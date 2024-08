Η Τόρι Σπέλινγκ θυμάται ότι έκανε την πρώτη και μοναδική της επίσκεψη στο σπίτι του Τσάρλι Σιν όταν έμεναν στο ίδιο κτίριο πριν από πολλά χρόνια.

Η πρώην πρωταγωνίστρια του «Beverly Hills 90210» ισχυρίζεται ότι την τρόμαξε τόσο πολύ που δεν επισκέφθηκε ποτέ ξανά το σπίτι του πρωταγωνιστή του «Two and a Half Men».

Κατά τη διάρκεια του πρόσφατου podcast της, misSpelling, η Τόρι μίλησε με τη φίλη της και πρώην σύζυγο του Τσάρλι Σιν, Ντενίς Ρίτσαρντς, και μοιράστηκε μια την ιστορία από την πρώτη της συνάντηση με τον ηθοποιό.

«Η πόρτα ανοίγει και ο Τσάρλι στέκεται εκεί με ένα κουμπωμένο, χαβανέζικο πουκάμισο – δεν ξέρω τι ήταν – και μου δίνει κάτι και μου λέει: «Καυτή πίπα κρακ;»». θυμήθηκε η Σπέλινγκ, αν και δεν διευκρίνισε πότε ακριβώς συνέβη αυτό.

Tori Spelling says Charlie Sheen offered her a crack pipe upon entering his condo https://t.co/LycwxgYJaA pic.twitter.com/FWUwLrGKeP

— Page Six (@PageSix) August 6, 2024