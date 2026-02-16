Ο υπερασπιστικός ισχυρισμός των δύο κατηγορουμένων ψαράδων, οι οποίοι κάθονται στο εδώλιο του Μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Αθήνας και δικάζονται για το θάνατο του πρώην υπουργού και ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ Σήφη Βαλυράκη αποτέλεσε τον κεντρικό σημείο αναφοράς της σημερινής διαδικασίας με φόντο την κατάθεση ενός μάρτυρα, ο οποίος για λόγους υγείας δεν κατέστη εφικτό να εμφανιστεί στο ακροατήριο και να εξεταστεί.

Το ανέφικτο της εμφάνισης του συγκεκριμένου ηλικιωμένου μάρτυρα, ο οποίος με βάση έγγραφο δημοσίου νοσοκομείου αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας οδήγησε, όπως προβλέπει η δικονομία, στην ανάγνωση της κατάθεσης που είχε δώσει στον ανακριτή.

Στην κατάθεση, ο μάρτυρας ο οποίος ψάρευε συχνά στο επίδικο σημείο είχε πει εξεταζόμενος από τον ανακριτή που διενήργησε την έρευνα ότι την ημέρα του θανάτου του Σήφη Βαλυράκη είχε βγει για ψάρεμα και ότι στο αλιευτικό καταφύγιο δεν είχε δει το σκάφος των δύο κατηγορουμένων.

«Τα παιδιά είχαν πάει για ψάρεμα. Δεν ήταν το σκάφος τους στο αλιευτικό καταφύγιο» είχε χαρακτηριστικά αναφέρει στον Ανακριτή ο μάρτυρας.

Η περικοπή αυτή, κατά την υποστήριξη κατηγορίας που εκπροσωπεί την οικογένεια του θύματος, καταρρίπτει τον ισχυρισμό των δύο κατηγορούμενων ότι την επίμαχη μέρα δεν είχαν βγει για ψάρεμα και ήταν στο σπίτι. Μάλιστα οι δικηγόροι της οικογένειας Βαλυράκη, τόνισαν πως η κατάθεση του μάρτυρα στον Ανακριτή ήταν ακριβής και για τον λόγο αυτό η άλλη πλευρά, σε συνεννόηση με μέλη της οικογένειας του ηλικιωμένου επιχειρεί να την αμφισβητήσει αναφερόμενη σε άνοια.

Διαφορετικά προσέγγισε και ανέγνωσε την ίδια κατάθεση η υπεράσπιση των κατηγορουμένων αντιτείνοντας πως ο ηλικιωμένος, τέσσερις μέρες μετά το περιστατικό, είχε δηλώσει ότι δεν είδε τίποτα στο λιμάνι. Όπως είπε η εκ των συνηγόρων των δύο ψαράδων, ο ηλικιωμένος αργότερα έδωσε «διαφορετικές εκδοχές» λέγοντας πως δεν είδε το σκάφος των κατηγορούμενων “ούτε να μπαίνει ούτε να βγαίνει” για να ισχυριστεί τελικά στον Ανακριτή πως το σκάφος των κατηγορούμενων έλειπε από το καταφύγιο όταν βγήκε ο ίδιος με το δικό του σκάφος .

Στο βήμα του μάρτυρα πάντως βρέθηκε ο γιός του ηλικιωμένου, ο οποίος υποστηρίζει ότι δεν είναι βέβαιος αν ο πατέρας του ήταν σε θέση να θυμάται, καθώς είχε ξεκινήσει η ασθένεια της άνοιας από την οποία πάσχει.

Πρόεδρος: Πότε είχε ξεκινήσει η άνοια;

Μάρτυρας: Περίπου μία πενταετία. Στην αρχή τα ψιλομπέρδευε λιγάκι. Προσπαθούσαμε να τον σταματήσουμε από το ψάρεμα. Τώρα για την κατάθεση τι να πω.. Ήταν η μέρα του; (που θυμόταν) Τα μπέρδεψε κάπως; ..Δεν ξέρω.. Εμένα μου είπε πως το σκάφος των κατηγορούμενων το είδε στο λιμάνι. Για τον Ανακριτή μου είπε “πολύ καλός άνθρωπος. Γλυκός. Δεν ήθελα να του χαλάσω χατίρι”. Τον κάλεσε και στο σπίτι για φαγητό”.

Πρόεδρος: Για εκείνη την μέρα έχετε κάποιο δείγμα ότι ο πατέρας σας δεν ήταν σε θέση να καταθέσει;

Μάρτυρας: Όχι.

Η δίκη συνεχίζεται την Πέμπτη με καταθέσεις μαρτύρων.