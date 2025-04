Προβλήματα στον παράδεισο: Σε κρίση η σχέση της Μέγκαν Μαρκλ και του πρίγκιπα Χάρι;

Εκείνος μεγάλωσε σε έναν κόσμο που δεν χρειάστηκε ποτέ να παλέψει για να αποκτήσει κάτι. Εκείνη, σίγουρα «ίδρωσε τη φανέλα» περισσότερο, ωστόσο από νωρίς κατάφερε να ξεχωρίσει στον χώρο του θεάματος. Στα μάτια των περισσότερων ανθρώπων ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ είναι ένα ζευγάρι προνομιούχων, που δεν έχουν να αντιμετωπίσουν «αληθινά» προβλήματα.

Κάτι που φαίνεται άλλωστε και από τη ζωή τους. Μπορεί ο δούκας του Σάσσεξ να γύρισε την πλάτη του στο Παλάτι και στη βασιλική οικογένεια, ωστόσο απολαμβάνει τη ζωή από την έπαυλή του στο Μοντεσίτο της Καλιφόρνιας. Ενώ, μαζί με την Μέγκαν Μαρκλ έχουν κλείσει και ένα εντυπωσιακό deal εκατομμυρίων με το Netflix, προκειμένου να παράγουν πρωτότυπο υλικό που δεν ενδιαφέρει και ιδιαίτερα τον κόσμο – άλλοι στη θέση τους τέτοια συμφωνία δεν θα μπορούσαν να τη φανταστούν.

Ωστόσο, κάτι δεν πάει καλά στη σχέση του ζευγαριού. Τουλάχιστον αυτό υποστηρίζει ο πρώην δημοσιογράφος του BBC και συγγραφέας Τομ Μπάουερ, ο οποίος ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει ένα βιβλίο όπου θα έχει στο επίκεντρό του τον δούκα και τη δούκισσα του Σάσσεξ.

