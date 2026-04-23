23.04.2026 | 10:46
Μετωπική σύγκρουση τρένων στη Δανία: 17 τραυματίες, τέσσερις σε κρίσιμη κατάσταση
# ΟΥΓΓΑΡΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Οι 15 παραβάσεις που μπορούν να σας κάνουν να χάσετε το δίπλωμά σας και να δώσετε ξανά εξετάσεις
Ελλάδα 23 Απριλίου 2026, 12:32

Οι 15 παραβάσεις που μπορούν να σας κάνουν να χάσετε το δίπλωμά σας και να δώσετε ξανά εξετάσεις

Ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας προβλέπει για ορισμένες πολύ σοβαρές παραβάσεις την αμετάκλητη αφαίρεση της άδειας οδήγησης για δύο περιπτώσεις

Υπάρχουν πολλές παραβάσεις για τις οποίες μπορεί να σου αφαιρεθεί για μικρό ή μεγάλο χρονικό διάστημα το δίπλωμα οδήγησης.

Υπάρχουν όμως και κάποιες, που μπορεί να χάσεις για πάντα το δίπλωμα οδήγησης.

Ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας που θεσπίστηκε με τον νόμο 5209/2025 και έχει ήδη ενσωματώσει μεταγενέστερες τροποποιήσεις στην κωδικοποιημένη μορφή του, εισάγει ένα σαφώς αυστηρότερο πλαίσιο για την επικίνδυνη οδική συμπεριφορά.

Σε ποιες περιπτώσεις χάνεις το δίπλωμα οδήγησης και πρέπει να δώσεις εκ νέου εξετάσεις

Ειδικότερα, για ορισμένες σοβαρές παραβάσεις του ΚΟΚ, η ποινή δεν περιορίζεται μόνο στην αφαίρεση του διπλώματος οδήγησης, αλλά φτάνει μέχρι και στην πλήρη απώλειά του.

Αυτό ισχύει για τους οδηγούς που επαναλαμβάνουν σοβαρές παραβάσεις σε διάστημα πέντε ετών.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, όποιος επιθυμεί να το αποκτήσει ξανά, υποχρεώνεται να περάσει εκ νέου από τη διαδικασία εξετάσεων, όπως ακριβώς ένας νέος οδηγός.

Η συμμετοχή στις εξετάσεις προϋποθέτει ότι έχει ολοκληρωθεί η περίοδος στέρησης του διπλώματος και ότι έχουν εξοφληθεί όλα τα διοικητικά πρόστιμα. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση τέταρτης παράβασης μέσα στην ίδια πενταετία, όπου η επανεξέταση παραμένει υποχρεωτική.

Οι παραβάσεις που υπάγονται στο καθεστώς υποτροπών και μπορούν να οδηγήσουν σε επανεξέταση είναι οι εξής:

  • Οδήγηση υπό την επίδραση αλκοόλ ή ουσιών
  • Παραβίαση πινακίδων STOP ή απαγορευτικών σημάτων
  • Παραβίαση ερυθρού σηματοδότη
  • Επικίνδυνη οδήγηση για επίδειξη, αυτοσχέδιοι αγώνες ή υπερβολική ταχύτητα (άνω των 200 χλμ./ώρα)
  • Μη χρήση ζώνης ασφαλείας ή κράνους
  • Μη χρήση παιδικών καθισμάτων ή προστασίας συνεπιβάτη
  • Χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση
  • Υπέρβαση ορίου ταχύτητας κατά 50 χλμ./ώρα και άνω
  • Παράνομη χρήση Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.)
  • Στάθμευση σε θέσεις ή ράμπες ΑμεΑ
  • Πρόκληση ατυχήματος λόγω παραβίασης σηματοδότη ή STOP
  • Χρήση κινητού που οδηγεί σε ατύχημα
  • Μη παραχώρηση προτεραιότητας ή παραβίαση σιδηροδρομικής διάβασης
  • Εγκατάλειψη τροχαίου ατυχήματος
  • Οδήγηση χωρίς άδεια

Αμετάκλητη αφαίρεση διπλώματος

Ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας προβλέπει για ορισμένες πολύ σοβαρές παραβάσεις την αμετάκλητη αφαίρεση της άδειας οδήγησης για δύο περιπτώσεις:

  • Αν κάποιος γίνει υπαίτιος τροχαίου ατυχήματος με τραυματισμό ή θάνατο και υπάρξει σχετική απόφαση (δια βίου αφαίρεση) από το δικαστήριο.

