά το γεγονός ότι τα δύο στελέχη του λιμενικού στα πλαίσια της προανάκρισης χάλκευσαν ψεύτικη κατάθεση του αυτόπτη μάρτυρα, τον οποίο πίεσαν να ανακαλέσει όσα είχε πει στις προηγούμενες καταθέσεις του και να δηλώσει ότι δεν ήταν αυτόπτης.

Μετά από αυτή την εξέλιξη κατά τους δικηγόρους της οικογένειας Βαλυράκη τεκμηριώνεται η βασιμότητα των καταγγελιών της οικογένειας που από την πρώτη στιγμή δεν δέχθηκε το εύπεπτο σενάριο του ατυχήματος. Η εξέλιξη αυτή θεμελιώνει με τρόπο αναντίρρητο την αξιοπιστία του αυτόπτη μάρτυρα. Υπό αυτό το πρίσμα έκαναν λόγο για «εκστρατεία συγκάλυψης της υπόθεσης της δολοφονίας».

Συνέδεσαν μάλιστα την κίνηση αυτή με τραγικά ελλείμματα του κράτους δίκαιου. «Είναι παραθεσμικοί μηχανισμοί που κλονίζουν την εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη και τη δημοκρατία» τόνισε ο Νίκος Κωνσταντόπουλος.

Η πλευρά της υπεράσπισης επισήμανε ότι και εκείνη από την πλευρά της θέλει να χυθεί άπλετο φως στην υπόθεση και πως θα ελεγχθεί η αξιοπιστία του αυτόπτη μάρτυρα όταν φτάσει η ώρα της εξέτασης του στο δικαστήριο.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Πολιτική
ΕΛΤΑ: Παραιτήθηκε ο CEO Γρηγόρης Σκλήκας

ΕΛΤΑ: Παραιτήθηκε ο CEO Γρηγόρης Σκλήκας

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ικανότητες: Θεωρείς πως έχεις… βαρετές; Τόσο το καλύτερο

Ικανότητες: Θεωρείς πως έχεις… βαρετές; Τόσο το καλύτερο

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Xρηματιστήριο Αθηνών
JP Morgan: Παραμένει θετική για το ελληνικό χρηματιστήριο – Οι καταλύτες

JP Morgan: Παραμένει θετική για το ελληνικό χρηματιστήριο – Οι καταλύτες

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Βορίζια: Στον ναό του Τίμιου Σταυρού η σορός της 56χρονης – Σε αστυνομικό κλοιό ο Αλικιανός ενόψει της κηδείας
Δρακόντεια μέτρα 04.11.25 Upd: 13:19

Στον ναό του Τίμιου Σταυρού η σορός της 56χρονης - Σε αστυνομικό κλοιό ο Αλικιανός ενόψει της κηδείας

Σε κλίμα οδύνης και υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας το τελευταίο αντίο στην 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη - Στην κηδεία παρίστανται και συγγενείς της από τα Βορίζια Ηρακλείου

Δήμητρα Τριανταφύλλου, Δημήτρης Μιχαλάκης
Βορίζια: «Σκότωσαν τον γιο μου – Απαιτώ να φύγουν από το χωριό», λέει η μητέρα του Φανούρη Καργάκη
Ελλάδα 04.11.25

«Σκότωσαν τον γιο μου - Απαιτώ να φύγουν από το χωριό» - Τι λέει η μητέρα του 39χρονου Φανούρη Καργάκη

«Δεν ξέρω ποιος το έκανε στο σπίτι τους, εμείς δεν φταίμε πουθενά», λέει η μητέρα του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, δυναμιτίζοντας το κλίμα την ημέρα που η οικογένεια Φραγκιαδάκη κηδεύει τη δική της νεκρή.

Σύνταξη
Το in στο σπίτι της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη που σκοτώθηκε στο μακελειό στα Βορίζια
Ελλάδα 04.11.25

Το in στο σπίτι της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη που σκοτώθηκε στο μακελειό στα Βορίζια

Η αδικοχαμένη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη που έμενε στα Χανιά, την ημέρα του περιστατικού είχε πάει στα Βορίζια για το μνημόσυνο του πατέρα της.

