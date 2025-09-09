«Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γουλφ»: Με τους Βλαδίμηρο Κυριακίδη και Έφη Μουρίκη στο θέατρο Ζίνα
Η πρεμιέρα της παράστασης «Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γουλφ» έχει προγραμματιστεί για τις 9 Οκτωβρίου.
- Βενεζουέλα: Ο πρόεδρος Μαδούρο αναπτύσσει 25.000 στρατιώτες στα σύνορα με φόντο την ένταση με τις ΗΠΑ
- Νέα εντολή εκκένωσης από τον ισραηλινό στρατό - «Αδειάστε αμέσως την περιοχή»
- Μονή Σινά: Οι «αντάρτες» πιέζουν για άμεση εκλογή νέου ηγουμένου
- Συνάντηση Αμπάς με Στάρμερ στο Λονδίνο λίγο πριν την έναρξη της ΓΣ του ΟΗΕ
Το εμβληματικό έργο του Έντουαρντ Άλμπυ, «Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γουλφ», ένα από τα πιο συγκλονιστικά και βαθιά ανθρώπινα θεατρικά έργα του 20ού αιώνα, ανεβαίνει στο Θέατρο Ζίνα, από τις 9 Οκτωβρίου, σε σκηνοθεσία Σωτήρη Τσαφούλια.
Με το βαθιά ψυχογραφικό του βλέμμα, ο Σωτήρης Τσαφούλιας αναδεικνύει το έργο ως μια ανελέητη ψυχολογική παρτίδα
Που αντανακλά τη διαχρονική αγωνία του ανθρώπου να ορίσει την ταυτότητά του μέσα σε έναν κόσμο που καταρρέει
Τους πρωταγωνιστικούς ρόλους αναλαμβάνουν ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης και η Έφη Μουρίκη, ενώ στο πλευρό τους βρίσκονται ο Σπύρος Σταμούλης και η Ελεάνα Στραβοδήμου, σε ένα τετραπρόσωπο σχήμα υψηλής έντασης και υποκριτικής δεξιοτεχνίας, που φέρνει στο φως τη σκληρή αλήθεια πίσω από τις κοινωνικές μάσκες, τα παιχνίδια εξουσίας και τις προσωπικές μας ψευδαισθήσεις.
Το έργο, με αφορμή μια φαινομενικά απλή επίσκεψη ενός νεαρού ζευγαριού σε ένα ώριμο παντρεμένο ζευγάρι, εξελίσσεται σε μια νύχτα αποκαλύψεων, έντονων συγκρούσεων και συναισθηματικής απογύμνωσης, σε μια ιστορία που ισορροπεί ανάμεσα στο τραγικό και το ειρωνικά αστείο.
Συντελεστές
Σκηνοθεσία: Σωτήρης Τσαφούλιας
Σκηνικά: Μαίρη Τσαγκάρη
Κοστούμια: Ντένη Βαχλιώτη
Μουσική: Ted Regklis
Σχεδιασμός Φωτισμών: Σωτήρης Τσαφούλιας, Έλενα Πετροπούλου
Φωτογραφίες & Artwork: Γκέλυ Καλαμπάκα
Διανομή
Τζώρτζ: Βλαδίμηρος Κυριακίδης
Μάρθα: Έφη Μουρίκη
Νικ: Σπύρος Σταμούλης
Χάνι: Ελεάνα Στραβοδήμου
Παραστάσεις
Τετάρτη 19:30 | Πέμπτη 20:00 | Παρασκευή 21:00
Σάββατο 18:00 και 21:00
Κυριακή 19:30
Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets.
- Το έμφραγμα μπορεί να είναι μολυσματική νόσος – Ελπίδες για εμβόλιο
- Γιάννης Πλούταρχος: Ρώτησε on stage την κόρη του Κατερίνα, αν παντρεύεται – Η αντίδραση της
- ΗΣΑΠ: Drone εντόπισε 5 νεαρούς να κινούνται ύποπτα στο αμαξοστάσιο – Προσήχθησαν από την ΕΛΑΣ
- Κόντρες στην Αθήνα: Με 190 χλμ/ώρα έτρεχε ο 20χρονος γιος επιχειρηματία – Πώς τον κάλυψαν οι γονείς του
- Κόντρα μεταξύ Γκατούζο και Ισραηλινού παίκτη: «Βούλωσέ το» (vid)
- Συνελήφθη διευθυντής καρδιοχειρουργικής του Ιπποκράτειου νοσοκομείου – Φέρεται να ζητούσε φακελάκι χιλιάδων ευρώ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις