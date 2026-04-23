Δύσκολο να επιστρέψει – Ο Ράιαν Ρέινολντς «σκότωσε» τον Deadpool

Οι fans των κόμικ των γνώριζαν από τις αρχές της δεκαετίας του ’90, όταν και πρωτοεμφανίστηκε χάρη στο πενάκι των Ρομπ Λάιφελντ και Φαμπιάν Νισιέζα. Ωστόσο, όλος ο πλανήτης έμαθε τον Deadpool το 2016 – τότε που ο ο Ράιαν Ρέινολντς τον έφερε στη μεγάλη οθόνη.

Και από τότε ο αντι-ήρωας της Marvel έχει γίνει ένας από τους αγαπημένους χαρακτήρες, χάρη στο… φονικό του ταλέντο και το σκοτεινό του χιούμορ. Η παρθενική του κινηματογραφική εμφάνιση απέφερε στο στούντιο περισσότερα από 780 εκατ. δολάρια, όσα δηλαδή και το Deadpool 2 του 2018.

Το μεγάλο βήμα, ωστόσο, ήρθε το 2024 με το Deadpool & Wolverine – ένα φιλμ που ξεπέρασε τα 1.3 δισ. δολάρια στο box office και έβαλε τον χαρακτήρα του Ράιαν Ρέινολντς στο MCU.

Η επιτυχία ήταν τέτοια που όλοι είχαν δεδομένη την επιστροφή του Deadpool με μια τέταρτη ταινία, ωστόσο λογάριαζαν χωρίς τον 49χρονο σταρ του Χόλιγουντ, ο οποίος έχει βάλει το χεράκι του και στα σενάρια των φιλμ.

Ο Ράιαν Ρέινολντς μιλώντας στο Sunday Today τόνισε ότι πολύ δύσκολα ο Deadpool θα επιστρέψει στις σκοτεινές αίθουσες με μια δική του ταινία.

«Ναι, έχω γράψει κάποια πράγματα, αλλά δεν πιστεύω ότι θα τον βάλω ξανά στο επίκεντρο» δήλωσε ο γνωστός ηθοποιός και συμπλήρωσε: «Είναι ένας πολύ καλός υποστηρικτικός χαρακτήρας, που θα ήταν ιδανικός σε μια ομάδα».

Ryan Reynolds on Deadpool’s future: “I have some stuff kind of written, but I don’t think I am ever going to center him again. He is a supporting character. He is a guy who is great in a group.”https://t.co/JYLlDRGfxL — Variety (@Variety) April 21, 2026

Λόγια, που δεν είναι η πρώτη φορά που βγαίνουν από το στόμα του Ρέινολντς. Παλιότερα είχε εκφράσει την επιθυμία του να εμπλακεί ο χαρακτήρας του με τις ομάδες των X-Men και των Avengers – όχι ως σταθερό μέλος τους καθώς «κάτι τέτοιο θα σήμαινε το τέλος του ταξιδιού του».

Μάλιστα, πριν από λίγο καιρό, οι φήμες ήθελαν τον Deadpool να εμφανίζεται στο Avengers: Doomsday αλλά σύντομα διαψεύστηκαν από όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές. Ενώ μοιάζει πολύ δύσκολο να εμφανιστεί και στην επερχόμενη X-Men ταινία.