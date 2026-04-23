Δύσκολο να επιστρέψει – Ο Ράιαν Ρέινολντς «σκότωσε» τον Deadpool
Δύσκολο να επιστρέψει – Ο Ράιαν Ρέινολντς «σκότωσε» τον Deadpool

Ο σταρ του Χόλιγουντ Ράιαν Ρέινολντς δήλωσε πρόσφατα ότι ο Deadpool δύσκολα θα επιστρέψει στη μεγάλη οθόνη με μια δική του ταινία. «Είναι ιδανικός μέσα σε ομάδες» τόνισε

Φροίξος Φυντανίδης
Οι fans των κόμικ των γνώριζαν από τις αρχές της δεκαετίας του ’90, όταν και πρωτοεμφανίστηκε χάρη στο πενάκι των Ρομπ Λάιφελντ και Φαμπιάν Νισιέζα. Ωστόσο, όλος ο πλανήτης έμαθε τον Deadpool το 2016 – τότε που ο ο Ράιαν Ρέινολντς τον έφερε στη μεγάλη οθόνη.

Και από τότε ο αντι-ήρωας της Marvel έχει γίνει ένας από τους αγαπημένους χαρακτήρες, χάρη στο… φονικό του ταλέντο και το σκοτεινό του χιούμορ. Η παρθενική του κινηματογραφική εμφάνιση απέφερε στο στούντιο περισσότερα από 780 εκατ. δολάρια, όσα δηλαδή και το Deadpool 2 του 2018.

Το μεγάλο βήμα, ωστόσο, ήρθε το 2024 με το Deadpool & Wolverine – ένα φιλμ που ξεπέρασε τα 1.3 δισ. δολάρια στο box office και έβαλε τον χαρακτήρα του Ράιαν Ρέινολντς στο MCU.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Troy Austin (@itoonofficial)

Η επιτυχία ήταν τέτοια που όλοι είχαν δεδομένη την επιστροφή του Deadpool με μια τέταρτη ταινία, ωστόσο λογάριαζαν χωρίς τον 49χρονο σταρ του Χόλιγουντ, ο οποίος έχει βάλει το χεράκι του και στα σενάρια των φιλμ.

Ο Ράιαν Ρέινολντς μιλώντας στο Sunday Today τόνισε ότι πολύ δύσκολα ο Deadpool θα επιστρέψει στις σκοτεινές αίθουσες με μια δική του ταινία.

«Ναι, έχω γράψει κάποια πράγματα, αλλά δεν πιστεύω ότι θα τον βάλω ξανά στο επίκεντρο» δήλωσε ο γνωστός ηθοποιός και συμπλήρωσε: «Είναι ένας πολύ καλός υποστηρικτικός χαρακτήρας, που θα ήταν ιδανικός σε μια ομάδα».

Λόγια, που δεν είναι η πρώτη φορά που βγαίνουν από το στόμα του Ρέινολντς. Παλιότερα είχε εκφράσει την επιθυμία του να εμπλακεί ο χαρακτήρας του με τις ομάδες των X-Men και των Avengers – όχι ως σταθερό μέλος τους καθώς «κάτι τέτοιο θα σήμαινε το τέλος του ταξιδιού του».

Μάλιστα, πριν από λίγο καιρό, οι φήμες ήθελαν τον Deadpool να εμφανίζεται στο Avengers: Doomsday αλλά σύντομα διαψεύστηκαν από όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές. Ενώ μοιάζει πολύ δύσκολο να εμφανιστεί και στην επερχόμενη X-Men ταινία.

Μέτρα στήριξης: Τι κερδίζουν ενοικιαστές, συνταξιούχοι, οικογένειες με παιδιά και οφειλέτες

Στον «πάγο» οι συνομιλίες Ιράν-ΗΠΑ εν μέσω έντασης στο Ορμούζ – Συνεχίζονται οι φονικές επιθέσεις των IDF στον Λίβανο

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές στο Θέατρο «Δόρα Στράτου»
Οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στο πανέμορφο Θέατρο «Δόρα Στράτου»

Μαρία Αποστολακέα: «Γέλα, Μαριώ! Κι ας σε δει όποιος θέλει!»
Μαρία Αποστολακέα: «Γέλα, Μαριώ! Κι ας σε δει όποιος θέλει!»

Η ιστορία του Yellow Book – Το περιοδικό του 19ου αιώνα που ανέδειξε τις γυναίκες συγγραφείς
Η ιστορία του Yellow Book – Το περιοδικό του 19ου αιώνα που ανέδειξε τις γυναίκες συγγραφείς

Aldeas – Πρεμιέρα στην Αγία Έδρα για την τελευταία εξομολόγηση του Πάπα Φραγκίσκου στον Μάρτιν Σκορσέζε
Aldeas – Πρεμιέρα στην Αγία Έδρα για την τελευταία εξομολόγηση του Πάπα Φραγκίσκου στον Μάρτιν Σκορσέζε

Χάρβαρντ και Έπσταϊν: Το δίκτυο σχέσεων που άντεξε και μετά την καταδίκη του μαστροπού ανηλίκων
Χάρβαρντ και Έπσταϊν: Το δίκτυο σχέσεων που άντεξε και μετά την καταδίκη του μαστροπού ανηλίκων

Χειροπέδες, δαγκωματιές και ανθρωποφάγα πουλιά: Η αλήθεια για τον «σαδιστή δυνάστη» Χίτσκοκ
Χειροπέδες, δαγκωματιές και ανθρωποφάγα πουλιά: Η αλήθεια για τον «σαδιστή δυνάστη» Χίτσκοκ

Μπορεί μια νέα βιογραφική ταινία να ξεπλύνει τον Μάικλ Τζάκσον;
Μπορεί μια νέα βιογραφική ταινία να ξεπλύνει τον Μάικλ Τζάκσον;

Συνταγή: Κέικ βανίλιας
Συνταγή: Κέικ βανίλιας

Στον «πάγο» οι συνομιλίες Ιράν-ΗΠΑ εν μέσω έντασης στο Ορμούζ – Συνεχίζονται οι φονικές επιθέσεις των IDF στον Λίβανο
Στον «πάγο» οι συνομιλίες Ιράν-ΗΠΑ εν μέσω έντασης στο Ορμούζ – Συνεχίζονται οι φονικές επιθέσεις των IDF στον Λίβανο

Καύσιμα: «Πέταξε» η τιμή του ντίζελ στην Ελλάδα – Αυξήσεις «φωτιά» στην αντλία – Η σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο
«Πέταξε» η τιμή του ντίζελ στην Ελλάδα - Αυξήσεις «φωτιά» στην αντλία - Η σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο

Πώς η κλιματική κρίση απειλεί τη δημοκρατία – Καύσωνες, πλημμύρες και φωτιές διακόπτουν δεκάδες εκλογές
Πώς η κλιματική κρίση απειλεί τη δημοκρατία - Καύσωνες, πλημμύρες και φωτιές διακόπτουν δεκάδες εκλογές

Μπαλκόνια: Η επικίνδυνη φθορά που κρύβει μοιραίες παγίδες
Η επικίνδυνη φθορά σε κτίρια και μπαλκόνια που κρύβει μοιραίες παγίδες - Το κόστος της συντήρησης

Βραχυχρόνιες μισθώσεις: Αδήλωτα ακίνητα και κρυφά εισοδήματα ψάχνει η ΑΑΔΕ
Αδήλωτα ακίνητα και κρυφά εισοδήματα ψάχνει η ΑΑΔΕ στις μισθώσεις τύπου Airbnb

Μάνατζερ, νέα πρόσωπα και πρώην ορμπανικοί – Η «στρατιά» του Μαγιάρ για αλλαγή στην Ουγγαρία
Μάνατζερ, νέα πρόσωπα και πρώην ορμπανικοί – Η «στρατιά» του Μαγιάρ για αλλαγή στην Ουγγαρία

Εκτός ΗΠΑ, εκτός Συντάγματος: Οι απελάσεις του Τραμπ στο Ελ Σαλβαδόρ και η εξουσία χωρίς όρια
Εκτός ΗΠΑ, εκτός Συντάγματος: Οι απελάσεις του Τραμπ στο Ελ Σαλβαδόρ και η εξουσία χωρίς όρια

Ιράν: Υπεραμύνονται οι ΗΠΑ της αναστολής μέρους των κυρώσεων στο ρωσικό πετρέλαιο
Γιατί «παρατείναμε» την αναστολή των κυρώσεων στο ρωσικό πετρέλαιο

Το Ιράν προχωρά στην κατάσχεση δύο πλοίων – Οι ΗΠΑ υποβαθμίζουν την εξέλιξη
Κατάσχεση δύο πλοίων από το Ιράν

Οι ΗΠΑ τιμωρούν το Ιράκ για να το αναγκάσουν να εξαρθρώσει τις φιλοϊρανικές πολιτοφυλακές
Οι ΗΠΑ τιμωρούν το Ιράκ

ΝΑΤΟ: Συνάντηση του Ερντογάν με τον Ρούτε – «Μπορούμε να μάθουμε πολλά» από την Τουρκία
«Μπορούμε να μάθουμε πολλά» από την Τουρκία, λέει ο Ρούτε

To Ιράν δημοσίευσε βίντεο από το ρεσάλτο στα EPAMINONDAS και FRANCESKA στο Ορμούζ
To Ιράν δημοσίευσε βίντεο από το ρεσάλτο στα EPAMINONDAS και FRANCESKA στο Ορμούζ

Μπαρτσελόνα – Θέλτα 1-0: Στο +9 από την άσπρη βούλα – Αγωνία για Γιαμάλ
Μπαρτσελόνα – Θέλτα 1-0: Στο +9 από την άσπρη βούλα – Αγωνία για Γιαμάλ

Κύπελλο Ιταλίας: Ο τρομερός Μότα απέκρουσε τέσσερα πέναλτι και έστειλε την Λάτσιο στον τελικό
Κύπελλο Ιταλίας: Ο τρομερός Μότα απέκρουσε τέσσερα πέναλτι και έστειλε την Λάτσιο στον τελικό

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

