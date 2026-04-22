Ματιέ Κασοβίτς: «Είμαστε όλοι κλέφτες» – Aκυρώνει τους εχθρούς της ΑΙ στο σινεμά, προφητεύει το αύριο
The Good Life 22 Απριλίου 2026, 22:20

Ματιέ Κασοβίτς: «Είμαστε όλοι κλέφτες» – Aκυρώνει τους εχθρούς της ΑΙ στο σινεμά, προφητεύει το αύριο

Ο βραβευμένος σκηνοθέτης του Μίσους (La Haine) Ματιέ Κασοβίτς θεωρεί την AI ως το «τελευταίο καλλιτεχνικό εργαλείο που χρειαζόμαστε»

Λουκάς Καρνής
Body-wandering: Τι είναι και πως σταματά τις αρνητικές σκέψεις

Body-wandering: Τι είναι και πως σταματά τις αρνητικές σκέψεις

Spotlight

Ο άνθρωπος που υπέγραψε μια από τις πιο ωμές και ρεαλιστικές ταινίες του γαλλικού σινεμά, ο Ματιέ Κασοβίτς, φαίνεται να εγκαταλείπει τον παραδοσιακό ρεαλισμό για χάρη των αλγορίθμων.

Ενώ οι Κάννες και το Χόλιγουντ προσπαθούν να οχυρωθούν απέναντι στην επέλαση της τεχνολογίας, ο πολυβραβευμένος σκηνοθέτης και ηθοποιός επιλέγει να ανοίξει την πόρτα στο μέλλον.

Με χαρακτηριστικά αφοπλιστική ειλικρίνεια και τον απαραίτητο κυνισμό που θα περίμενες από τον δημιουργό ενός βρώμικου, σπουδαίου κινηματογραφικού Μίσους, ο Κασοβίτς, 58, δεν φοβάται να ανατρέψει τα πάντα.

«Σε δύο χρόνια από τώρα κανείς δεν θα νοιάζεται αν οι χαρακτήρες των ταινιών είναι αλγόριθμοι ή αληθινοί ηθοποιοί»

Στο πρόσφατο Παγκόσμιο Φεστιβάλ AI Κινηματογράφου [World AI film festival] στις Κάννες, ο σκηνοθέτης χαρακτήρισε την Τεχνητή Νοημοσύνη ως «απόλυτο εργαλείο».

«Αυτή τη στιγμή, όλοι φοβούνται. Σε λίγα χρόνια από τώρα, θα έχετε πραγματικά καλούς AI σούπερ σταρ. Θα έχετε AI ηθοποιούς με εκατομμύρια ακόλουθους. Θα υπάρχουν στο τηλέφωνό σας και όταν θα κάνουν προώθηση για την ταινία, θα μπορείτε να τους μιλάτε απευθείας» είπε.

Παρά τις αντιδράσεις της προέδρου του Φεστιβάλ Καννών, Ίρις Κνόμπλοκ, η οποία υποστηρίζει ότι η AI δεν θα νιώσει ποτέ βαθιά συναισθήματα, ο Κασοβίτς επιλέγει να πιστεύει στην ΑΙ.

Αλλά ο 58χρονος Kασοβίτς, του οποίου η ταινία του 1995 Το Μίσος κέρδισε τρία βραβεία César, δήλωσε ότι «σε δύο χρόνια από τώρα κανείς δεν θα νοιάζεται αν οι χαρακτήρες των ταινιών δημιουργούνται από την Τεχνητή Νοημοσύνη ή είναι ηθοποιοί».

Για τον ίδιο ως δημιουργό η επιλογή της AI είναι και, ουσιαστικά, πρακτική και συμφέρουσα. Η νέα του παραγωγή θα κόστιζε σε παραδοσιακά στούντιο 50-60 εκατομμύρια δολάρια, ενώ με τη χρήση της νέας τεχνολογίας το κόστος πέφτει στα 25 εκατομμύρια.

Ο βραβευμένος σκηνοθέτης και ηθοποιός ετοιμάζει ήδη μια ταινία σχεδόν εξ ολοκλήρου με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης. Η ταινία, βασισμένη σε ένα κόμικ του Εντμόν-Φρανσουά Κάλβο από την εποχή του πολέμου της δεκαετίας του 1940, προέβλεψε επίσης ότι οι πρώτοι αστέρες ταινιών με τεχνητή νοημοσύνη είναι προ των πυλών.

«Στο διάολο με τα πνευματικά δικαιώματα.Το Μίσος έγινε από άλλες ταινίες. Που και εκείνες είχαν κλέψει από άλλες. Έκλεψα πλάνα από τον Σκορσέζε, που εκείνος έκλεψε από τον Κουροσάβα, που εκείνος έκλεψε από τον Αϊζενστάιν»

Ο Κασοβίτς είπε ότι ενώ άλλοι κινηματογραφιστές φοβούνται ότι οι ανθρώπινοι χαρακτήρες που δημιουργούνται από την τεχνητή νοημοσύνη φαίνονται άψυχοι, πρόσφατα έμεινε έκπληκτος βλέποντας έναν με «ένα συναίσθημα στα μάτια του που τον έκανε να ανατριχιάσει».

Ωστόσο, η πιο αμφιλεγόμενη τοποθέτησή του αφορά τα πνευματικά δικαιώματα. «Στο διάολο με τα πνευματικά δικαιώματα» (Fuck copyright) είπε, αποστομωτικά.

«Το Μίσος έγινε από άλλες ταινίες. Που και εκείνες είχαν κλέψει από άλλες. Έκλεψα πλάνα από τον Σκορσέζε, που εκείνος έκλεψε από τον Κουροσάβα, που εκείνος έκλεψε από τον Αϊζενστάιν. Αν δεν έχεις δημιουργήσει κάτι από το μηδέν, είμαστε όλοι κλέφτες. Οπότε, καθώς η AI κλέβει τα πάντα, δεν κλέβει τίποτα».

«Μου ραγίζει την καρδιά να βλέπω πόσο πειστική μπορεί να είναι, πρόσφατα είδα μια έκφραση στα μάτια ενός AI χαρακτήρα που με έκανε να ανατριχιάσω»

Παρά τη σκληρή αυτή γλώσσα, παραδέχεται πως μια πειστική AI ερμηνεία του προκαλεί δέος. «Μου ραγίζει την καρδιά να βλέπω πόσο πειστική μπορεί να είναι, πρόσφατα είδα μια έκφραση στα μάτια ενός AI χαρακτήρα που με έκανε να ανατριχιάσω» είπε.

Ο Κασοβίτς προχωρά ήδη στην ίδρυση ενός AI κινηματογραφικού στούντιο στο Παρίσι, συγκρίνοντας το εγχείρημα με τη δημιουργία της Industrial Light and Magic από τον Τζορτζ Λούκας το 1975.

Για τον ίδιο ως δημιουργό η επιλογή της AI είναι συμφέρουσα. Η νέα του ταινία θα κόστιζε σε παραδοσιακά στούντιο 50-60 εκατομμύρια δολάρια, ενώ με τη χρήση της νέας τεχνολογίας το κόστος πέφτει στα 25 εκατομμύρια

Την ίδια στιγμή, η βιομηχανία αρχίζει να ενσωματώνει αυτά τα εργαλεία, με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα την εμφάνιση του Βαλ Κίλμερ σε τρέιλερ νέας ταινίας, ένα χρόνο μετά τον θάνατό του, μέσω ψηφιακής αναπαράστασης.

Παρά τις νομικές μάχες που βρίσκονται σε εξέλιξη σε ΗΠΑ και Γερμανία και τις ανησυχίες των δημιουργών για την απώλεια της «ψυχής» στο σινεμά, ο Κασοβίτς παραμένει αμετακίνητος.

Για εκείνον, η AI είναι η φυσική εξέλιξη μιας τέχνης που πάντα τρεφόταν από τον εαυτό της. Αλλά έχει μια προειδοποίηση. Να μην πάρει κάποιος το δικό του έργο για να κάνει «ηλίθιες μαλακίες». Σε μια τέτοια περίπτωση ο Κασοβίτς είναι ξεκάθαρος.

«Φυσικά και θα τους κάνω μήνυση».

Wall Street: S&P 500 και Nasdaq σε ιστορικά υψηλά μετά την παράταση της εκεχειρίας ΗΠΑ–Ιράν

Wall Street: S&P 500 και Nasdaq σε ιστορικά υψηλά μετά την παράταση της εκεχειρίας ΗΠΑ–Ιράν

Body-wandering: Τι είναι και πως σταματά τις αρνητικές σκέψεις

Body-wandering: Τι είναι και πως σταματά τις αρνητικές σκέψεις

Κόσμος
Ιράν: Αδύνατο το άνοιγμα του Ορμούζ εν μέσω ναυτικού αποκλεισμού των ΗΠΑ

Ιράν: Αδύνατο το άνοιγμα του Ορμούζ εν μέσω ναυτικού αποκλεισμού των ΗΠΑ

inWellness
inTown
Οι Χειμερινοί Κολυμβητές στο Θέατρο «Δόρα Στράτου»
Music 22.04.26

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στο πανέμορφο Θέατρο «Δόρα Στράτου»

Ο Αργύρης Μπακιρτζής και οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στον λόφο του Φιλοπάππου, με τα τραγούδια τους αλλά και τις ιστορίες που κάνουν κάθε φορά αυτή τη συνάντηση μοναδική.

Σύνταξη
Μαρία Αποστολακέα: «Γέλα, Μαριώ! Κι ας σε δει όποιος θέλει!»
Συνέντευξη 22.04.26

Μαρία Αποστολακέα: «Γέλα, Μαριώ! Κι ας σε δει όποιος θέλει!»

Η πρωταγωνίστρια της νέας ταινίας του Νικόλα Δημητρόπουλου, Μη Γελάτε, θα σας Δει ο Κόσμος, Μαρία Αποστολακέα, καλείται να δώσει μια σοβαρή απάντηση στον ίδιο της τον εαυτό –αλλά, έλα που υπάρχει και η κοινωνία;

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η ιστορία του Yellow Book – Το περιοδικό του 19ου αιώνα που ανέδειξε τις γυναίκες συγγραφείς
Μοντερνισμός 22.04.26

Η ιστορία του Yellow Book – Το περιοδικό του 19ου αιώνα που ανέδειξε τις γυναίκες συγγραφείς

Με τα εμβληματικά σχέδια του fin de siècle (χαρακτηριστικά του λήθαργου του τέλους του 19ου αιώνα) και την ανάδειξη των γυναικών συγγραφέων, το Yellow Book έδωσε το όνομά του στη δεκαετία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Aldeas – Πρεμιέρα στην Αγία Έδρα για την τελευταία εξομολόγηση του Πάπα Φραγκίσκου στον Μάρτιν Σκορσέζε
The Good Life 21.04.26

Aldeas – Πρεμιέρα στην Αγία Έδρα για την τελευταία εξομολόγηση του Πάπα Φραγκίσκου στον Μάρτιν Σκορσέζε

Σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού, το Βατικανό φιλοξενεί την παγκόσμια πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ του Μάρτιν Σκορσέζε για τον Πάπα Φραγκίσκο, τιμώντας τη συμπλήρωση ενός έτους από την εκδημία του εμβληματικού Ποντίφικα

Σύνταξη
Χάρβαρντ και Έπσταϊν: Το δίκτυο σχέσεων που άντεξε και μετά την καταδίκη του μαστροπού ανηλίκων
Περί αριστείας 21.04.26

Χάρβαρντ και Έπσταϊν: Το δίκτυο σχέσεων που άντεξε και μετά την καταδίκη του μαστροπού ανηλίκων

Έγγραφα αποκαλύπτουν πώς ο Τζέφρι Έπσταϊν διατήρησε στενούς δεσμούς με κορυφαίους ακαδημαϊκούς του Χάρβαρντ, ακόμη και μετά τη φυλάκισή του, εκθέτοντας τα κενά στην έρευνα του πανεπιστημίου

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Χειροπέδες, δαγκωματιές και ανθρωποφάγα πουλιά: Η αλήθεια για τον «σαδιστή δυνάστη» Χίτσκοκ
Νέα βιβλίο 20.04.26

Χειροπέδες, δαγκωματιές και ανθρωποφάγα πουλιά: Η αλήθεια για τον «σαδιστή δυνάστη» Χίτσκοκ

Ήταν ο εμβληματικός μετρ του σασπένς Άλφρεντ Χίτσκοκ πραγματικά κακοποιητικός ή η «τυραννική» φήμη του ήταν αποτέλεσμα μνησικακίας από συνεργάτες και βιογράφους του;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μπορεί μια νέα βιογραφική ταινία να ξεπλύνει τον Μάικλ Τζάκσον;
«Προπαγάνδα» 20.04.26

Μπορεί μια νέα βιογραφική ταινία να ξεπλύνει τον Μάικλ Τζάκσον;

Η βιογραφική ταινία για τον Μάικλ Τζάκσον είναι μια σύνθετη και πολυδάπανη επιχείρηση διαχείρισης της δημόσιας εικόνας του, που εγείρει ερωτήματα για τα όρια μεταξύ τέχνης και προπαγάνδας σημειώνει ο Guardian

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Το ιστορικό μπαρ της ταινίας «Πέρα από την Αφρική» εξακολουθεί να απαγορεύει την είσοδο στις γυναίκες
Πόρτα 20.04.26

Το ιστορικό μπαρ της ταινίας «Πέρα από την Αφρική» εξακολουθεί να απαγορεύει την είσοδο στις γυναίκες

Το Muthaiga Country Club του Ναϊρόμπι, που άνοιξε το 1913 για την βρετανική ελίτ, έχει εμπλακεί σε μια έντονη συζήτηση σχετικά με το αν πρέπει να επιτρέψει την είσοδο γυναικών στο Member’s Bar του.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Το «έπος» του Μεντιλίμπαρ – 19 χρόνια από την ιστορική άνοδο της «Πουσέλα» (Vid)
Ποδόσφαιρο 22.04.26

Το «έπος» του Μεντιλίμπαρ – 19 χρόνια από την ιστορική άνοδο της «Πουσέλα» (Vid)

Οταν ο Μεντιλίμπαρ... χτυπούσε τη μοίρα του, οδηγώντας την «φτωχή» Ρεάλ Βαγιαδολίδ, στην κορυφαία σεζόν της σύγχρονης ιστορίας της. Πέρασαν 19 χρόνια από τότε, αλλά το αξεπέραστο επίτευγμα του Βάσκου, ακόμη μνημονεύεται.

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
ΗΠΑ εναντίον Ιράν: Η σύγκρουση μεταφέρεται στον Ινδικό Ωκεανό και το διπλωματικό αδιέξοδο βαθαίνει
Παγκόσμιο κυνήγι 22.04.26

ΗΠΑ εναντίον Ιράν: Η σύγκρουση μεταφέρεται στον Ινδικό Ωκεανό και το διπλωματικό αδιέξοδο βαθαίνει

Οι ΗΠΑ επεκτείνουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν στον Ινδικό Ωκεανό, καταλαμβάνοντας δεξαμενόπλοια και περιπλέκοντας επικίνδυνα την προοπτική ειρηνευτικών συνομιλιών.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ολυμπιακός: Παίκτες και κόσμος πανηγύρισαν τη μεγάλη νίκη απέναντι στην Νόβι Μπέογκραντ (vid)
Άλλα Αθλήματα 22.04.26

Ολυμπιακός: Παίκτες και κόσμος πανηγύρισαν τη μεγάλη νίκη απέναντι στην Νόβι Μπέογκραντ (vid)

