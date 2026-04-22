Οι μάγισσες επιστρέφουν: Μπούλοκ και Κίντμαν στα Μαγικά Φίλτρα 2 – Πρώτο τρέιλερ

Νικόλ Κίντμαν και Σάντρα Μπούλοκ βάζουν τέλος σε αναμονή δεκαετιών για τους λάτρεις του υπερφυσικού με το πρώτο τρέιλερ της επιστροφής τους στα Μαγικά Φίλτρα 2, το κινηματογραφικό σύμπαν που βασίστηκε στο μπεστ σέλερ της Άλις Χόφμαν Practical Magic.

Οι βραβευμένες με Όσκαρ πρωταγωνίστριες επιστρέφουν στους ρόλους των Σάλι και Τζίλιαν, με την Κίντμαν να επιβεβαιώνει την επιστροφή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τη λεζάντα «Οι μάγισσες επέστρεψαν».

Στο ανανεωμένο καστ προστίθενται η Τζόι Κινγκ και η Μέισι Γουίλιαμς, οι οποίες αναλαμβάνουν τους ρόλους των ενήλικων πλέον κορών της Σάλι, Κάιλι και Αντόνια.

Την ομάδα συμπληρώνει ο Λι Πέις, γνωστός από την τριλογία του Χόμπιτ, ο οποίος θα υποδυθεί έναν μελετητή ονόματι Χάρλαν Βεξ.

Τη σκηνοθεσία στο πολυαναμενόμενο σίκουελ υπογράφει η Σουζάν Μπίερ, η οποία είχε συνεργαστεί ξανά με την Μπούλοκ στο Bird Box, και προμηνύει μια πιο μελαγχολική και ατμοσφαιρική προσέγγιση, χωρίς ωστόσο να λείπουν οι αναφορές στο παρελθόν ενώ το τραγούδι Coconut του Χάρι Νίλσον αποτελεί έναν σαφή φόρο τιμής στην αξέχαστη σκηνή του χορού στην κουζίνα από την πρώτη ταινία.

Η πλοκή αναμένεται να επικεντρωθεί εκ νέου στην περίφημη οικογενειακή κατάρα, με την Τζίλιαν να αστειεύεται στο τρέιλερ πως η συγκεκριμένη συνθήκη δεν είναι και το καλύτερο στοιχείο για το βιογραφικό κάποιου σε εφαρμογές γνωριμιών.

Η επιστροφή της ταινίας έρχεται σε μια περίοδο έντονης αναβίωσης των υπερφυσικών παραγωγών της δεκαετίας του ενενήντα, παρά την πρόσφατη ακύρωση της επιστροφής της Μπάφι και τις καθυστερήσεις στη σειρά Χάρι Πότερ.

Το Practical Magic 2 είναι προγραμματισμένο να κάνει πρεμιέρα στις 18 Σεπτεμβρίου, υποσχόμενο να μαγέψει ξανά το κοινό.