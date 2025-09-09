«Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γουλφ»: Με τους Βλαδίμηρο Κυριακίδη και Έφη Μουρίκη στο θέατρο Ζίνα

Το εμβληματικό έργο του Έντουαρντ Άλμπυ, «Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γουλφ», ένα από τα πιο συγκλονιστικά και βαθιά ανθρώπινα θεατρικά έργα του 20ού αιώνα, ανεβαίνει στο Θέατρο Ζίνα, από τις 9 Οκτωβρίου, σε σκηνοθεσία Σωτήρη Τσαφούλια.

Με το βαθιά ψυχογραφικό του βλέμμα, ο Σωτήρης Τσαφούλιας αναδεικνύει το έργο ως μια ανελέητη ψυχολογική παρτίδα

Που αντανακλά τη διαχρονική αγωνία του ανθρώπου να ορίσει την ταυτότητά του μέσα σε έναν κόσμο που καταρρέει

Τους πρωταγωνιστικούς ρόλους αναλαμβάνουν ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης και η Έφη Μουρίκη, ενώ στο πλευρό τους βρίσκονται ο Σπύρος Σταμούλης και η Ελεάνα Στραβοδήμου, σε ένα τετραπρόσωπο σχήμα υψηλής έντασης και υποκριτικής δεξιοτεχνίας, που φέρνει στο φως τη σκληρή αλήθεια πίσω από τις κοινωνικές μάσκες, τα παιχνίδια εξουσίας και τις προσωπικές μας ψευδαισθήσεις.

Το έργο, με αφορμή μια φαινομενικά απλή επίσκεψη ενός νεαρού ζευγαριού σε ένα ώριμο παντρεμένο ζευγάρι, εξελίσσεται σε μια νύχτα αποκαλύψεων, έντονων συγκρούσεων και συναισθηματικής απογύμνωσης, σε μια ιστορία που ισορροπεί ανάμεσα στο τραγικό και το ειρωνικά αστείο.

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Σωτήρης Τσαφούλιας

Σκηνικά: Μαίρη Τσαγκάρη

Κοστούμια: Ντένη Βαχλιώτη

Μουσική: Ted Regklis

Σχεδιασμός Φωτισμών: Σωτήρης Τσαφούλιας, Έλενα Πετροπούλου

Φωτογραφίες & Artwork: Γκέλυ Καλαμπάκα

Διανομή

Τζώρτζ: Βλαδίμηρος Κυριακίδης

Μάρθα: Έφη Μουρίκη

Νικ: Σπύρος Σταμούλης

Χάνι: Ελεάνα Στραβοδήμου

Παραστάσεις

Τετάρτη 19:30 | Πέμπτη 20:00 | Παρασκευή 21:00

Σάββατο 18:00 και 21:00

Κυριακή 19:30

Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets.