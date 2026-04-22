Ματιέ Κασοβίτς: «Είμαστε όλοι κλέφτες» – Aκυρώνει τους εχθρούς της ΑΙ στο σινεμά, προφητεύει το αύριο

Ο άνθρωπος που υπέγραψε μια από τις πιο ωμές και ρεαλιστικές ταινίες του γαλλικού σινεμά, ο Ματιέ Κασοβίτς, φαίνεται να εγκαταλείπει τον παραδοσιακό ρεαλισμό για χάρη των αλγορίθμων.

Ενώ οι Κάννες και το Χόλιγουντ προσπαθούν να οχυρωθούν απέναντι στην επέλαση της τεχνολογίας, ο πολυβραβευμένος σκηνοθέτης και ηθοποιός επιλέγει να ανοίξει την πόρτα στο μέλλον.

Με χαρακτηριστικά αφοπλιστική ειλικρίνεια και τον απαραίτητο κυνισμό που θα περίμενες από τον δημιουργό ενός βρώμικου, σπουδαίου κινηματογραφικού Μίσους, ο Κασοβίτς, 58, δεν φοβάται να ανατρέψει τα πάντα.

Στο πρόσφατο Παγκόσμιο Φεστιβάλ AI Κινηματογράφου [World AI film festival] στις Κάννες, ο σκηνοθέτης χαρακτήρισε την Τεχνητή Νοημοσύνη ως «απόλυτο εργαλείο».

«Αυτή τη στιγμή, όλοι φοβούνται. Σε λίγα χρόνια από τώρα, θα έχετε πραγματικά καλούς AI σούπερ σταρ. Θα έχετε AI ηθοποιούς με εκατομμύρια ακόλουθους. Θα υπάρχουν στο τηλέφωνό σας και όταν θα κάνουν προώθηση για την ταινία, θα μπορείτε να τους μιλάτε απευθείας» είπε.

Παρά τις αντιδράσεις της προέδρου του Φεστιβάλ Καννών, Ίρις Κνόμπλοκ, η οποία υποστηρίζει ότι η AI δεν θα νιώσει ποτέ βαθιά συναισθήματα, ο Κασοβίτς επιλέγει να πιστεύει στην ΑΙ.

Αλλά ο 58χρονος Kασοβίτς, του οποίου η ταινία του 1995 Το Μίσος κέρδισε τρία βραβεία César, δήλωσε ότι «σε δύο χρόνια από τώρα κανείς δεν θα νοιάζεται αν οι χαρακτήρες των ταινιών δημιουργούνται από την Τεχνητή Νοημοσύνη ή είναι ηθοποιοί».

Για τον ίδιο ως δημιουργό η επιλογή της AI είναι και, ουσιαστικά, πρακτική και συμφέρουσα. Η νέα του παραγωγή θα κόστιζε σε παραδοσιακά στούντιο 50-60 εκατομμύρια δολάρια, ενώ με τη χρήση της νέας τεχνολογίας το κόστος πέφτει στα 25 εκατομμύρια.

Ο βραβευμένος σκηνοθέτης και ηθοποιός ετοιμάζει ήδη μια ταινία σχεδόν εξ ολοκλήρου με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης. Η ταινία, βασισμένη σε ένα κόμικ του Εντμόν-Φρανσουά Κάλβο από την εποχή του πολέμου της δεκαετίας του 1940, προέβλεψε επίσης ότι οι πρώτοι αστέρες ταινιών με τεχνητή νοημοσύνη είναι προ των πυλών.

Ο Κασοβίτς είπε ότι ενώ άλλοι κινηματογραφιστές φοβούνται ότι οι ανθρώπινοι χαρακτήρες που δημιουργούνται από την τεχνητή νοημοσύνη φαίνονται άψυχοι, πρόσφατα έμεινε έκπληκτος βλέποντας έναν με «ένα συναίσθημα στα μάτια του που τον έκανε να ανατριχιάσει».

Ωστόσο, η πιο αμφιλεγόμενη τοποθέτησή του αφορά τα πνευματικά δικαιώματα. «Στο διάολο με τα πνευματικά δικαιώματα» (Fuck copyright) είπε, αποστομωτικά.

«Το Μίσος έγινε από άλλες ταινίες. Που και εκείνες είχαν κλέψει από άλλες. Έκλεψα πλάνα από τον Σκορσέζε, που εκείνος έκλεψε από τον Κουροσάβα, που εκείνος έκλεψε από τον Αϊζενστάιν. Αν δεν έχεις δημιουργήσει κάτι από το μηδέν, είμαστε όλοι κλέφτες. Οπότε, καθώς η AI κλέβει τα πάντα, δεν κλέβει τίποτα».

Παρά τη σκληρή αυτή γλώσσα, παραδέχεται πως μια πειστική AI ερμηνεία του προκαλεί δέος. «Μου ραγίζει την καρδιά να βλέπω πόσο πειστική μπορεί να είναι, πρόσφατα είδα μια έκφραση στα μάτια ενός AI χαρακτήρα που με έκανε να ανατριχιάσω» είπε.

Ο Κασοβίτς προχωρά ήδη στην ίδρυση ενός AI κινηματογραφικού στούντιο στο Παρίσι, συγκρίνοντας το εγχείρημα με τη δημιουργία της Industrial Light and Magic από τον Τζορτζ Λούκας το 1975.

Την ίδια στιγμή, η βιομηχανία αρχίζει να ενσωματώνει αυτά τα εργαλεία, με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα την εμφάνιση του Βαλ Κίλμερ σε τρέιλερ νέας ταινίας, ένα χρόνο μετά τον θάνατό του, μέσω ψηφιακής αναπαράστασης.

Παρά τις νομικές μάχες που βρίσκονται σε εξέλιξη σε ΗΠΑ και Γερμανία και τις ανησυχίες των δημιουργών για την απώλεια της «ψυχής» στο σινεμά, ο Κασοβίτς παραμένει αμετακίνητος.

Για εκείνον, η AI είναι η φυσική εξέλιξη μιας τέχνης που πάντα τρεφόταν από τον εαυτό της. Αλλά έχει μια προειδοποίηση. Να μην πάρει κάποιος το δικό του έργο για να κάνει «ηλίθιες μαλακίες». Σε μια τέτοια περίπτωση ο Κασοβίτς είναι ξεκάθαρος.

«Φυσικά και θα τους κάνω μήνυση».