Δήμητρα Τριανταφύλλου, Δημήτρης Μιχαλάκης
Έγκυος γέννησε σε ασθενοφόρο στις Σέρρες – Κράτησαν στη ζωή το βρέφος ο γιατρός και το πλήρωμα του ΕΚΑΒ
Ελλάδα 04.11.25

Έγκυος γέννησε σε ασθενοφόρο στις Σέρρες – Κράτησαν στη ζωή το βρέφος ο γιατρός και το πλήρωμα του ΕΚΑΒ

Σύμφωνα με πληροφορίες, γιατρός, μαία και νοσηλευτής όπως και οι διασώστες του ΕΚΑΒ έδωσαν μάχη να το κρατήσουν στη ζωή και μόλις έφτασαν στο Νοσοκομείο το μωράκι επανήλθε και ακούστηκε το κλάμα του

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Νέα Αριστερά για παραίτηση Σκλήκα: Το πρόβλημα δεν είναι ο CEO των ΕΛΤΑ αλλά ο Μητσοτάκης και η πολιτική του
Πολιτική Γραμματεία 04.11.25

Νέα Αριστερά για παραίτηση Σκλήκα: Το πρόβλημα δεν είναι ο CEO των ΕΛΤΑ αλλά ο Μητσοτάκης και η πολιτική του

Η απόφαση για κλείσιμο δεκάδων καταστημάτων των ΕΛΤΑ σε όλη τη χώρα, «αποτελεί την πολιτική επιλογή μιας κυβέρνησης που βλέπει το δημόσιο ως βάρος και όχι ως υποχρέωση», αναφέρει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
 Πηγές ΣΥΡΙΖΑ – ΟΠΕΚΕΠΕ: Επιβεβαίωση της κυβερνητικής αποτυχίας από τον πρώην υπουργό Γ. Τσακίρη
Πολιτική Γραμματεία 04.11.25

 Πηγές ΣΥΡΙΖΑ – ΟΠΕΚΕΠΕ: Επιβεβαίωση της κυβερνητικής αποτυχίας από τον πρώην υπουργό Γ. Τσακίρη

Επιβεβαιώνεται ότι «η υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ συνιστά την πιο αδιάψευστη και αδιαμφισβήτητη ομολογία αποτυχίας, διαπλοκής, διαφθοράς και συγκάλυψης», αναφέρουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Πέθανε ο Ντικ Τσέινι
Κόσμος 04.11.25

Πέθανε ο Ντικ Τσέινι

Ο πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ και αρχιτέκτονας του «Πολέμου στην Τρομοκρατία», Τσέινι, είχε βοηθήσει να οδηγηθεί η χώρα του στον πόλεμο στο Ιράκ έχοντας όμως εσφαλμένα στοιχεία.

Σύνταξη
H Travel Tuesday πλησιάζει: οδηγός για πραγματικές εκπτώσεις σε πτήσεις και πακέτα
11 Tips 04.11.25

H Travel Tuesday πλησιάζει: οδηγός για πραγματικές εκπτώσεις σε πτήσεις και πακέτα

Μπορεί στη Travel Tuesday, έναν νέο θεσμό για φτηνότερα ταξίδια στα πρότυπα της Black Friday, να προσφέρονται ευκαιρίες, αλλά για να τις εντοπίσει ή να... τις διαμορφώσει κανείς υπάρχουν κάποια tips.