  • Αν κάποιος εγκαταλείψει για τρίτη φορά μέσα διάστημα 5 ετών από την αμέσως προηγούμενη παράβαση θύμα τροχαίου

Ομόλογα: Ο διπλός πονοκέφαλος για το χρέος – Η δύσκολη ισορροπία

Κόσμος
Το Ιράν λέει ότι εισέπραξε τα πρώτα διόδια για τα Στενά του Ορμούζ – NNA: Οι IDF πυρπολούν σπίτια στον Λίβανο

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές στο Θέατρο «Δόρα Στράτου»
Οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στο πανέμορφο Θέατρο «Δόρα Στράτου»

Ο Αργύρης Μπακιρτζής και οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στον λόφο του Φιλοπάππου, με τα τραγούδια τους αλλά και τις ιστορίες που κάνουν κάθε φορά αυτή τη συνάντηση μοναδική.

ΕΛΣΤΑΤ: «Φωτιά» τα υλικά στον κατασκευαστικό κλάδο – Αύξηση 2,5% του γενικού δείκτη τιμών στα νέα κτίρια
Οι μονώσεις και τα συναφή υλικά καταγράφουν πολύ υψηλές αυξήσεις, με το κόστος κατασκευής να αγγίζει σε πολλές περιπτώσεις τα 1.900 ευρώ ή και περισσότερο, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

Ασλανίδης: Αν ο Καραμανλής δεν λεγόταν έτσι δεν θα δούλευε ούτε σε στάβλο, όχι να έχει το υπουργείο Μεταφορών
Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας κατά του Κώστα Αχ. Καραμανλή  θα δηλώσει ο πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, Παύλος Ασλανίδης. Πυρά κατά του πρώην υπουργού έξω από τον Άρειο Πάγο

Νέες αποκαλύψεις για τις επαναπροωθήσεις μεταναστών, ένοχη σιωπή από την κυβέρνηση
Το ρεπορτάζ του BBC τεκμηριώνει για πολλοστή φορά τις βίαιες επαναπροωθήσεις – και για πολλοστή φορά, η ελληνική κυβέρνηση δεν τηρεί ούτε τα στοιχειώδη προσχήματα της λογοδοσίας.

Άγιος Δημήτριος: Σκηνή αρχαίας τραγωδίας όταν ο ταξίαρχος της ΕΛ.ΑΣ. αντιλήφθηκε την ταυτότητα του θύματος
Ο πατέρας του θύματος, που υπηρετεί στη ΓΑΔΑ, ενημερώθηκε για περιστατικό στην περιοχή και έσπευσε στο σημείο, χωρίς αρχικά να γνωρίζει ότι το θύμα ήταν ο γιος του

Γιώργος Μυλωνάκης: Σταθερή η κατάστασή του – Παραμένει διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του «Ευαγγελισμού»
Διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» βρίσκεται ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης, μετά τη ρήξη ανευρύσματος που υπέστη

Κοβέσι: Μην παραιτηθείτε! Η διαφθορά μπορεί να ηττηθεί, το μήνυμά μου στους Έλληνες
Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέσι θα απαντήσει σε ερωτήσεις δημοσιογράφων για τις έρευνες και τις εξελίξεις στις ανοιχτές υποθέσεις που ελέγχονται.

Με αναφορές στα Τέμπη η ανάληψη ευθύνης για τον εμπρησμό του αυτοκινήτου του Δημήτρη Καρώνη
Η ίδια οργάνωση που ανέλαβε την επίθεση στο αυτοκίνητο του Δημήτρη Καρώνη, είχε πραγματοποιήσει τον Μάιο του 2025 την εμπρηστική επίθεση στην είσοδο της πολυκατοικίας του τότε αντιπροέδρου του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, Χρήστος Παπαδημητρίου

Μενίδι: «Να ανοίξουν τα στόματα» – Δικαίωση ζητάει ο πατέρας του Μάριου που σκοτώθηκε από αδέσποτη σφαίρα
«Είναι ένας Γολγοθάς, φτάσαμε με πάρα πολύ αργά βήματα εδώ. Ξεκίνησε η δίκη προχθές, χθες διακόπηκε πάλι», λέει η μητέρα που έχασε το παιδί της μέσα στο σχολείο του στο Μενίδι

