Οι 15 παραβάσεις που μπορούν να σας κάνουν να χάσετε το δίπλωμά σας και να δώσετε ξανά εξετάσεις

Υπάρχουν πολλές παραβάσεις για τις οποίες μπορεί να σου αφαιρεθεί για μικρό ή μεγάλο χρονικό διάστημα το δίπλωμα οδήγησης.

Υπάρχουν όμως και κάποιες, που μπορεί να χάσεις για πάντα το δίπλωμα οδήγησης.

Ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας που θεσπίστηκε με τον νόμο 5209/2025 και έχει ήδη ενσωματώσει μεταγενέστερες τροποποιήσεις στην κωδικοποιημένη μορφή του, εισάγει ένα σαφώς αυστηρότερο πλαίσιο για την επικίνδυνη οδική συμπεριφορά.

Σε ποιες περιπτώσεις χάνεις το δίπλωμα οδήγησης και πρέπει να δώσεις εκ νέου εξετάσεις

Ειδικότερα, για ορισμένες σοβαρές παραβάσεις του ΚΟΚ, η ποινή δεν περιορίζεται μόνο στην αφαίρεση του διπλώματος οδήγησης, αλλά φτάνει μέχρι και στην πλήρη απώλειά του.

Αυτό ισχύει για τους οδηγούς που επαναλαμβάνουν σοβαρές παραβάσεις σε διάστημα πέντε ετών.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, όποιος επιθυμεί να το αποκτήσει ξανά, υποχρεώνεται να περάσει εκ νέου από τη διαδικασία εξετάσεων, όπως ακριβώς ένας νέος οδηγός.

Η συμμετοχή στις εξετάσεις προϋποθέτει ότι έχει ολοκληρωθεί η περίοδος στέρησης του διπλώματος και ότι έχουν εξοφληθεί όλα τα διοικητικά πρόστιμα. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση τέταρτης παράβασης μέσα στην ίδια πενταετία, όπου η επανεξέταση παραμένει υποχρεωτική.

Οι παραβάσεις που υπάγονται στο καθεστώς υποτροπών και μπορούν να οδηγήσουν σε επανεξέταση είναι οι εξής:

Οδήγηση υπό την επίδραση αλκοόλ ή ουσιών

Παραβίαση πινακίδων STOP ή απαγορευτικών σημάτων

Παραβίαση ερυθρού σηματοδότη

Επικίνδυνη οδήγηση για επίδειξη, αυτοσχέδιοι αγώνες ή υπερβολική ταχύτητα (άνω των 200 χλμ./ώρα)

Μη χρήση ζώνης ασφαλείας ή κράνους

Μη χρήση παιδικών καθισμάτων ή προστασίας συνεπιβάτη

Χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση

Υπέρβαση ορίου ταχύτητας κατά 50 χλμ./ώρα και άνω

Παράνομη χρήση Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.)

Στάθμευση σε θέσεις ή ράμπες ΑμεΑ

Πρόκληση ατυχήματος λόγω παραβίασης σηματοδότη ή STOP

Χρήση κινητού που οδηγεί σε ατύχημα

Μη παραχώρηση προτεραιότητας ή παραβίαση σιδηροδρομικής διάβασης

Εγκατάλειψη τροχαίου ατυχήματος

Οδήγηση χωρίς άδεια

Αμετάκλητη αφαίρεση διπλώματος

Ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας προβλέπει για ορισμένες πολύ σοβαρές παραβάσεις την αμετάκλητη αφαίρεση της άδειας οδήγησης για δύο περιπτώσεις: