Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ χειροκροτά τον Ντενί Βιλνέβ για το «Dune»
Φόρος τιμής 08 Απριλίου 2026, 06:00

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ χειροκροτά τον Ντενί Βιλνέβ για το «Dune»

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του, ότι το «Dune» του Ντενί Βιλνέβ είναι μια από τις αγαπημένες του sci-fi ταινίες.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΕπιμέλειαΙόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Προσπάθεια: Γιατί όταν «παλεύουμε» για κάτι, η επιτυχία έχει άλλη αξία;

Προσπάθεια: Γιατί όταν «παλεύουμε» για κάτι, η επιτυχία έχει άλλη αξία;

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ επιστρέφει στο είδος της επιστημονικής φαντασίας με το επερχόμενο «Disclosure Day» και ξεκινά την περιοδεία του για την προώθηση της ταινίας εκφράζοντας τον θαυμασμό του για μια άλλη sci-fi σειρά ταινιών.

Σε συνέντευξή του στο περιοδικό Empire, ο Σπίλμπεργκ δήλωσε ότι το «Dune» του Ντενί Βιλνέβ είναι μια από τις αγαπημένες του ταινίες επιστημονικής φαντασίας όλων των εποχών.

Επί του παρόντος, ο Βιλνέβ ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει το «Dune: Mέρος Τρίτο», το οποίο βασίζεται στο μυθιστόρημα «Dune Messiah» του Φρανκ Χέρμπερτ.

«Μου άρεσαν πολύ οι ταινίες Dune. Είναι από τις αγαπημένες μου ταινίες επιστημονικής φαντασίας όλων των εποχών. Ειδικά η δεύτερη που κυκλοφόρησε», είπε ο Στίβεν Σπίλμπεργκ.

«Νομίζω ότι το [Dune: Μέρος Δεύτερο] είναι η καλύτερη ταινία που έχει κάνει ποτέ ο Ντενί. Ανυπομονώ να δω την τρίτη. Είμαι σίγουρος ότι θα μου την δείξει [πριν κυκλοφορήσει]. Είμαι μεγάλος θαυμαστής του», πρόσθεσε.

«Λατρεύω τα βιβλία [Dune] και πιστεύω ότι ο φόρος τιμής που αποδίδει στα έργα είναι σαν αυτόν που απέδωσε ο Γκιγιέρμο [ντελ Τόρο] στη Μαίρη Σέλλεϋ με το Φρανκενστάιν: τίμησε τη Μαίρη Σέλλεϋ, όπως νομίζω ότι ο Ντένι τίμησε τον Φρανκ Χέρμπερτ», συνέχισε ο σκηνοθέτης.

«Είσαι ένα από τα νεότερα μέλη της»

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Στίβεν Σπίλμπεργκ αποθεώνει τη σειρά ταινιών «Dune».

Κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης με τον Ντενί Βιλνέβ στο Directors Guild of America λίγο μετά την κινηματογραφική κυκλοφορία του «Dune: Μέρος Δεύτερο», ο Σπίλμπεργκ χαρακτήρισε τη συνέχεια «μία από τις πιο λαμπρές ταινίες επιστημονικής φαντασίας που έχω δει ποτέ».

«Ας ξεκινήσω λέγοντας ότι υπάρχουν σκηνοθέτες που καταφέρνουν να δημιουργούν ολόκληρους κόσμους», είπε ο Σπίλμπεργκ στον Βιλνέβ.

«Δεν είναι μεγάλη η λίστα και γνωρίζουμε ποιοι είναι. Ξεκινώντας από τον [Ζορζ] Μελιές, τον Ντίσνεϊ, τον Κιούμπρικ και τον Τζορτζ Λούκας. Συμπεριλαμβάνω και τον Ρέι Χάριχαουζεν σε αυτή τη λίστα. Ο Φελίνι δημιούργησε τους δικούς του κόσμους. Ο Τιμ Μπάρτον. Προφανώς ο Γουές Άντερσον, ο Πίτερ Τζάκσον, ο Τζέιμς Κάμερον, ο Κρίστοφερ Νόλαν, ο Ρίντλεϊ Σκοτ, ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο. Η λίστα συνεχίζεται, αλλά δεν είναι και τόσο μεγάλη, και πιστεύω ακράδαντα ότι είσαι ένα από τα νεότερα μέλη της».