Το Παπαστράτειο γέμισε απ’ άκρη σ’ άκρη, με τους οπαδούς του Ολυμπιακού να δημιουργούν «καυτή» ατμόσφαιρα και να ωθούν τους Πειραιώτες σε μία σπουδαία νίκη

Σύνταξη
Αλ. Χαρίτσης: Ωδή στο ρουσφέτι στη Βουλή – Η ΝΔ έχει την ευθύνη του πελατειακού κράτους
Πολιτική Γραμματεία 22.04.26

Αλ. Χαρίτσης: Ωδή στο ρουσφέτι στη Βουλή – Η ΝΔ έχει την ευθύνη του πελατειακού κράτους

«Στο ρουσφέτι η εξουσία συναλλάσσεται, στην περίπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ η εξουσία οργανώνει» αναφέρει ο Αλέξης Χαρίτσης σχολιάζοντας όσα διαδραματίστηκαν στο ελληνικό κοινοβούλιο.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Οι Δημοκρατικοί κέρδισαν δημοψήφισμα για τον εκλογικό χάρτη στη Βιρτζίνια – Νοθεία καταγγέλλει ο Τραμπ
Οργή 22.04.26

ΗΠΑ: Οι Δημοκρατικοί κέρδισαν δημοψήφισμα για τον εκλογικό χάρτη στη Βιρτζίνια – Νοθεία καταγγέλλει ο Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ που συνηθίζει να εξαπολύει αβάσιμες κατηγορίες περί εκλογικής νοθείας. Το είχε κάνει και μετά την ήττα του στις προεδρικές εκλογές του 2020 απέναντι στον Τζο Μπάιντεν.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Δείγμα παρακμής – Το σχόλιο για δημοσίευμα περί κρυφών δημοσκοπήσεων και εκπλήξεων
Πολιτική Γραμματεία 22.04.26

Ανδρουλάκης: Δείγμα παρακμής – Το σχόλιο για δημοσίευμα περί κρυφών δημοσκοπήσεων και εκπλήξεων

Ο Νίκος Ανδρουλάκης σχολίασε πρωτοσέλιδο εφημερίδας που εμφανίζει αποδυναμωμένο το ΠΑΣΟΚ, μιλώντας μάλιστα για εκτίναξη νέου κόμματος στο 20%, επικαλούμενο και κρυφή δημοσκόπηση - «Δείγμα παρακμής τα δημοσιεύματα χωρίς στοιχεία. Αυτά γίνονται σε χώρες που δεν υπάρχει στοιχειώδης λειτουργία των θεσμών», τόνισε.

Σύνταξη
Στο έλεος των γεωτρήσεων η Αλάσκα: Νομιμοποιείται ο θάνατος απειλούμενων ειδών για τις πετρελαϊκές
Για το πετρέλαιο 22.04.26

«Drill, baby, drill»: Ο Τραμπ ανοίγει «παράθυρο» θανάτωσης των πολικών αρκούδων στην Αλάσκα

Νέοι κανονισμοί της κυβέρνησης Τραμπ για γεωτρήσεις στην Αλάσκα προσφέρουν νομική ασυλία στις ενεργειακές εταιρείες σε περίπτωση πρόκλησης θανάτου πολικών αρκούδων.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Βουλή: Ο μοναδικός βουλευτής που ψήφισε κατά σε όλες τις άρσεις ασυλίας – Πιο «γαλάζιος» και από τους «γαλάζιους»
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 22.04.26

Ο μοναδικός βουλευτής που ψήφισε κατά σε όλες τις άρσεις ασυλίας - Πιο «γαλάζιος» και από τους «γαλάζιους»

Ο πρώην «Σπαρτιάτης» και νυν ανεξάρτητος βουλευτής, Κωνσταντίνος Φλώρος, καταψήφισε στη Βουλή όλες τις προτάσεις για άρση ασυλίας βουλευτών της ΝΔ και άφησε αιχμές κατά των συναδέλφων του που πειθάρχησαν στην κομματική γραμμή.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
LIVE: Μπόρνμουθ – Λιντς
Ποδόσφαιρο 22.04.26

LIVE: Μπόρνμουθ – Λιντς

LIVE: Μπόρνμουθ – Λιντς. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπόρνμουθ – Λιντς για την 34η αγωνιστική Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Μπέρνλι – Μάντσεστερ Σίτι
Ποδόσφαιρο 22.04.26

LIVE: Μπέρνλι – Μάντσεστερ Σίτι

LIVE: Μπέρνλι – Μάντσεστερ Σίτι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπέρνλι – Μάντσεστερ Σίτι για την 34η αγωνιστική Premier League.

