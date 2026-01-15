Υπόθεση Βαλυράκη: «Τον είδα, κάποια στιγμή ήρθαν μούρη με μούρη με το καΐκι» – Η κατάθεση μάρτυρα στη δίκη

Τη σκηνή του διαπληκτισμού που είχε ο πρώην υπουργός και ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ Σήφης Βαλυράκης με αλιευτικό σκάφος λίγες σωστές πριν βρεθεί η σορός του με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι, χωρίς όμως να αναγνωρίζει τους δυο κατηγορουμένους που κάθονται στο εδώλιο κατέθεσε στο Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας ο ερασιτέχνης ψαράς Κωνσταντίνος Ασημάκος

Ο μάρτυρας, ο οποίος είναι κάτοικος Ερέτριας, στις 24 Ιανουαρίου 2021, είχε πάει για ψάρεμα και είδε το κόκκινο σκαφάκι του θύματος να ξεκινά και να βγαίνει στα ανοιχτά. Κατέθεσε επίσης πως είδε ένα αλιευτικό, χωρίς να αναγνωρίσει τους δύο κατηγορούμενους ψαράδες, να πλησιάζει το φουσκωτό και επίσης πως όταν τα δύο σκάφη βρέθηκαν πλώρη με πλώρη, άκουσε να έχουν διαπληκτισμό.

Ο μάρτυρας κατέθεσε πως ενημέρωσε το Λιμενικό για όσα είδε, τονίζοντας πως δεν του έδωσαν σημασία και ότι από όταν έγινε γνωστό πως κατέθεσε στις αρχές, άρχισαν στην περιοχή να τον σχολιάζουν, ότι «τα έχω πάρει από την οικογένεια Βαλυράκη».

Περιγράφοντας τη σκηνή που είδε και αποτύπωσε ο μάρτυρας είπε απευθυνόμενος σε τακτικούς δικαστές και ενόρκους: «Είδα τον Σήφη Βαλυράκη που ξεκίνησε με το κόκκινο φουσκωτό, φαίνεται καθαρά η οικία του από το σημείο που ήμουν. Ξεκίνησε, έσβησε, το ξαναέβαλε μπρος. Τρεις φορές έγινε αυτό. Κάποια στιγμή ήρθαν μούρη με μούρη με το καΐκι. Ήταν μπροστά μου το σημείο, γύρω στα 460 με 480 μέτρα. Το λέω γιατί με πήγε το Λιμενικό της Ερέτριας και έκανε αναπαράσταση και μέτρησαν μέσω gps. Είναι συνηθισμένες αυτές οι εντάσεις. Να βλέπεις μεγάλα σκάφη με μικρά, να γίνονται μανούβρες φασαρίες.

Πρόεδρος: Γιατί;

Μάρτυρας: Γιατί οι επαγγελματίες νομίζουν πως όλη η θάλασσα είναι δικιά τους. Άκουσα από το αλιευτικό ότι «θα φωνάξω το Λιμεναρχείο» και από το φουσκωτό «θα μου κλ… τα α…». Το αλιευτικό έφερε δύο κύκλους γύρω από το φουσκωτό και έφυγε. Εγώ μάζευα τα πράγματα μου και είπα «ακόμη μία συνηθισμένη φασαρία».

Πρόεδρος: Από τη στιγμή που ακούτε την ανταλλαγή των δύο φράσεων μέχρι τη στιγμή που χωρίστηκαν, έχετε διέκοψε την οπτική επαφή με το σημείο;

Μάρτυρας: Δεν έδωσα σημασία σε όλο το συμβάν. Μπορεί να έγινε κάτι ενδιάμεσα που δεν παρατήρησα.

Πρόεδρος: Αναγνωρίσατε τους δύο συμμετέχοντες στο περιστατικό;

Μάρτυρας: Όχι.

Πρόεδρος: Τους κατηγορούμενους τους γνωρίζετε;

Μάρτυρας: Όχι, τους γνώριζα φατσικά, γιατί ήταν πελάτες στο κατάστημα μου (σ.σ. ο μάρτυρας είχε τότε φούρνο στην περιοχή).

Πρόεδρος: Ποιος από τους δύο ήταν στο σκάφος;

Μάρτυρας: Στα τόσα μέτρα δεν αναγνωρίζεις. Και το λιμεναρχείο που πήρα μου είπαν ότι δεν μπορείς να δεις συγκεκριμένα. Ούτε πρόσωπο ούτε σωματοδομή.

Πρόεδρος: Ο θανών ήταν πάνω; Τον είδατε;

Μάρτυρας: Αυτό δεν μπορώ να το πω, γιατί έτυχε την ώρα που μάζευα τα πράγματα και σηκώθηκα να φύγω δεν έδωσα σημασία.

Πρόεδρος: Μπορεί να ήταν άδειο;

Μάρτυρας: Μπορεί. Δεν το λέω με σιγουριά αυτό το πράγμα. Ο θεός είναι ψηλά κοιτάει, δεν μπορώ να πω κάτι που δεν έχω δει.

Πρόεδρος: Εσείς είστε σίγουρος ότι εκτός από την ανταλλαγή των φράσεων δεν είχε κάτι άλλο;

Μάρτυρας: 100%! Αυτό με έτρωγε, ότι αν καθόμουν λίγο ακόμα μπορεί να είχα δει κάτι.

Ο κ. Ασημάκος κατέθεσε ότι το απόγευμα έμαθε από τις ειδήσεις στο ίντερνετ, ότι ο πρώην υπουργός αγνοείται «και πήρα τηλέφωνο γνωστό μου λιμενικό και απλά τον ενημέρωσα ότι το σκάφος του Βαλυρακη είχε πρόβλημα με τη μηχανή. Δεν του είπα για το περιστατικό. Είπα ότι έχει πρόβλημα και έσβηνε η μηχανή και μου είπε πάω να ενημερώσω τον προϊστάμενο του. Δεν ένιωθα καλά και πήρα πάλι τον γνωστό μου από το λιμεναρχείο και του είπα ότι θέλω να καταθέσω, μου είπε ότι δεν είναι στην υπηρεσία. Πήγα 8 το πρωί την επόμενη μέρα, για να καταθέσω. Είπα για το περιστατικό, είπα ότι είχαν μια λογομαχία για ένα περιστατικό. Είτε στον τοίχο μίλαγα είτε στον διοικητή της Ερέτριας ήταν το ίδιο πράγμα».

Εισαγγελέας: Τον Βαλυράκη τον αντιληφθήκατε να είναι στο σκάφος όταν χώρισαν τα δύο σκάφη;

Μάρτυρας: Ναι τον είδα.

Η δίκη συνεχίζεται.