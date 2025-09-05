Πάθος, μυστικά και καταστροφή στο BIOS – Οι Ερωτευμένοι του Σαμ Σέπαρντ από 16 Οκτωβρίου

Η σκηνοθέτις και συγγραφέας Έλενα Πέγκα παρουσιάζει από τις 16 Οκτωβρίου στο BIOS το εμβληματικό έργο του Σαμ Σέπαρντ «Οι ερωτευμένοι» (Fool for Love). Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους, η Μελία Κράιλινγκ, ο Παναγιώτης Γαβρέλας, ο Δημήτρης Καραβιώτης και ο Νίκος Βατικιώτης καλούνται να αναμετρηθούν με το πάθος, τη βία και τα μυστικά ενός έρωτα χωρίς διέξοδο σε μια παράσταση που αποκαλύπτει με σκληρότητα, αλλά και ποιητική ένταση την κόλαση του έρωτα και τη βαριά κληρονομιά μίας οικογένειας.

Το έργο του Σαμ Σέπαρντ (1943–2017) κινείται ανάμεσα στον ωμό ρεαλισμό και την ποιητικότητα, φωτίζοντας τα πιο σκοτεινά τοπία της ανθρώπινης ψυχής. Γραμμένο το 1983, το «Fool for Love» αναγνωρίστηκε αμέσως ως ένα από τα πιο ισχυρά και αντιπροσωπευτικά έργα του, φτάνοντας μέχρι και την υποψηφιότητα για το βραβείο Pulitzer. Δύο χρόνια αργότερα μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο από τον Ρόμπερτ Άλτμαν, με τον ίδιο τον Σέπαρντ και την Κιμ Μπάσινγκερ στους πρωταγωνιστικούς ρόλους.

H υπόθεση του έργου

Το «Fool for Love» είναι η ιστορία δύο ανθρώπων που βρίσκονται παγιδευμένοι σε έναν έρωτα ικανό να τους καταστρέψει. Η Μέι και ο Έντι συναντιούνται ξανά σ’ ένα παλιό μοτέλ, χαμένο μέσα στην έρημο της Καλιφόρνιας. Ο χώρος, απομονωμένος και κλειστοφοβικός, γίνεται το πεδίο μιας ανελέητης αναμέτρησης, όπου η αγάπη μετατρέπεται σε εμμονή και η έλξη σε βία. Πάθος, ζήλια, πόθος και οργή εναλλάσσονται με καταιγιστικό ρυθμό, καθώς οι δυο τους παλεύουν να μείνουν μακριά ο ένας από τον άλλον, την ίδια στιγμή που ξέρουν πως δεν μπορούν να ζήσουν χωριστά.

Καθώς η νύχτα προχωρά, το παιχνίδι της έλξης και της απόρριψης αποκαλύπτει κάτι βαθύτερο: η σχέση τους είναι δεμένη όχι μόνο με το πάθος αλλά και με ένα μυστικό που βαραίνει σαν κατάρα.

Το παρελθόν τους, ενσαρκωμένο στη φιγούρα ενός ηλικιωμένου άνδρα, ξετυλίγεται σαν φάντασμα που δεν λέει να φύγει. Η παρουσία του φωτίζει την κρυμμένη αλήθεια και αποκαλύπτει το τραύμα που τους κρατά αλυσοδεμένους. Ένα τραύμα που γίνεται ταυτόχρονα δεσμός και καταστροφή.

Η παράσταση

Η Έλενα Πέγκα στους “Ερωτευμένους” συνδυάζει το μελό με τη φάρσα, τον ρεαλισμό με τον συμβολισμό, και σκηνοθετεί μία παράσταση που μιλά για τη βαριά κληρονομιά των οικογενειακών προτύπων, την καταστροφική δύναμη του πάθους και τον εγκλωβισμό των ανθρώπων στα μυστικά του παρελθόντος.

Η ασφυκτική ατμόσφαιρα του μοτέλ μετατρέπεται σε σκηνικό ψυχικής απογύμνωσης, όπου οι ήρωες παλεύουν ανάμεσα στην αγάπη και τη βία, την αλήθεια και το ψέμα, αναζητώντας μάταια μια λύτρωση που δεν έρχεται ποτέ.

Μία παράσταση που δεν είναι απλώς μια ιστορία έρωτα και καταστροφής, αλλά μια ωμή και ταυτόχρονα ποιητική μελέτη πάνω στην ανθρώπινη ψυχή.

Συντελεστές

Μετάφραση: Αντώνης Γαλέος

Σκηνοθεσία: Ελένα Πέγκα

Σκηνικό: Ζωή Φαμέλη

Φωτισμοί: Στέλλα Καλτσού

Κοστούμια: Αλέγια Παπαγεωργίου

Μουσική: Φάνης Ζαχόπουλος

Βοηθός σκηνοθέτη: Δάφνη Καμέννου

Φωτογραφίες: Τάσος Βρεττός

Επικοινωνία & Γραφείο Τύπου: Μαρία Τσολάκη

Διαφήμιση – Social Media: Renegade Media, Βασίλης Ζαρκαδούλας

Παραγωγή: Τεχνηχώρος Θεατρικές Παραγωγές

Παίζουν οι:

Μέι: Μελία Κράιλινγκ

Έντι: Παναγιώτης Γαβρέλας

Ηλικιωμένος: Δημήτρης Καραβιώτης

Μάρτιν: Νίκος Βατικιώτης

INFO

Χώρος: BIOS (Πειραιώς 84)

Πρεμιέρα: Πέμπτη 16 Οκτωβρίου

Μέρες & Ώρες παραστάσεων:

Πέμπτη, Παρασκευή & Σάββατο στις 21:00

Κυριακή στις 20:00

Το έργο είναι κατάλληλο για κοινό άνω των 16 χρόνων.

Παίζεται χωρίς διάλειμμα.

Εισιτήρια:

Κανονικό: 20 ευρώ

Φοιτητικό, ανέργων, άνω των 65, ΑΜΕΑ: 18 ευρώ

Προπώληση: https://tickets.in.gr/gr-el/tickets/theater/oi-eroteumenoi-tou-sam-separnt/