*Με πληροφορίες από: Variety

Μέση Ανατολή: Το ΥΠΟΙΚ ψάχνει εφεδρείες στον προϋπολογισμό για τον πόλεμο και την ενέργεια

Μέση Ανατολή: Το ΥΠΟΙΚ ψάχνει εφεδρείες στον προϋπολογισμό για τον πόλεμο και την ενέργεια

Προσπάθεια: Γιατί όταν «παλεύουμε» για κάτι, η επιτυχία έχει άλλη αξία;

Προσπάθεια: Γιατί όταν «παλεύουμε» για κάτι, η επιτυχία έχει άλλη αξία;

Κόσμος
Στα παρά πέντε συμφωνήθηκε κατάπαυση πυρός

Στα παρά πέντε συμφωνήθηκε κατάπαυση πυρός

Ο Τζέφρι Έπσταϊν παρουσίαζε τον εαυτό του σε Ινδό μεγιστάνα ως «insider» του Λευκού Οίκου του Τραμπ
Υπονοούμενα & Κρυπτογράφηση 08.04.26

Ο Τζέφρι Έπσταϊν παρουσίαζε τον εαυτό του σε Ινδό μεγιστάνα ως «insider» του Λευκού Οίκου του Τραμπ

Ανταλλαγές μηνυμάτων δείχνουν ότι ο Ανίλ Αμπάνι ζητούσε από τον Τζέφρι Έπσταϊν καθοδήγηση και πληροφορίες για τον Λευκό Οίκο και την πολιτική Τραμπ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τελικά, ποιος θα σκηνοθετήσει το νέο «Βασικό Ένστικτο»;
Θα μας πείτε; 07.04.26

Τελικά, κανείς δεν ξέρει ποιος θα σκηνοθετήσει το reboot της θρυλικής ταινίας « Βασικό Ένστικτο»

Φήμες ήθελαν την Έμεραλντ Φένελ να βρίσκεται πίσω από τη σκηνοθεσία του reboot της ταινίας «Το Βασικό Ένστικτο». Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να ισχύει.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Τζαφάρ Τζάκσον για τον «μυστικό» ρόλο του ως Μάικλ Τζάκσον
«Michael» 06.04.26

Ο Τζαφάρ Τζάκσον κράτησε μυστικό από την οικογένεια του ότι θα υποδυθεί τον θείο του, Mάικλ Τζάκσον

Ο Τζαφάρ Τζάκσον, ο νεαρός ανιψιός του Μάικλ Τζάκσον, έκανε το ντεμπούτο του στον κινηματογράφο υποδυόμενος τον εκλιπόντα θείο του στην ταινία «Michael».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο δεν είναι πλέον το πρόσωπο της στιγμής -κι αυτό τον κάνει καλύτερο ηθοποιό
Ωρίμανση 05.04.26

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο δεν είναι πλέον το πρόσωπο της στιγμής -κι αυτό τον κάνει καλύτερο ηθοποιό

«Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, Λεονάρντο Ντι Κάπριο, εισέρχεται στην τρίτη φάση της καριέρας του, η οποία είναι πολύ πιο περίπλοκη και ενδιαφέρουσα από ό,τι πιστεύεται» γράφει ο Xan Brooks στον Independent.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Καλώς ήρθατε στο Frollywood: Οι μεγάλοι αστέρες εγκαταλείπουν το Χόλιγουντ για τη Γαλλία
Cine-μετανάστες 05.04.26

Καλώς ήρθατε στο Frollywood: Οι μεγάλοι αστέρες εγκαταλείπουν το Χόλιγουντ για τη Γαλλία

Η γέννηση του «Frollywood», όπως αποκάλεσε η εφημερίδα Le Monde την αμερικανική κινηματογραφική σκηνή στη γαλλική πρωτεύουσα, ήταν εν μέρει μια αντίδραση στις επιθέσεις που θεωρήθηκε ότι εξαπέλυσε ο Πρόεδρος Τραμπ κατά των καλλιτεχνικών ελευθεριών.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Λίβανος: Παρέμβαση της UNESCO για 39 μνημεία
Εθνική προτεραιότητα 05.04.26

Λίβανος: Παρέμβαση της UNESCO για 39 μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς

Από την απόφαση της UNESCO, που ελήφθη κατά τη διάρκεια της έκτακτης συνεδρίασης της επιτροπής που ειδικεύεται σε περιπτώσεις ένοπλων συγκρούσεων, καλύπτονται πλέον συνολικά 73 χώροι στον Λίβανο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τζέφρι Ευγενίδης: Η ιστορία του ανεκπλήρωτου έρωτά μου με τον Τζ. Φ. Κένεντι Τζούνιορ
Εξομολόγηση 05.04.26

Τζέφρι Ευγενίδης: Η ιστορία του ανεκπλήρωτου έρωτά μου με τον Τζ. Φ. Κένεντι Τζούνιορ