Σύνταξη
Πίτερ Γουότκινς: Πέθανε ο σκηνοθέτης του The War Game που σόκαρε την Αγγλία και «έθαψε» το BBC για 20 χρόνια
Ασυμβίβαστος 04.11.25

Πίτερ Γουότκινς: Πέθανε ο σκηνοθέτης του The War Game που σόκαρε την Αγγλία και «έθαψε» το BBC για 20 χρόνια

Ο γνωστός σκηνοθέτης Πίτερ Γουότκινς, που φημιζόταν για τον ρεαλισμό, το δράμα και τα ριζοσπαστικά σενάριά του, άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 90 ετών.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Βορίζια: Στον ναό του Τίμιου Σταυρού η σορός της 56χρονης – Σε αστυνομικό κλοιό ο Αλικιανός ενόψει της κηδείας
Δρακόντεια μέτρα 04.11.25 Upd: 13:19

Στον ναό του Τίμιου Σταυρού η σορός της 56χρονης - Σε αστυνομικό κλοιό ο Αλικιανός ενόψει της κηδείας

Σε κλίμα οδύνης και υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας το τελευταίο αντίο στην 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη - Στην κηδεία παρίστανται και συγγενείς της από τα Βορίζια Ηρακλείου

Δήμητρα Τριανταφύλλου, Δημήτρης Μιχαλάκης
«Δεν ήξερα ότι οι σκελετοί ήταν αληθινοί» – Δύο ηθοποιοί του Poltergeist θυμούνται
Τρόμος 04.11.25

«Δεν ήξερα ότι οι σκελετοί ήταν αληθινοί» - Δύο ηθοποιοί του Poltergeist θυμούνται

Το Poltergeist (Το Πνεύμα του Κακού), η αμερικανική ταινία τρόμου υπερφυσικού περιεχομένου του 1982, βασίστηκε σε μια ιστορία του Στίβεν Σπίλμπεργκ κι αποτέλεσε σταθμό στη σινε-ανατριχίλα. Δύο άνθρωποι που το έζησαν από μέσα μιλάνε στον Guardian.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΠΑΣΟΚ: Το παρασκήνιο της ΚΟΕΣ, το «πηγαδάκι» του Ανδρουλάκη με τους δημοσιογράφους και τα μηνύματα των πρωταγωνιστών στην εσωκομματική διαπάλη
Πολιτική Γραμματεία 04.11.25

ΠΑΣΟΚ: Το παρασκήνιο της ΚΟΕΣ, το «πηγαδάκι» του Ανδρουλάκη με τους δημοσιογράφους και τα μηνύματα των πρωταγωνιστών στην εσωκομματική διαπάλη

Τι είπαν τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ στην πρώτη συνεδρίαση της ΚΟΕΣ (Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου). Οι προτεραιότητες Ανδρουλάκη και η επιστολή Δούκα. Οι προτάσεις Γερουλάνου, οι «αιχμές» Διαμαντοπούλου και η διαφοροποίηση Κατρίνη. Ποιος είναι ο ρόλος Σκανδαλίδη την επόμενη ημέρα.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Βορίζια: «Σκότωσαν τον γιο μου – Απαιτώ να φύγουν από το χωριό», λέει η μητέρα του Φανούρη Καργάκη
Ελλάδα 04.11.25

«Σκότωσαν τον γιο μου - Απαιτώ να φύγουν από το χωριό» - Τι λέει η μητέρα του 39χρονου Φανούρη Καργάκη

«Δεν ξέρω ποιος το έκανε στο σπίτι τους, εμείς δεν φταίμε πουθενά», λέει η μητέρα του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, δυναμιτίζοντας το κλίμα την ημέρα που η οικογένεια Φραγκιαδάκη κηδεύει τη δική της νεκρή.

Σύνταξη
Το in στο σπίτι της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη που σκοτώθηκε στο μακελειό στα Βορίζια
Ελλάδα 04.11.25

Το in στο σπίτι της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη που σκοτώθηκε στο μακελειό στα Βορίζια

Η αδικοχαμένη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη που έμενε στα Χανιά, την ημέρα του περιστατικού είχε πάει στα Βορίζια για το μνημόσυνο του πατέρα της.

Δήμητρα Τριανταφύλλου, Δημήτρης Μιχαλάκης
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο