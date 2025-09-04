magazin
«Οι ερωτευμένοι» του Σαμ Σέπαρντ έρχονται τον Οκτώβριο στο BIOS
Το έργο του Σαμ Σέπαρντ (1943–2017) κινείται ανάμεσα στον ωμό ρεαλισμό και την ποιητικότητα, φωτίζοντας τα πιο σκοτεινά τοπία της ανθρώπινης ψυχής.

Η σκηνοθέτις και συγγραφέας Έλενα Πέγκα παρουσιάζει από τις 16 Οκτωβρίου στο BIOS το εμβληματικό έργο του Σαμ Σέπαρντ «Οι ερωτευμένοι» (Fool for Love).

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους, η Μελία Κράιλινγκ, ο Παναγιώτης Γαβρέλας, ο Δημήτρης Καραβιώτης και ο Νίκος Βατικιώτης καλούνται να αναμετρηθούν με το πάθος, τη βία και τα μυστικά ενός έρωτα χωρίς διέξοδο σε μια παράσταση που αποκαλύπτει με σκληρότητα, αλλά και ποιητική ένταση την κόλαση του έρωτα και τη βαριά κληρονομιά μίας οικογένειας.

Γραμμένο το 1983, το «Fool for Love» αναγνωρίστηκε αμέσως ως ένα από τα πιο ισχυρά και αντιπροσωπευτικά έργα του, φτάνοντας μέχρι και την υποψηφιότητα για το βραβείο Pulitzer.

«Οι ερωτευμένοι»: Η ταινία με τους Σέπαρντ – Μπάσινγκερ

Δύο χρόνια αργότερα μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο από τον Ρόμπερτ Άλτμαν, με τον ίδιο τον Σέπαρντ και την Κιμ Μπάσινγκερ στους πρωταγωνιστικούς ρόλους.

Η παράσταση

Η Έλενα Πέγκα στους “Ερωτευμένους” συνδυάζει το μελό με τη φάρσα, τον ρεαλισμό με τον συμβολισμό, και σκηνοθετεί μία παράσταση που μιλά για τη βαριά κληρονομιά των οικογενειακών προτύπων, την καταστροφική δύναμη του πάθους και τον εγκλωβισμό των ανθρώπων στα μυστικά του παρελθόντος.

Η ασφυκτική ατμόσφαιρα του μοτέλ μετατρέπεται σε σκηνικό ψυχικής απογύμνωσης, όπου οι ήρωες παλεύουν ανάμεσα στην αγάπη και τη βία, την αλήθεια και το ψέμα, αναζητώντας μάταια μια λύτρωση που δεν έρχεται ποτέ.

Μία παράσταση που δεν είναι απλώς μια ιστορία έρωτα και καταστροφής, αλλά μια ωμή και ταυτόχρονα ποιητική μελέτη πάνω στην ανθρώπινη ψυχή.

Συντελεστές

Μετάφραση: Αντώνης Γαλέος

Σκηνοθεσία: Ελένα Πέγκα

Σκηνικό: Ζωή Φαμέλη

Φωτισμοί: Στέλλα Καλτσού

Κοστούμια: Αλέγια Παπαγεωργίου

Μουσική: Φάνης Ζαχόπουλος

Βοηθός σκηνοθέτη: Δάφνη Καμέννου

Φωτογραφίες: Τάσος Βρεττός

Παίζουν οι:

Μέι: Μελία Κράιλινγκ

Έντι: Παναγιώτης Γαβρέλας

Ηλικιωμένος: Δημήτρης Καραβιώτης

Μάρτιν: Νίκος Βατικιώτης

Πληροφορίες

Χώρος: BIOS (Πειραιώς 84)

Πρεμιέρα: Πέμπτη 16 Οκτωβρίου

Μέρες & Ώρες παραστάσεων

Πέμπτη, Παρασκευή & Σάββατο στις 21:00

Κυριακή στις 20:00

Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets.

