Έκπληκτοι οι αρχαιολόγοι: Βρέθηκε αντίγραφο της «Ιλιάδας» στο στομάχι μούμιας

Αρχαιολόγοι εντόπισαν ένα αντίγραφο της «Ιλιάδας» του Ομήρου σε παπύρο μέσα στο στομάχι μιας αρχαίας αιγυπτιακής μούμιας. Είναι η πρώτη φορά που ένα ελληνικό λογοτεχνικό κείμενο βρέθηκε ενσωματωμένο στη διαδικασία συντήρησης.

Η ανακάλυψη αυτή έχει μεγάλες επιπτώσεις στη γνώση μας για τον τρόπο ταφής και τη θρησκευτική ζωή στην αρχαία Αίγυπτο.

Το θραύσμα παπύρου ανακαλύφθηκε στην κοιλιά μιας μούμιας που είχε ταφεί σε έναν τάφο της ρωμαϊκής εποχής στην Οξυρρύγχο πριν από περίπου 1.600 χρόνια.

Η Οξυρρύγχος, γνωστή κατά τη φαραωνική εποχή ως Περ-Μεντζέντ, ήταν μία από τις σημαντικότερες πόλεις της ελληνορωμαϊκής Αιγύπτου. Τα ερείπιά της βρίσκονται στη σημερινή πόλη Αλ-Μπαχνάσα, περίπου 190 χλμ. νότια του Καΐρου, δίπλα στον παραπόταμο του Νείλου γνωστό ως Μπαχρ Γιουσέφ.

Ερευνητές από το Ινστιτούτο Μελετών της Αρχαίας Εγγύς Ανατολής του Πανεπιστημίου της Βαρκελώνης ανακάλυψαν τη μούμια κατά τη διάρκεια πρόσφατης ανασκαφικής εκστρατείας που πραγματοποιήθηκε μεταξύ Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου του 2025.

Σύμφωνα με τον Independent οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η μούμια παρουσίαζε ένα ασυνήθιστο στοιχείο: έναν πάπυρο τοποθετημένο στην κοιλιά ως μέρος της τελετής ταρίχευσης.

Σε αιγυπτιακές μούμιες της ίδιας περιόδου είχαν βρεθεί στο παρελθόν πάπυροι γραμμένοι στα ελληνικά, αλλά όλοι περιείχαν κείμενα με μαγικό ή τελετουργικό περιεχόμενο.

Η ανακάλυψη του πάπυρου της «Ιλιάδας» σηματοδοτεί την πρώτη φορά που ένα ελληνικό λογοτεχνικό κείμενο έχει βρεθεί σε πλαίσιο τελετής ταρίχευσης, σημειώνουν οι ερευνητές.

Το κείμενο της Ιλιάδας που εντοπίστηκε στην πρόσφατη ανασκαφή ανήκει στον κατάλογο των πλοίων στο Βιβλίο ΙΙ του επικού ποιήματος, σύμφωνα με τους ερευνητές.

Περιέχει ένα διάσημο απόσπασμα που απαριθμεί τις ελληνικές δυνάμεις που συγκεντρώνονταν μπροστά από την Τροία.

Οι ερευνητές δήλωσαν ότι δεν ήταν σίγουροι για το λόγο που επιλέχθηκε αυτό το συγκεκριμένο ελληνικό κείμενο για τη διαδικασία της μουμιοποίησης.

Η μουμιοποίηση στη ρωμαϊκή εποχή στην Οξυρρύγχο συνδύαζε παραδοσιακά αιγυπτιακά, ελληνικά και ρωμαϊκά έθιμα. Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι ιερείς της εποχής εστίαζαν στη συντήρηση των σωμάτων για πάνω από 40 ημέρες, χρησιμοποιώντας νάτριο για την αφυδάτωσή τους και τυλίγοντάς τα σε λινό.