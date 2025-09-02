«Οι περιπέτειες του Τομ Σόγιερ»: Συνεχίζονται για 2η χρονιά στο Θέατρο Άλφα-Ληναίος-Φωτίου
Από τις 5 Οκτωβρίου και κάθε Κυριακή στις 11:30, επιστρέφουν οι «Περιπέτειες του Τομ Σόγιερ».
«Οι περιπέτειες του Τομ Σόγιερ», η παράσταση που αγαπήθηκε από μικρούς και μεγάλους, συνεχίζεται για 2η χρονιά, από τις 5 Οκτωβρίου στο Θέατρο Άλφα-Ληναίος-Φωτίου.
Κάθε Κυριακή στις 11.30, το κλασικό αριστούργημα του Μαρκ Τουέιν θα ζωντανεύει και φέτος στη θεατρική σκηνή, σε σκηνοθεσία Γιώργου Τζαβάρα.
Τι θα δούμε στην παράσταση
Στην παράσταση απολαμβάνουμε μαγικά εικαστικά τοπία, που είναι συνδυασμός πραγματικού και ψηφιακού σκηνικού υψηλής ποιότητας.
Οι πρωτότυπες συνθέσεις και τα τραγούδια του Τομ Σόγιερ έχουν ήδη ξεχωρίσει και τραγουδιούνται από τους φίλους της παράστασης έως και σήμερα.
Ερμηνεύονται ζωντανά επί σκηνής από έναν ταλαντούχο οκταμελή θίασο ηθοποιών και μουσικών, που μας παρασύρουν σε μια συναρπαστική ιστορία με ακαταμάχητους χαρακτήρες.
Μια ιστορία που τα έχει όλα: μυστήριο, δράση, χιούμορ και ευαισθησία, φάρσες, περιπέτειες στη φύση, ανεμελιά, φιλία, ελευθερία και αγάπη. Μια ιστορία για το ταξίδι της ζωής μας από την παιδική ηλικία στην ενηλικίωση.
Συντελεστές
Συγγραφέας: Μαρκ Τουέιν
Διασκευή: Γιώργος Τζαβάρας – Γιώργος Ζαφειρόπουλος
Σκηνοθεσία: Γιώργος Τζαβάρας
Σκηνικά – Κοστούμια: Γεωργία Μπούρδα
Εικαστικό τοπίο: Χάρης Κοντούρης
Πρωτότυπη Μουσική: Γιώργος Κυδωνάκης, Γιώργος Αντωνόπουλος, Γιώργος Τζαβάρας
Στίχοι: Γιώργος Αντωνόπουλος, Γιώργος Τζαβάρας
Κίνηση: Άννα Ανουσάκη
Σχεδιασμός Φωτισμού: Πέτρος Φιωτάκης
Σχεδιασμός Ήχου: Έκτορας Τσολάκης
Παίζουν (με αλφαβητική σειρά)
Γιώργος Αντωνόπουλος, Αλέξανδρος Βαμβούκος, Ιωάννα Καλλιτσάντση, Γιώργος Κυδωνάκης, Μαρία Κυρώζη, Θησέας Παπαπαναγιώτου, Γεωργία Σωτηριανάκου, Τσαμπίκα Φεσάκη.
Πληροφορίες Παράστασης
Θέατρο Άλφα – 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) 37 & Στουρνάρα 51, Αθήνα 104 32
Τηλ.: (210) 5221444, 5238742.
Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets.