«Δε γνώριζα τον Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ πολύ καλά ούτε για πολύ καιρό, αλλά αρκετά ώστε να νιώσω τη βαρυτική έλξη που ασκούσε, σαν ένα τεράστιο φεγγάρι» γράφει ο συγγραφέας στο New Yorker.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο ερωτικός δεσμός του Χίτλερ με τον αγαπημένο του αρχιτέκτονα, Άλμπερτ Σπέερ
Βιβλίο 04.04.26

Ο ερωτικός δεσμός του Χίτλερ με τον αγαπημένο του αρχιτέκτονα, Άλμπερτ Σπέερ

Στο μυθιστόρημά του «Είσαι ο ανεκπλήρωτος έρωτας του Φύρερ», ο Ζαν-Νοέλ Ορένγκο εξερευνά την ασυνήθιστη, ομοερωτική σχέση μεταξύ των δύο ανδρών, του Χίτλερ και του Σπέερ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Στα παρά πέντε συμφωνήθηκε κατάπαυση πυρός – Ο Νετανιάχου αρνείται ότι σε αυτή περιλαμβάνεται ο Λίβανος
Στην κόψη του ξυραφιού 08.04.26

Στα παρά πέντε συμφωνήθηκε κατάπαυση πυρός – Ο Νετανιάχου αρνείται ότι σε αυτή περιλαμβάνεται ο Λίβανος

Ιράν και ΗΠΑ συμφώνησαν σε κατάπαυση πυρός δύο εβδομάδων - Η εύθραυστη εκεχειρία ξεκινά και με τους δύο να δηλώνουν νικητές - Το Ισραήλ δεν δέχεται να σταματήσει την επίθεση στον Λίβανο - Δείτε live τις εξελίξεις

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ο Τζέφρι Έπσταϊν παρουσίαζε τον εαυτό του σε Ινδό μεγιστάνα ως «insider» του Λευκού Οίκου του Τραμπ
Υπονοούμενα & Κρυπτογράφηση 08.04.26

Ο Τζέφρι Έπσταϊν παρουσίαζε τον εαυτό του σε Ινδό μεγιστάνα ως «insider» του Λευκού Οίκου του Τραμπ

Ανταλλαγές μηνυμάτων δείχνουν ότι ο Ανίλ Αμπάνι ζητούσε από τον Τζέφρι Έπσταϊν καθοδήγηση και πληροφορίες για τον Λευκό Οίκο και την πολιτική Τραμπ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Γιατί ο πόλεμος του Τραμπ στη Μέση Ανατολή αποκαλύπτει την κατάρρευση της στρατηγικής του
Κόσμος 08.04.26

Γιατί ο πόλεμος του Τραμπ στη Μέση Ανατολή αποκαλύπτει την κατάρρευση της στρατηγικής του

Η επίθεση κατά του Ιράν έχει καταστρέψει το ίδιο το μη παρεμβατικό όραμα που είχε κατοχυρώσει το έγγραφο εθνικής ασφάλειας του Τραμπ, μόλις λίγες εβδομάδες νωρίτερα

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Εκαναν το μάθημα… παιχνίδι
Ελλάδα 08.04.26

Εκαναν το μάθημα… παιχνίδι

Οι μαθητές του 1ου γυμνασίου Λαυρίου έφτιαξαν ένα ηλεκτρονικό και δύο επιτραπέζια εκπαιδευτικά παιχνίδια, αποδεικνύοντας πόσο αποτελεσματικές μπορεί να είναι η δημιουργικότητα και η φαντασία

Ιφιγένεια Βιρβιδάκη
Το Άγιο Φως και οι ισορροπίες ανάμεσα σε Ισραήλ και Χριστιανικές Εκκλησίες
Πολιτική 08.04.26

Το Άγιο Φως και οι ισορροπίες ανάμεσα σε Ισραήλ και Χριστιανικές Εκκλησίες

Η απαγόρευση εισόδου στον Λατίνο Πατριάρχη Ιεροσολύμων να μπει στον Πανάγιο Τάφο από τις ισραηλινές αρχές, οι βολές του Πάπα στο Ισραήλ και οι προειδοποιήσεις της Αθήνας για το status quo των Ιερών Προσκυνημάτων στην Ιερουσαλήμ.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Δημήτρης Μελάς (ΟΠΕΚΕΠΕ): Δηλώνει αθώος αλλά οι διάλογοι δείχνουν έως και χρηματισμό
Πολιτική Γραμματεία 08.04.26

Δημήτρης Μελάς (ΟΠΕΚΕΠΕ): Δηλώνει αθώος αλλά οι διάλογοι δείχνουν έως και χρηματισμό

Ο πρώην πρόεδρος του Οργανισμού Δημήτρης Μελάς εμφανίζεται να πρωταγωνιστεί αρνητικά σε σειρά διαλόγων της δικογραφίας. την ώρα που δηλώνει αθώος.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Πάσχα λιτότητας το φετινό – Λιγότερα χρήματα θα ξοδέψουν τα νοικοκυριά
Γολγοθάς 08.04.26

