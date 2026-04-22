Η Ναόμι Γουότς μεταμορφώνεται στην σπουδαία μπαλαρίνα Μάργκοτ Φοντέιν

Η Ναόμι Γουότς θα πρωταγωνιστήσει στο ρομαντικό δράμα «Margot & Rudi», το οποίο αφηγείται την αληθινή ιστορία των θρύλων του μπαλέτου Μάργκοτ Φοντέιν και Ρούντολφ Νουρέγιεφ.

Την ταινία υπογράφει ο σκηνοθέτης Άντονι Φάμπιαν, όπως αναφέρει το Variety.

Η ιστορία ξεκινά όταν η Μάργκοτ Φοντέιν, η μεγαλύτερη σε ηλικία μπαλαρίνα του δυτικού κόσμου, είναι 42 ετών και αισθάνεται ότι η καριέρα της έχει τελειώσει. Ο Νουρέγιεφ είναι 23 ετών, ένας επαναστάτης Σοβιετικός αποστάτης.

Η Φοντέιν γοητεύεται από την άγρια ενέργεια του Νουρέγιεφ, αλλά ο δεσμός τους περιπλέκεται από το γάμο της και τη σχέση του με μια άλλη χορεύτρια. Το μόνο που έχουν να τους δένει είναι οι πιρουέτες τους επί σκηνής.

Όσα θα δούμε

Η Ναόμι Γουότς, η οποία ήταν σπουδάστρια χορού πριν γίνει ηθοποιός, θα υποδυθεί τον ρόλο της Φοντέιν. Έγινε γνωστή χάρη στην ερμηνεία της στην ταινία «Mulholland Drive» και απέσπασε υποψηφιότητες για Όσκαρ για τους πρωταγωνιστικούς της ρόλους στις ταινίες «21 Grams» και «The Impossible».

Ο Αλεξάντρ Τρους, χορευτής του Μπαλέτου του Αμβούργου, θα υποδυθεί τον Νουρέγιεφ. Ο ρωσόφωνος Ουκρανός χορευτής έχει πρωταγωνιστήσει σε σημαντικές παραγωγές, όπως η «Giselle».

Στην ταινία πρωταγωνιστούν επίσης ο Ρίτσαρντ Ε. Γκραντ, ο Ντεμιάν Μπιτσίρ και η Χάριετ Γουόλτερ, ενώ θα ανακοινωθούν και άλλοι ηθοποιοί.

Το σενάριο έχει γραφτεί από την Ολίβια Χέτριντ.

Ο σκηνοθέτης, δήλωσε για την ταινία, σύμφωνα με το Variety: «Μεγαλώνοντας στην Πόλη του Μεξικού, το να παρακολουθώ τις παραστάσεις της Μάργκοτ και του Ρούντι στον κινηματογράφο πυροδότησε το πάθος μου για ιστορίες που συνδυάζουν μουσική, θέατρο και χορό. Η ταινία εξερευνά την χαρά και τον πόνο πίσω από τις προσωπικότητές τους, αποτυπώνοντας τη μοναδική χημεία τους. Οι χορευτικές σκηνές από τους πιο εμβληματικούς ρόλους και παραστάσεις του δίδυμου οδηγούν την ιστορία, χρησιμοποιώντας την κίνηση και την κινηματογραφική φαντασία για να αποκαλύψουν την αλήθεια πίσω από ένα ζευγάρι τόσο διάσημο στην εποχή του όσο οι Beatles. Η αγάπη τους, που αψηφά τα εμπόδια της κουλτούρας, της ηλικίας, της κοινωνικής τάξης και της σεξουαλικότητας, είναι ρομαντική, αντισυμβατική και συναρπαστική — μια ιστορία αγάπης που δεν μοιάζει με καμία άλλη».

Από την πλευρά της, η πρωταγωνίστρια της επερχόμενης ταινίας, Ναόμι Γουότς, αποκάλυψε μεταξύ άλλων: «Ο χορός ήταν η πρώτη μου αγάπη και από καιρό ονειρευόμουν να πρωταγωνιστήσω σε μια ταινία με θέμα το χορό. Νιώθω μεγάλη τιμή και ενθουσιασμό που θα υποδυθώ τη Μάργκοτ Φοντέιν, μία από τις μεγαλύτερες χορεύτριες όλων των εποχών. Η σχέση της με τον Ρούντολφ Νουρέγιεφ ήταν κάτι το τρομερό— τόσο από καλλιτεχνική όσο και από συναισθηματική άποψη».

*Με πληροφορίες από: Variety