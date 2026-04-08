Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ χειροκροτά τον Ντενί Βιλνέβ για το «Dune»

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ επιστρέφει στο είδος της επιστημονικής φαντασίας με το επερχόμενο «Disclosure Day» και ξεκινά την περιοδεία του για την προώθηση της ταινίας εκφράζοντας τον θαυμασμό του για μια άλλη sci-fi σειρά ταινιών.

Σε συνέντευξή του στο περιοδικό Empire, ο Σπίλμπεργκ δήλωσε ότι το «Dune» του Ντενί Βιλνέβ είναι μια από τις αγαπημένες του ταινίες επιστημονικής φαντασίας όλων των εποχών.

Επί του παρόντος, ο Βιλνέβ ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει το «Dune: Mέρος Τρίτο», το οποίο βασίζεται στο μυθιστόρημα «Dune Messiah» του Φρανκ Χέρμπερτ.

Φόρος τιμής

«Μου άρεσαν πολύ οι ταινίες Dune. Είναι από τις αγαπημένες μου ταινίες επιστημονικής φαντασίας όλων των εποχών. Ειδικά η δεύτερη που κυκλοφόρησε», είπε ο Στίβεν Σπίλμπεργκ.

«Νομίζω ότι το [Dune: Μέρος Δεύτερο] είναι η καλύτερη ταινία που έχει κάνει ποτέ ο Ντενί. Ανυπομονώ να δω την τρίτη. Είμαι σίγουρος ότι θα μου την δείξει [πριν κυκλοφορήσει]. Είμαι μεγάλος θαυμαστής του», πρόσθεσε.

«Λατρεύω τα βιβλία [Dune] και πιστεύω ότι ο φόρος τιμής που αποδίδει στα έργα είναι σαν αυτόν που απέδωσε ο Γκιγιέρμο [ντελ Τόρο] στη Μαίρη Σέλλεϋ με το Φρανκενστάιν: τίμησε τη Μαίρη Σέλλεϋ, όπως νομίζω ότι ο Ντένι τίμησε τον Φρανκ Χέρμπερτ», συνέχισε ο σκηνοθέτης.

«Είσαι ένα από τα νεότερα μέλη της»

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Στίβεν Σπίλμπεργκ αποθεώνει τη σειρά ταινιών «Dune».

Κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης με τον Ντενί Βιλνέβ στο Directors Guild of America λίγο μετά την κινηματογραφική κυκλοφορία του «Dune: Μέρος Δεύτερο», ο Σπίλμπεργκ χαρακτήρισε τη συνέχεια «μία από τις πιο λαμπρές ταινίες επιστημονικής φαντασίας που έχω δει ποτέ».

«Ας ξεκινήσω λέγοντας ότι υπάρχουν σκηνοθέτες που καταφέρνουν να δημιουργούν ολόκληρους κόσμους», είπε ο Σπίλμπεργκ στον Βιλνέβ.

«Δεν είναι μεγάλη η λίστα και γνωρίζουμε ποιοι είναι. Ξεκινώντας από τον [Ζορζ] Μελιές, τον Ντίσνεϊ, τον Κιούμπρικ και τον Τζορτζ Λούκας. Συμπεριλαμβάνω και τον Ρέι Χάριχαουζεν σε αυτή τη λίστα. Ο Φελίνι δημιούργησε τους δικούς του κόσμους. Ο Τιμ Μπάρτον. Προφανώς ο Γουές Άντερσον, ο Πίτερ Τζάκσον, ο Τζέιμς Κάμερον, ο Κρίστοφερ Νόλαν, ο Ρίντλεϊ Σκοτ, ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο. Η λίστα συνεχίζεται, αλλά δεν είναι και τόσο μεγάλη, και πιστεύω ακράδαντα ότι είσαι ένα από τα νεότερα μέλη της».

*Με πληροφορίες από: Variety