Σύνταξη
Αστέρας-Παναιτωλικός 2-1: Βαθιά ανάσα με ανατροπή και με ήρωα τον Παπαδόπουλο στο 89’
Ποδόσφαιρο 22.04.26

Αστέρας-Παναιτωλικός 2-1: Βαθιά ανάσα με ανατροπή και με ήρωα τον Παπαδόπουλο στο 89’

Ο Αστέρας ξύπνησε μετά το γκολ του Παναιτωλικού και πέτυχε νίκη-σωτηρίας. Έχασε ευκαιρίες είχε και δοκάρι, ενώ στο 89’ ο Παπαδόπουλος απέκρουσε πέναλτι του Ρόσα! Ανέβηκε πάνω από την επικίνδυνη ζώνη.

Σύνταξη
Η Γερμανία δηλώνει αποφασισμένη στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, κατά τον Μερτς
Κόσμος 22.04.26

Η Γερμανία δηλώνει αποφασισμένη στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, κατά τον Μερτς

Η Γερμανία δηλώνει αποφασισμένο να συμβάλει στην προσπάθεια αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς και ζήτησε να κάνουν το ίδιο και οι άλλες χώρες

Σύνταξη
Το αρνητικό ρεκόρ του Ροσένιορ
On Field 22.04.26

Το αρνητικό ρεκόρ του Ροσένιορ

Ο Άγγλος τεχνικός έγινε ο προπονητής με τις λιγότερες μέρες παραμονής στον πάγκο των Λονδρέζων από το 2007 και μετά

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
O Πάπας Λέων επισκέφθηκε φυλακή – κολαστήριο στην Αφρική με τους κρατούμενους να φωνάζουν «ελευθερία» (βίντεο)
Ισημερινή Γουινέα 22.04.26

O Πάπας Λέων επισκέφθηκε φυλακή - κολαστήριο στην Αφρική με τους κρατούμενους να φωνάζουν «ελευθερία»

Ο Πάπας Λέων επισκέφθηκε φυλακές στην Ισημερινή Γουινέα εν μέσω καταιγίδας, όπου οι κρατούμενοι παραμένουν για χρόνια χωρίς να έχουν πρόσβαση δικηγόρους ή να τηρούνται οι κανόνες του κράτους δικαίου

Σύνταξη
Moody’s Adjusts Greek Bank Outlooks
English edition 22.04.26

Moody’s Adjusts Greek Bank Outlooks

Piraeus Bank, Alpha Bank, and Optima Bank were affirmed with stable outlooks. Eurobank and National Bank of Greece were also affirmed, but their outlooks were revised to negative from stable.

Σύνταξη
Κρήτη: Την σκότωσε με μια σφαίρα στο κεφάλι – Σε ραντεβού θανάτου παρασύρθηκε η 43χρονη που δεν πρόλαβε να αντιδράσει
Ελλάδα 22.04.26

Κρήτη: Την σκότωσε με μια σφαίρα στο κεφάλι – Σε ραντεβού θανάτου παρασύρθηκε η 43χρονη που δεν πρόλαβε να αντιδράσει

Τι είδε ο ιατροδικαστής στη σορό του θύματος - Η Αστυνομία εκτιμά ότι ο 40χρονος σκότωσε την άτυχη γυναίκα όταν αυτή έφτασε στο σημείο της συνάντησης χωρίς να προηγηθεί κάποιο άλλο επεισόδιο

Σύνταξη
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