Λάουρα Κοβέσι: Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι έγκλημα, «νεποτισμός και πελατειακές σχέσεις» – «Αντιπερασπισμός» οι επιθέσεις στην Εισαγγελία
«Δεν θα με πείσει κανείς ότι η απάτη αποτελεί μέρος της δουλειάς ενός πολιτικού», τόνισε στο Φόρουμ των Δελφών η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Λάουρα Κοβέσι, που έχει βρεθεί στο στόχαστρο της κυβέρνησης λόγω των δικογραφιών που αφορούν στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο Αλέξης Τσίπρας στο φόρουμ των Δελφών – Επιστρέφω γιατί δεν υπάρχει κανονικότητα στη χώρα
«Πυκνώνει» τις δημόσιες εμφανίσεις του ο Αλέξης Τσίπρας  στην τελική ευθεία πριν την επισημοποίηση της επιστροφής του στην κεντρική πολιτική σκηνή της χώρας. Μετά την τοποθέτηση του στο βιβλίο για τον Γιάννη Μπουτάρη επόμενος σταθμός  το οικονομικό φόρουμ των Δελφών.

Μόνιμο προσωπικό και την πλήρη χρηματοδότηση των κοινωνικών δομών προσχολικής αγωγής θέλει η Δήμαρχος Ζωγράφου
Δήλωση της Δημάρχου Ζωγράφου Τίνας Καφατσάκη για το θέμα της λειτουργίας των παιδικών σταθμών και του σχετικού προσχεδίου νόμου της κυβέρνησης.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI
Δυναμικό παρών για δεύτερη ημέρα στους Δελφούς δίνει ο ΟΤ μεταδίδοντας με αναλυτική ματιά όλες τις οικονομικές εξελίξεις

ΕΛΣΤΑΤ: «Φωτιά» τα υλικά στον κατασκευαστικό κλάδο – Αύξηση 2,5% του γενικού δείκτη τιμών στα νέα κτίρια
Οι μονώσεις και τα συναφή υλικά καταγράφουν πολύ υψηλές αυξήσεις, με το κόστος κατασκευής να αγγίζει σε πολλές περιπτώσεις τα 1.900 ευρώ ή και περισσότερο, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

Φάμελλος: Είπε ότι είμαι παράνομος ο Πιερακάκης, την ημέρα που συζητιόταν οι άρσεις ασυλίας και είναι εδώ η Κοβέσι
«Ο Πιερρακάκης λέει ότι είναι παράνομη η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, τα δισ. των υπερπλεονασμάτων είναι νόμιμα; Έχουν αφαιμάξει την κοινωνία και είναι αυτοί νόμιμοι; Τι κάνει, το παίζει Ντάισελμπλουμ;», τόνισε χαρακτηριστικά ο Σωκράτης Φάμελλος

Γκολ με τον Παντελή: Special επεισόδιο για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson
Το «Γκολ με τον Παντελή» με τον Παντελή Διαμαντόπουλο, το τηλεπαιχνίδι της Betsson, επιστρέφει με ένα special επεισόδιο αφιερωμένο στον μεγάλο τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον ΟΦΗ, ένα παιχνίδι που κρίθηκε στις λεπτομέρειες και στον… ξαφνικό θάνατο

Τεχνητή νοημοσύνη: Γιατί οι περισσότεροι εργοδότες δεν είναι ικανοποιημένοι από την AI – Οι προκλήσεις
Μόνο ένας στους 10 εργοδότες στην Ελλάδα δηλώνει ότι οι σημερινές λύσεις που προσφέρει η τεχνητή νοημοσύνη ανταποκρίνονται επαρκώς στις ανάγκες πρόσληψης, onboarding και εκπαίδευσης

ΠΑΣΟΚ: Υποθηκεύουν την εθνική ενεργειακή ασφάλεια εν μέσω παγκόσμιας κρίσης
«Η είδηση της ανάθεσης του έργου μετατροπής της υπερσύγχρονης λιγνιτικής μονάδας 'Πτολεμαΐδα 5' σε μονάδα φυσικού αερίου αποκαλύπτει ένα από τα πιο εντυπωσιακά κατορθώματα ενεργειακής αυτοκαταστροφής στη νεότερη ιστορία της χώρας», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

ΕΟ ΚΚΕ: Διάταξη-ταφόπλακα για τις κοινωνικές δομές των δήμων και των εργαζομένων από την κυβέρνηση
Η ΕΟ του ΚΚΕ, σε ερώτηση στην Κομισιόν, τονίζει ότι με τη διάταξη νόμου για τη στελέχωση βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών και κέντρων δημιουργικής απασχόλησης των ΟΤΑ, προβλέπεται «ένας μηχανισμός διάλυσης, εμπορευματοποίησης και λειτουργίας με όρους εργασιακής γαλέρας»

Νέα Αριστερά: Πόσες ακόμα θα μετρήσουμε νεκρές, μέχρι να κατοχυρωθεί νομικά η γυναικοκτονία;
«Παρά τα πολυάριθμα περιστατικά, η κυβέρνηση επιμένει να μην κατοχυρώνει θεσμικά τον όρο, υποβαθμίζοντας με αυτό τον τρόπο τον έμφυλο χαρακτήρα αυτών των εγκλημάτων», τονίζει η Νέα Αριστερά

Νέο πλαίσιο για το κέντρο της Άρτας: Μπάρες, έλεγχος κυκλοφορίας και προστασία των πεζοδρόμων
Η εφαρμογή των μέτρων αποσκοπεί στην ενίσχυση της ασφάλειας των πολιτών, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την προστασία του δημόσιου χώρου, διασφαλίζοντας παράλληλα την εύρυθμη λειτουργία της πόλης», αναφέρει ο Δήμος.

ΣΥΡΙΖΑ: Σιγή από την κυβέρνηση για τις απευθείας αναθέσεις στους καταδικασμένους για τις υποκλοπές
Πυρά από τον ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ κατά της κυβέρνησης για τη μη λειτουργικότητα των ασυρμάτων TETRA της ΕΛ.ΑΣ., που προμήθευσε η Krikel του καταδικασμένου πρωτοδίκως για τις παράνομες υποκλοπές, Γιάννη Λαβράνου

Πυρά (και) Βορίδη κατά του Σκέρτσου με τελικό αποδέκτη το Μαξίμου: Οι εξωκοινοβουλευτικοί δεν μπορούν να ασκούν αφ’ υψηλού κριτική στους βουλευτές
Μετά τον Γιάννη Οικονόμου και ο Μάκης Βορίδης βάλλει κατά του υπουργού Επικρατείας, Άκη Σκέρτσου και όσα ανέφερε για τις πελατειακές σχέσεις. «Εξωκοινοβουλευτικοί δεν μπορούν να ανοίγουν έτσι συζητήσεις, δεν μπορούν να ασκούν έτσι κριτική», τονίζει

Ασλανίδης: Αν ο Καραμανλής δεν λεγόταν έτσι δεν θα δούλευε ούτε σε στάβλο, όχι να έχει το υπουργείο Μεταφορών
Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας κατά του Κώστα Αχ. Καραμανλή  θα δηλώσει ο πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, Παύλος Ασλανίδης. Πυρά κατά του πρώην υπουργού έξω από τον Άρειο Πάγο

Στενά του Ορμούζ: Έως έξι μήνες θα απαιτηθούν για την απομάκρυνση των ναρκών, εκτιμά το Πεντάγωνο
Για μια «επικίνδυνη ζώνη» 1.400 τετραγωνικών χιλιομέτρων στα Στενά του Ορμούζ, όπου θα μπορούσαν να βρίσκονται νάρκες, έχουν προειδοποιήσει από τα μέσα Απριλίου οι Φρουροί της Επανάστασης

Έξι μαθήματα από τις μεγαλύτερες οικονομικές κρίσεις της Ιστορίας
Οι Βαβυλώνιοι είχαν χρεοκοπίες. Το σκάνδαλο S&L οδήγησε στην οικονομική κρίση του 2008. Τι άλλο μας λέει το παρελθόν για τους κινδύνους που απειλούν και σήμερα την παγκόσμια οικονομία;

Νέες αποκαλύψεις για τις επαναπροωθήσεις μεταναστών, ένοχη σιωπή από την κυβέρνηση
Το ρεπορτάζ του BBC τεκμηριώνει για πολλοστή φορά τις βίαιες επαναπροωθήσεις – και για πολλοστή φορά, η ελληνική κυβέρνηση δεν τηρεί ούτε τα στοιχειώδη προσχήματα της λογοδοσίας.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

