Μπαρτσελόνα: Ο τραυματισμός του Λεβαντόφσκι και η ευκαιρία του Φεράν Τόρες (pic+vid)

Χειρότερο timing δεν θα μπορούσε να υπάρξει για τον τραυματισμό του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι που υπέστη θλάση και εκτιμάται πως θα μείνει εκτός για τουλάχιστον τρεις εβδομάδες. Τέθηκε νοκ-άουτ δηλαδή στο πιο κρίσιμο σημείο της σεζόν, εκεί όπου η Μπαρτσελόνα θα τα δώσει όλα για τους τρεις στόχους που κυνηγά και θέλει να κατακτήσει.

Ο Πολωνός (40 γκολ, 3 ασίστ σε 48 συμμετοχές) θα χάσει τον τελικό Κυπέλλου με τη Ρεάλ, τα δύο ματς με την Ίντερ για τα ημιτελικά του Champions League και τα παιχνίδια με Μαγιόρκα και Βαγιαδολίδ για το πρωτάθλημα. Πιθανότατα δεν θα προλάβει ούτε το ντέρμπι πρωταθλήματος με τη Ρεάλ στις 11 του επόμενου μήνα στο Μονζουίκ.

