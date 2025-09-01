«Δον Ζουάν» με τον Πάνο Βλάχο: Η επιτυχημένη περιοδεία ολοκληρώνεται με 5 τελευταίους σταθμούς

Ο «Δον Ζουάν» συνεχίζει την πανελλαδική του περιοδεία.

Ο ηθοποιός Πάνος Βλάχος και η σκηνοθέτις Λητώ Τριανταφυλλίδου, συνθέτουν μια νέα αφήγηση

Γύρω από τον εμβληματικό αντιήρωα και επανεξετάζουν τη θέση του άντρα στον σύγχρονο κόσμο.

Μεγάλος καρδιοκατακτητής, βλάσφημος και αδιάφορος για τις συνέπειες των πράξεών του.

Από τον Μολιέρο μέχρι τον Λόρδο Βύρωνα, ο Δον Ζουάν συμβολίζει την απόρριψη των παραδοσιακών αξιών και την αναζήτηση της προσωπικής ελευθερίας.

Ωστόσο, σε μια κοινωνία έντονων αντιπαραθέσεων και ιδεολογικής σύγχυσης, ο Δον Ζουάν επιβιώνει αναπαράγοντας ιδεολογήματα που εξυπηρετούν τις δικές του φιλοδοξίες και επιθυμίες.

Έτσι, σε αυτήν την αναθεωρημένη εκδοχή, ο Πάνος Βλάχος – ως Δον Ζουάν – μεταμορφώνεται σε έναν ναρκισσιστικό ηγέτη που προσφέρει απλοϊκές απαντήσεις απέναντι σε έναν ιδεολογικά πολύπλοκο κόσμο, που ζωντανεύουν με τις ερμηνείες τους οι Κώστας Φιλίππογλου, Παναγιώτης Κατσώλης, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη, Ειρήνη Μπούντα, Μελίνα Βαμπούλα, Τερέζα Καζιτόρη και Κατερίνα Γαλανάκη.

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Λητώ Τριανταφυλλίδου

Σκηνικά: Δημήτρης Πολυχρονιάδης

Κοστούμια: Ματίνα Μέγκλα

Μουσική: Αλέξανδρος Κούρος

Στίχοι: Πάνος Βλάχος

Κίνηση: Παναγιώτα Καλλιμάνη

Φωτισμοί: Βαλεντίνα Ταμιωλάκη

Διανομή

Πάνος Βλάχος, Κώστας Φιλίππογλου, Παναγιώτης Κατσώλης, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη

Ειρήνη Μπούνταλη, Μελίνα Βαμπούλα, Τερέζα Καζιτόρη, Κατερίνα Γαλανάκη

Μουσικοί επί σκηνής

Αλέξανδρος Κούρος, Μανώλης Δρόσος, Θανάσης Μάντζαρης

Πρόγραμμα παραστάσεων

1 Σεπτεμβρίου – Βριλήσσια – Θέατρο Αλίκη Βουγιουκλάκη

3 Σεπτεμβρίου – Θήβα – Θέατρο Μοσχοποδίου

4 Σεπτεμβρίου – Πειραιάς – Βεάκειο Θέατρο

5 & 6 Σεπτεμβρίου – Ηλιούπολη

8 & 9 Σεπτεμβρίου – Παπάγου

Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets.