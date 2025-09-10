Ο Μάριος Φραγκούλης τιμά τα 100 Χρόνια του Οικουμενικού Μίκη Θεοδωράκη στο Ηρώδειο

Η οικουμενική εμβέλεια και ο παγκόσμιος θρίαμβος της μουσικής του Μίκη Θεοδωράκη θα ηχήσουν σε μια μαγευτική μουσική παράσταση την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου στο μεγαλοπρεπές Ωδείο Ηρώδου Αττικου, κάτω από το φως της Ακρόπολης, με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννησή του «Οικουμενικού Μίκη Θεοδωράκη».

Μίκης Θεοδωράκης: Συναυλία – αφιέρωμα για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του

Αμέτρητα είναι τα τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη που έδωσαν φωνή στους μεγαλύτερους ποιητές του εικοστού αιώνα και τραγουδήθηκαν σε δεκάδες ξένες γλώσσες, φωτίζοντας διαχρονικά ανθρωπιστικά μηνύματα.

Aνάμεσά τους το Canto General, Romancero Gitano, Sogno di Liberta, La douleur est infinie, Nous sommes deux, Life goes On, the Laughing Boy, Les Amant de Teruel, Mon frere le soleil, the Honeymoon Song, αλλά και τα πολυβραβευμένα του διεθνή κινηματογραφικά σάουντρακ, όπως Zorba the Greek, Serpico, Z, Phaedra, Honeymoon, State of Siege, Les Amants de Teruel, Une balle au Coeur, Actas de Marusia και πολλά άλλα, μουσικές μέσα από τις οποίες αναδύονται αγαπημένα θέματα και μελωδίες που έχουν χαραχτεί στη συλλογική μας μνήμη.

Η συναυλία του Μάριου Φραγκούλη – Τι έργα θα ερμηνεύσει

Ο Μάριος Φραγκούλης επιστρέφει στο Ηρώδειο για να τιμήσει τα 100 χρόνια από τη γέννηση του αείμνηστου έλληνα δημιουργού.

Eρμηνεύοντας αποσπάσματα από τα σημαντικότερα οικουμενικά του έργα, τη μελοποιημένη ποίηση των Pablo Neruda, Federico García Lorca, Brendan Behan, Οδυσσέα Ελύτη, Γιώργου Σεφέρη, Μανόλη Αναγνωστάκη, Κωνσταντίνου Καβάφη, τραγoύδια που τραγουδήθηκαν στο πέρασμα το χρόνων σε ξένες γλώσσες απο καλλιτέχνες διεθνούς εμβέλειας, αλλά και αγαπημένα τραγούδια από διεθνείς κινηματογραφικές επιτυχίες με την υπογραφή του Μίκη Θεοδωράκη.

Μαζί τους επι σκηνής η πιανίστα Τατιάνα Παπαγεωργίου, γνωστή για την μακροχρόνια αφοσίωσή της στο έργο του Μίκη Θεοδωράκη, στενότατη συνεργάτιδα του ως πιανίστα και μουσικολόγος από το 1998, όταν ερμήνευσε στο Queen Elizabeth Hall το Κοντσέρτο για Πιάνο με την Φιλαρμονικη Ορχήστρα του Λονδίνου υπο τη διεύθυνση του Μίκη Θεοδωράκη.

Τις ενορχητρώσεις υπογράφουν ο Κώστας Παπαδούκας και η Τατιάνα Παπαγεωργίου, η οποία έχει την καλλιτεχνική επιμέλεια του προγράμματος.

Πληροφορίες

Ώρα Έναρξης: 21:00

Προπώληση εισιτηρίων στο inTckets.gr