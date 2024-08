Τόρι Σπέλινγκ: «Θα χρειαστεί να κάνω OnlyFans»

H Ντόνα Μάρτιν της καρδιάς μας, Τόρι Σπέλινγκ, ανακοίνωσε στο τελευταίο επεισόδιο του podcast της, «misSPELING» με καλεσμένο τον καλεσμένο της Γουίλιαμ Σάτνερ, πως σκέφτεται να φτιάξει OnlyFans. Ο λόγος; Να μπορέσει να πληρώσει τα δίδακτρα των παιδιών της. Η 51χρονη ηθοποιός έχει 5 παιδιά με τον εν διαστάσει σύζυγό της Ντιν ΜακΝτέρμοτ, με τον οποίο χώρισε και από τότε η ζωή της έχει διάφορα συναισθηματικά σκαμπανεβάσματα, και θέλει να τα στείλει στο πανεπιστήμιο.

Tori Spelling says she will ‘have to go on OnlyFans’ to afford her 5 kids’ college tuitions https://t.co/yoOUE2lxai pic.twitter.com/UStyJisZtx

— Page Six (@PageSix) August 2, 2024