Πάσχα λιτότητας το φετινό – Λιγότερα χρήματα θα ξοδέψουν τα νοικοκυριά

Ακριβότερο θα είναι φέτος το εορταστικό τραπέζι με τα νοικοκυριά να «παίζουν άμυνα» μπροστά στο νέο κύμα ακρίβειας, ξοδεύοντας λιγότερα. Με την τιμή του οβελία στα ύψη, πολλοί καταναλωτές ήδη σκέφτονται εναλλακτικούς τρόπους για να γιορτάσουν το Πάσχα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ιράν: Αποδέχεται την εκεχειρία το Ισραήλ, σύμφωνα με την προεδρία των ΗΠΑ
Λευκός Οίκος 08.04.26

«Το Ισραήλ αποδέχεται την εκεχειρία με το Ιράν»

Το Ισραήλ αποδέχεται την εκεχειρία που συμφώνησαν ΗΠΑ και Ιράν, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, και η οποία περιλαμβάνει τον Λίβανο, όπως διαβεβαίωσε ο πρωθυπουργός του Πακιστάν.

Σύνταξη
Ουκρανία: Ενας νεκρός σε ρωσικό βομβαρδισμό στη Ζαπορίζια
Ουκρανία 08.04.26

Φονικός ρωσικός βομβαρδισμός στη Ζαπορίζια

Ενας άνθρωπος έχασε τη ζωή του κατά τους ρωσικούς βομβαρδισμούς στην περιφέρεια Ζαπορίζια της Ουκρανίας, ενώ προκλήθηκαν ζημιές σε κατοικίες και άλλα κτίρια.

Σύνταξη
Ιράν: Για νίκη κάνει λόγο η Τεχεράνη – Το σχέδιο των 10 σημείων που διαβίβασε στην Ουάσιγκτον
Εκεχειρία 08.04.26

«Νίκη» του Ιράν με «σχέδιο 10 σημείων» προς τις ΗΠΑ

«Σχεδόν όλοι οι στόχοι του πολέμου έχουν επιτευχθεί», αναφέρει η Τεχεράνη, η οποία διαβίβασε στην Ουάσιγκτον σχέδιο δέκα σημείων που, μεταξύ άλλων, προβλέπει άνοιγμα των Στενών υπό ιρανική επίβλεψη.

Σύνταξη
Πετρέλαιο: Υποχωρεί σχεδόν κατά 18% η τιμή του WTI μετά την ανακοίνωση της εκεχειρίας
Εξελίξεις 08.04.26

Θεαματική πτώση στην τιμή του πετρελαίου

Η τιμή του WTI υποχωρούσε κατά 17,64%, στα 93,03 δολάρια, λίγη ώρα πριν από το άνοιγμα των ασιατικών αγορών, και έπειτα από την ανακοίνωση της εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Σύνταξη
Καλιφόρνια: Πράκτορες της ICE πυροβόλησαν άνδρα που «επιχείρησε να τους παρασύρει με το αυτοκίνητό του»
Αιματηρό επεισόδιο 08.04.26

Πράκτορες της ICE πυροβόλησαν άνδρα στην Καλιφόρνια

Ανδρας μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο νοσοκομείο έπειτα από τους πυροβολισμούς που δέχτηκε από πράκτορες της ICE στην Καλιφόρνια, επειδή προσπάθησε «να τους παρασύρει με το αυτοκίνητό του».

Σύνταξη
Ο Τζέιμι Ντίμον της JPMorgan προσπαθεί να γίνει «πολύ μεγάλος για να αποτύχει»
Διεθνής Οικονομία 08.04.26

Ο Τζέιμι Ντίμον της JPMorgan προσπαθεί να γίνει «πολύ μεγάλος για να αποτύχει»

Ο Τζέιμι Ντίμον, διευθύνων σύμβουλος της JPMorgan, προτείνει την αρρύθμιστη επέκταση των μεγάλων τραπεζών θεωρώντας ότι έχουν εγγενή πλεονεκτήματα και θέλει ακόμη περισσότερα πλεονεκτήματα έναντι μικρότερων ανταγωνιστών

Σύνταξη
Oπως πήγαν… έφυγαν
Φόβος παντού 08.04.26

Oπως πήγαν… έφυγαν

Δεξαμενόπλοια του Κατάρ προσπάθησαν, αλλά τελικά έκαναν στροφή δίχως να τολμήσουν να περάσουν το Ορμούζ

Γεώργιος Μαζιάς
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 08 Απριλίου 2026
