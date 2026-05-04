Σημαντική είδηση:
04.05.2026 | 17:36
Συρμός του ΗΣΑΠ βγήκε εκτός αποβάθρας – Οι επιβάτες κατέβηκαν στον επόμενο σταθμό
Μάριος Φραγκούλης & Deborah Myers «Send in the Clowns» στο Θέατρο Παλλάς
Music Stage 04 Μαΐου 2026, 14:15

Μάριος Φραγκούλης & Deborah Myers «Send in the Clowns» στο Θέατρο Παλλάς

Μια βραδιά απαράμιλλης κομψότητας στο Θέατρο Παλλάς την Τετάρτη 27 Μαΐου 2026 στις 20:30

«Pilates arms»: Η απλή άσκηση που υπόσχεται γραμμωμένα χέρια

«Pilates arms»: Η απλή άσκηση που υπόσχεται γραμμωμένα χέρια

Spotlight

Στην καρδιά της αθηναϊκής νύχτας, εκεί όπου η τέχνη συναντά τη διαχρονική αίγλη, το εμβληματικό Θέατρο Παλλάς ανοίγει τις πόρτες του την Τετάρτη 27 Μαΐου 2026 για να υποδεχθεί ένα γεγονός σπάνιας καλλιτεχνικής πολυτέλειας. Ο διεθνώς αναγνωρισμένος Μάριος Φραγκούλης και η εκθαμβωτική Deborah Myers ενώνουν τις φωνές και την σκηνική τους αύρα σε μια μοναδική μουσική εμπειρία που υπερβαίνει τα όρια της απλής συναυλίας.

H μοναδική αυτή συναυλία με τον τίτλο “Send in the Clowns”, είναι φτιαγμένη από ερμηνείες βαθιάς ευαισθησίας και εσωτερικής έντασης, που δίνουν μια συγκλονιστική αφήγηση για την ανθρώπινη επιθυμία, τη ματαιότητα και την ομορφιά του εφήμερου.

Η λυρική τέχνη διασταυρώνεται με το διεθνές musical και τη σύγχρονη αισθητική του crossover.

Οι επιλογές του ρεπερτορίου, εκλεπτυσμένες και προσεκτικά επιμελημένες, δημιουργούν μια ατμόσφαιρα σχεδόν κινηματογραφική, γεμάτη λάμψη, ένταση και ποιητική δραματουργία.

Ο Μάριος Φραγκούλης, με την αξεπέραστη φωνητική του δεξιοτεχνία και τη σκηνική του ευγένεια, μαζί με την αγαπημένη του, η Deborah Myers μετατρέπουν κάθε ερμηνεία σε μια αισθητική εμπειρία υψηλής έντασης.

Οι φωτισμοί, η σκηνοθετική προσέγγιση και η συνολική αισθητική της παραγωγής συνθέτουν ένα περιβάλλον εκθαμβωτικής αρμονίας, όπου κάθε λεπτομέρεια υπηρετεί τη δημιουργία μιας βραδιάς που θα μείνει αξέχαστη. Πρόκειται για μια πρόσκληση σε έναν κόσμο όπου η μουσική γίνεται συναίσθημα, η σκηνή μετατρέπεται σε όνειρο και η τέχνη αποκτά τη λάμψη που της αξίζει.

Μια βραδιά για όσους αναγνωρίζουν την αληθινή κομψότητα, για όσους επιζητούν την ένταση του συναισθήματος και για εκείνους που γνωρίζουν ότι η τέχνη, όταν απογειώνεται, γίνεται εμπειρία ζωής.

Συντελεστές

Μουσικοί
Βιολί: Περικλής Τιμπλαλέξης
Βιόλα: Ελισάβετ Σκούρα
Τσέλο: Μιχάλης Πορφύρης
Μπάσο: Αλέξανδρος Τράμπας
Κόρνο: Άγγελος Μιχαήλ
Κιθάρα: Μιχάλης Τσιφτσής
Πιάνο: Στάθης Σούλης
Ντραμς: Κώστας Μυλωνάς
Πλήκτρα: Δημήτρης Ανδρεάδης
Κρουστά: Αλέξης Κώστας
Πνευστά: Μαρίνος Γαλατσινός
Ενορχηστρωτική επιμέλεια: Αλέξανδρος Τράμπας

Τεχνική Επιμέλεια
Ηχολήπτης foh: Δημήτρης Μπουρμπούλης
Ηχολήπτης σκηνής: Γρηγόρης Κουτσιλιέρης
Autoq: Ανδρέας Κακουλάκης
Σχεδιασμός φωτισμών: Γιώργος Χαραλάμπους / Azaad
Παραγωγή: Arietta Productions
Διεύθυνση παραγωγής: Κική Δημητριάδη
Συντονισμός παραγωγής: Σταυρούλα Σιάνου
Επικοινωνία & Δημόσιες σχέσεις: Μαργαρίτα Δρούτσα
Photo: Γιώργος Καλφαμανώλης
Artwork: Δημήτρης Παναγιωτακόπουλος
Digital Επικοινωνία: B2square Βίκυ Αναγνωστοπούλου

Πληροφορίες
Θέατρο Παλλάς: Βουκουρεστίου 5, Σύνταγμα Αθήνα, 10564 τηλ. 2103213100
Παραστάσεις: Τετάρτη 27 Μαΐου 2026
Ώρα έναρξης: 20:30

Προπώληση:
Online: ticketservices.gr
Τηλεφωνικά: 2107234567
Εκδοτήριο: Πανεπιστημίου 39

Τιμές εισιτηρίων:
VIP: 70€ (*)
ΖΩΝΗ Α: 65€ (*)
ΖΩΝΗ Β: 55€ (*)
ΖΩΝΗ Γ: 50€ (*)
ΖΩΝΗ Δ: 45€ (*)
ΖΩΝΗ Ε: 35€ (*)
ΖΩΝΗ ΣΤ: 25€ (*)

Στην τιμή κάθε εισιτηρίου περιλαμβάνεται ποσό 5€ για τη στήριξη του ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Μεταφορές
Ryanair: Ανησυχία στη Θεσσαλονίκη για κατάργηση της βάσης της στο «Μακεδονία»

Βίντεο 04.05.26

Η κεντρική αίθουσα στο «Σπίτι του Ηθοποιού» θα ονομαστεί «Μουσική Σκηνή Γιώργος Μαρίνος», σε μια βραδιά αφιερωμένη στον σπουδαίο καλλιτέχνη στις 11 Μαΐου. όπως αποκάλυψε η Άννα Φόνσου

Ποπ & σταρ 04.05.26

Σε μια περίεργη αίσθηση déjà vu της ποπ κουλτούρας, τα δύο ονόματα που βρίσκονται ξανά στα χείλη όλων αυτό το καλοκαίρι είναι η Μαντόνα και ο Μάικλ Τζάκσον.

Music Stage 04.05.26

Το νέο της τραγούδι, που αναμένεται να κυκλοφορήσει στα τέλη Μαΐου, βρίσκεται ήδη στο τελικό στάδιο, με την παραγωγή να φέρει την υπογραφή του Ρουσσέτου Δημητρόγλου, ιδρυτή και κιθαρίστα του συγκροτήματος 1550 και μαέστρο του αείμνηστου Παντελή Παντελίδη

Κάπου ώπα 04.05.26

Η γνωστή ηθοποιός Ολίβια Γουάιλντ πέρασε στην αντεπίθεση, εξηγώντας την εικόνα της στην τελευταία της εμφάνιση στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Φρανσίσκο

Συνειδητή απόφαση 04.05.26

«Κάθε φορά που πηγαίνουμε στο Starbucks, λέω [στα παιδιά μου]: 'Βλέπετε πόσο φιλικοί είναι; Πρέπει να είστε έτσι κάθε πρωί στις 6», δήλωσε η Σαρλίζ Θερόν σε πρόσφατη συνέντευξη της.

Υπάρχει σύνδεση; 03.05.26

«Ο Στάνλεϊ Τούτσι διαθέτει μια κομψότητα στην ετεροφυλοφιλία του, η οποία είναι εντυπωσιακή», υποστήριξε η Μέριλ Στριπ, ωστόσο, δεν καταλάβαμε ακριβώς τι εννοεί (ήταν θετικό όπως και να έχει).

Χουντίνι 03.05.26

Το πολυπόθητο βραβείο Όσκαρ έχει μια μακρά και πλούσια ιστορία απωλειών, για λόγους που κυμαίνονται από διαρρήξεις και απαιτήσεις λύτρων μέχρι φάρσες.

Δημοσκόπηση 04.05.26

Κανένα σημάδι ανάκαμψης για το κυβερνών κόμμα σε νέα δημοσκόπηση που βλέπει το φως της δημοσιότητας. Ελαφρώς ενισχυμένο το ΠΑΣΟΚ. Ανοδική πορεία για το «κόμμα Τσίπρα». Στα ραντάρ και το «κόμμα Σαμαρά». Η έκπληξη στο ερώτημα για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό.

Ελλάδα 04.05.26

Συνολικά βεβαιώθηκαν 179 παραβάσεις ως αποτέλεσμα 27.606 ελέγχων αλκοολομέτρησης, με ποσοστό θετικών αποτελεσμάτων μόλις 0,65% επί του συνόλου σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας

Ποδόσφαιρο 04.05.26

Ο διαιτητής του χθεσινού ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός (Σότσα). Ο διαιτητής του… Χουάνκαρ (Μαρέσκα). Και η καρδιά ενός σκανδάλου που έστειλε τον αρχιδιαιτητή της Serie A, στην εισαγγελία του Μιλάνου.

