Η κινηματογραφική ταινία Deadpool & Wolverine σπάει αυτή τη στιγμή τα ρεκόρ των box office. Και τώρα ένα κομμάτι της ιστορίας που σχετίζεται με τον Deadpool θα μπορούσε να σπάσει και τα ρεκόρ για τιμή πώλησης κόμικ.

Το αυθεντικό εξώφυλλο που δημιούργησε ο Ρομπ Λάιφελντ για το New Mutants No. 98 προσφέρεται από την Heritage Auctions για το ασύλληπτο ποσό των 7,5 εκατομμυρίων δολαρίων. Εάν επιτύχει αυτή τη ζητούμενη τιμή, θα σημειώσει νέο ρεκόρ ως το πιο πολύτιμο κομμάτι πρωτότυπης τέχνης κόμικ που πουλήθηκε ποτέ.

«Εγώ από καιρό θαύμαζα, και λαχταρούσα, αυτό το έργο, το οποίο θεωρώ το πιο σημαντικό κομμάτι της τέχνης των κόμικς της δεκαετίας του 1990», δήλωσε στο Robb Reportο συμπρόεδρος της Heritage, Τζιμ Χάλπεριν. «Είμαι ενθουσιασμένος που τώρα μπορούμε να το προσφέρουμε σε κάποιον που, όπως εγώ, θαυμάζει τον Ρομπ Λάιφελντ και λατρεύει τον Deadpool του, ο οποίος είναι από τους πιο αγαπημένους χαρακτήρες στα κόμικς και, τώρα, στο MCU».

Η πρώτη εμφάνιση του Deadpool

Κυκλοφορώντας τον Δεκέμβριο του 1990, το New Mutants No. 98 παρουσίασε τον Deadpool για πρώτη φορά στο κοινό. Η σειρά είχε πολύ κακή απόδοση από το ντεμπούτο της το 1983, οπότε η Marvel έδωσε στον Λάιφeλντ και στη συγγραφέα Λουίζ Σίμονσον την ευκαιρία να αναστρέψουν το σενάριο. Η δημιουργία του Deadpool και άλλων χαρακτήρων όπως ο Cable και ο Domino απέδωσε καρπούς: Λίγο μετά την κυκλοφορία του, το New Mutants No. 98 οδήγησε τη Marvel να λάβει μερικές από τις πιο έντονες αντιδράσεις των θαυμαστών της, με τους φαν των κόμικς να λατρεύουν τον χαρακτήρα του Deadpool.

Ο σημερινός ιδιοκτήτης του κόμικ το απέκτησε πριν από σχεδόν δύο δεκαετίες και έκτοτε δεν έχει βγει προς πώληση. Στην πραγματικότητα, ο ιδιοκτήτης έχει λάβει πολλές προσφορές όλα αυτά τα χρόνια, αλλά μέχρι τώρα πάντα τις απέρριπτε. Ωστόσο, λόγω της τρέχουσας αναγέννησης του Deadpool, αποφάσισαν ότι ήταν η κατάλληλη στιγμή να δημοπρατήσουν την τέχνη του Λάιφελντ και προσέγγισαν την Heritage για να πραγματοποιήσουν την πώληση.

«Ο Deadpool δεν ήταν ποτέ τόσο δημοφιλής», είπε ο Χάλπεριν. «Και η δημοτικότητά του συνεχίζει να αυξάνεται. Δεν μπορώ να σκεφτώ καλύτερη στιγμή για να προσφέρω το εξώφυλλο του Ρομπ που τον σύστησε στον κόσμο».

Με την τιμή των 7,5 εκατομμυρίων δολαρίων, το εξώφυλλο του New Mutants θα ξεπεράσει ακόμη και ολόκληρα κόμικς που έχουν πουληθεί για ποσά ρεκόρ. Νωρίτερα φέτος, το τεύχος του Action Comics στο οποίο έκανε το ντεμπούτο του ο Superman έγινε το πιο πολύτιμο κόμικ που τυπώθηκε ποτέ όταν κυκλοφόρησε για 6 εκατομμύρια δολάρια. Το πρώτο κόμικ του Spider-Man, εν τω μεταξύ, έφτασε τα 3,6 εκατομμύρια δολάρια σε δημοπρασία τον Σεπτέμβριο του 2021. Τώρα, όμως, ο Deadpool, φαίνεται να ξεπερνάει αυτούς τους υπερήρωες.