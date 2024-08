Το Παγκόσμια Ρεκόρ Γκίνες ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα ότι ο Γουέσλεί Σνάιπς κατέρριψε δύο ρεκόρ, όταν επανέλαβε το ρόλο του «Blade» στην πρόσφατη εμφάνιση του «Deadpool & Wolverine». Η πρώτη συμμετοχή ως «Blade» ήταν το 1998.

Ο Σνάιπς παραδέχτηκε ότι «δεν πίστευε ότι ήταν δυνατό να επαναλάβει τον χαρακτήρα

Με την επιστροφή του να έρχεται σχεδόν 26 χρόνια μετά την πρώτη φορά που υποδύθηκε τον ημι-βαμπίρ «Daywalker» (κατά κόσμον Eric Brooks), ο Σνάιπς ξεπερνά τον συμπρωταγωνιστή του στο «Deadpool & Wolverine», Χιού Τζάκμαν, για τη μεγαλύτερη καριέρα ως live action χαρακτήρας της Marvel.

Ο Τζάκμαν αναμενόταν να αποσπάσει το ρεκόρ από τον Sir Patrick Stewart η πρώτη εμφάνιση του οποίου ως Charles Xavier έγινε επίσης στην ίδια ταινία και η τελευταία στο «Doctor Strange in the Multiverse of Madness» το 2022.

Wesley Snipes Broke Two Guinness World Records in Returning as Blade for ‘Deadpool & Wolverine’ https://t.co/P1Ty7kL2rC — People (@people) August 5, 2024

Με περισσότερα από 19 χρόνια από την τελευταία του εμφάνιση στο Blade: Trinity (2004), ο Σνάιπς διεκδικεί επίσης το μεγαλύτερο κενό μεταξύ εμφανίσεων χαρακτήρων σε ταινίες της Marvel.

Ο Alfred Molina κατείχε προηγουμένως το ρεκόρ με την επιστροφή του ως Doctor Octopus στο «Spider-Man: No Way Home» (2021), 17 χρόνια μετά το «Spider-Man 2» (2004).

«Δεν πίστευα ότι η Marvel το ήθελε»

Αφού πρωταγωνίστησε για πρώτη φορά μαζί με τον Ράιαν έινολτς στο Blade: Trinity, ο Σνάιπς παραδέχτηκε ότι «δεν πίστευε ότι ήταν δυνατό να επαναλάβει τον χαρακτήρα μέχρι που ο Ρέινολτς επικοινώνησε για την επιστροφή του».

«Δεν πίστευα ότι η Marvel το ήθελε. Ότι η Disney το ήθελε. Και επίσης επειδή είχαν τον Mahershala [Ali], ξέρετε, στο καστ για την επόμενη επερχόμενη εκδοχή του. Έτσι, δεν είχε νόημα για μένα», δήλωσε ο Σνάιπς στο Entertainment Weekly.

Η Marvel επιβεβαίωσε για πρώτη φορά το reboot του Blade με τον Ali το 2019, αλλά έκτοτε το project αντιμετώπισε πολλές καθυστερήσεις, συμπεριλαμβανομένων των αποχωρήσεων των σκηνοθετών Bassam Tariq και Yann Demange από την ταινία το 2023.