Πολιτική Γραμματεία 04.05.26

Το Μαξίμου οχυρώνεται (για άλλη μια φορά) πίσω από το άρθρο 86 (που κατά τ' άλλα θέλει να αλλάξει), προκειμένου να πει «Όχι» σε προανακριτική για Λιβανό - Αραμπατζή. Να μπλοκάρει σχεδιάζει και την εξεταστική για υποκλοπές.

Ποδόσφαιρο 04.05.26

Ο Κριστιάν Κίβου προσλήφθηκε μετά την αποχώρηση του Ιντζάγκι και κατάφερε να απαντήσει στους επικριτές του με πράξεις. Η Ίντερ κυριάρχησε στο πρωτάθλημα και το κατέκτησε τρεις αγωνιστικές πριν τη λήξη

Αναβρασμός 04.05.26

Αναστάτωση έχει προκληθεί στο σενάριο η Ryanair να κλείσει τη βάση της, στη Θεσσαλονίκη. Έκτακτη σύσκεψη εργασίας στον δήμο με συμμετοχή της περιφέρειας. Δύο ερωτήσεις στη Βουλή για τον κίνδυνο υποβάθμισης του αεροδρομίου «Μακεδονία» και τις θέσεις εργασίας που ενδεχομένως χαθούν.

Κόσμος 04.05.26

Η Ζώνη Πετρελαϊκής Βιομηχανίας της Φουτζάιρα στα ΗΑΕ διαχειρίζεται εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου που ο κόσμος έχει ανακατευθύνει ειδικά για να αποφύγει τα κλειστά Στενά του Ορμούζ

Πολιτική 04.05.26

O πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης ζήτησε άμεσα εκλογές, ώστε να υπάρξει πολιτική αλλαγή τονίζοντας πως στόχος είναι το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο κόμμα, έστω και με μια ψήφο διαφορά, για να πάει η ΝΔ στην αντιπολίτευση

Παναθηναϊκός 04.05.26

Ο Ράφα Μπενίτεθ έδωσε την αίσθηση ότι συνεχίζει κανονικά τη δουλειά του στον Παναθηναϊκό, όμως στην πραγματικότητα έφτιαξε το αφήγημα του για το «διαζύγιο».

Ελλάδα 04.05.26

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου υπέγραψε απόφαση, με την οποία η Αστυπάλαια κηρύσσεται σε Καθεστώς Έκτακτης Ανάγκης λόγω λειψυδρίας, για διάστημα τριών μηνών

Ελλάδα 04.05.26

Οι 11 κατηγορούμενοι έφτασαν συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης λίγο μετά τις 14:00 στο Δικαστικό Μέγαρο στις Σέρρες και κατά ομάδες ανέβαιναν στο γραφείο του Εισαγγελέα.

Κόσμος 04.05.26

«Η επιλογή να συνεχιστεί η πορεία προς το Λας Πάλμας ή την Τενερίφη εξετάζεται ως πύλη αποβίβασης, όπου επιπλέον ιατρικοί έλεγχοι και περίθαλψη θα μπορούσαν να λάβουν χώρα», αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση της η διαχειρίστρια εταιρεία.

Κόσμος 04.05.26 Upd: 18:48

Ο οδηγός του αυτοκινήτου που έπεσε πάνω σε αρκετούς ανθρώπους στο κέντρο του Λειψίας έχει συλληφθεί και δεν αποτελεί πλέον απειλή, αναφέρει η αστυνομία.

Κόσμος 04.05.26

Ο Αμερικανός πρέσβης, σχολιάζοντας εικόνες που χλεύαζαν τον Πατριάρχη των Μαρωνιτών από υποστηρικτές της Χεζμπολάχ, είπε ότι «ο Λίβανος, μια χώρα συνύπαρξης, μάλλον δεν ταιριάζει» στους δράστες αυτής της εκστρατείας, τους οποίους προέτρεψε «να πάνε να βρουν μια άλλη χώρα για να ζήσουν»

Σφοδρά πυρά 04.05.26

Από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ «ωφελήθηκαν διάφορα κομματικά τρωκτικά της ΝΔ κι άλλοι επιτήδειοι σε βάρος των βιοπαλαιστών αγροτών», αναφέρει το ΚΚΕ

On Field 04.05.26

Ο Κίμι Αντονέλι κάνει απίστευτα πράγματα, δικαιώνοντας όσους έλεγαν πως είναι το νέο μεγάλο αστέρι της formula 1

Πολιτική Γραμματεία 04.05.26

Κυβερνητικές πηγές επιτέθηκαν με σφοδρότητα στον Κώστα Τσουκαλά, με το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ να απαντά στο Μέγαρο Μαξίμου. «ούτε οι δημοσιογράφοι δεν κατάλαβαν σε τι απαντούν», λένε στη Χαριλάου Τρικούπη

