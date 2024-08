Η Σερένα Γουίλιαμς κατήγγειλε ένα ξενοδοχείο πέντε αστέρων στο Παρίσι επειδή αρνήθηκε στην οικογένειά της την πρόσβαση σε ένα εστιατόριο στον τελευταίο όροφο, παρόλο που ήταν εντελώς άδειο.

Η γνωστή τενίστρια προχώρησε σε μία ανάρτηση στα social media και συγκεκριμένα στο X(πρώην Twitter) για να διαμαρτυρηθεί δημόσια για τη μεταχείρισή της από το ξενοδοχείο.

«Μπλιαξ. Μου έχουν αρνηθεί την πρόσβαση στην ταράτσα για να φάω σε ένα άδειο εστιατόριο από ωραιότερα μέρη, αλλά ποτέ με τα παιδιά μου. Πάντα υπάρχει πρώτη φορά», έγραψε στην ανάρτησή της.

Η Γουίλιαμς μοιράστηκε επίσης ένα στιγμιότυπο της πινακίδας του ξενοδοχείου, ώστε οι ακόλουθοί της να γνωρίζουν για ποιο κατάστημα μιλούσε.

Το ξενοδοχείο Peninsula εξέφρασε αργότερα τη λύπη του για το περιστατικό, κοινοποιώντας στο X:

«Αγαπητή κυρία Γουίλιαμς, παρακαλούμε δεχτείτε τη βαθύτατη συγγνώμη μας για την απογοήτευση που αντιμετωπίσατε απόψε. Δυστυχώς, το μπαρ στον τελευταίο όροφο του ξενοδοχείου μας ήταν όντως πλήρως κλεισμένο και τα μόνα κενά τραπέζια που είδατε, ανήκαν στο γκουρμέ εστιατόριό μας, L’Oiseau Blanc, το οποίο ήταν ρεζερβέ. Είναι πάντα τιμή μας να σας υποδεχόμαστε και θα είναι πάντα τιμή μας να σας καλωσορίσουμε ξανά. The Peninsula Paris».

Dear Mrs. Williams,

Please accept our deepest apologies for the disappointment you encountered tonight.

Unfortunately, our rooftop bar was indeed fully booked and the only unoccupied tables you saw belonged to our gourmet restaurant, L’Oiseau Blanc, which was fully reserved.

— The Peninsula Paris (@peninsulaparis) August 5, 2024