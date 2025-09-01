magazin
«Δον Ζουάν» με τον Πάνο Βλάχο: Η επιτυχημένη περιοδεία ολοκληρώνεται με 5 τελευταίους σταθμούς
Culture Live 01 Σεπτεμβρίου 2025

«Δον Ζουάν» με τον Πάνο Βλάχο: Η επιτυχημένη περιοδεία ολοκληρώνεται με 5 τελευταίους σταθμούς

Προσπαθώντας να ξεφύγει τις συνέπειες των πράξεων του, ένας αποτυχημένος καλλιτέχνης, ο Δον Ζουάν καταφεύγει στο μπαρ του πατέρα του.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Γυναίκες: Τι τις καθιστά πιο ευάλωτες σε σοβαρές ασθένειες;

Γυναίκες: Τι τις καθιστά πιο ευάλωτες σε σοβαρές ασθένειες;

Spotlight

Ο «Δον Ζουάν» συνεχίζει την πανελλαδική του περιοδεία.

Ο ηθοποιός Πάνος Βλάχος και η σκηνοθέτις Λητώ Τριανταφυλλίδου, συνθέτουν μια νέα αφήγηση

Γύρω από τον εμβληματικό αντιήρωα και επανεξετάζουν τη θέση του άντρα στον σύγχρονο κόσμο.

Μεγάλος καρδιοκατακτητής, βλάσφημος και αδιάφορος για τις συνέπειες των πράξεών του.

Από τον Μολιέρο μέχρι τον Λόρδο Βύρωνα, ο Δον Ζουάν συμβολίζει την απόρριψη των παραδοσιακών αξιών και την αναζήτηση της προσωπικής ελευθερίας.

Ωστόσο, σε μια κοινωνία έντονων αντιπαραθέσεων και ιδεολογικής σύγχυσης, ο Δον Ζουάν επιβιώνει αναπαράγοντας ιδεολογήματα που εξυπηρετούν τις δικές του φιλοδοξίες και επιθυμίες.

Έτσι, σε αυτήν την αναθεωρημένη εκδοχή, ο Πάνος Βλάχος – ως Δον Ζουάν – μεταμορφώνεται σε έναν ναρκισσιστικό ηγέτη που προσφέρει απλοϊκές απαντήσεις απέναντι σε έναν ιδεολογικά πολύπλοκο κόσμο, που ζωντανεύουν με τις ερμηνείες τους οι Κώστας Φιλίππογλου, Παναγιώτης Κατσώλης, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη, Ειρήνη Μπούντα, Μελίνα Βαμπούλα, Τερέζα Καζιτόρη και Κατερίνα Γαλανάκη.

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Λητώ Τριανταφυλλίδου

Σκηνικά: Δημήτρης Πολυχρονιάδης

Κοστούμια: Ματίνα Μέγκλα

Μουσική: Αλέξανδρος Κούρος

Στίχοι: Πάνος Βλάχος

Κίνηση: Παναγιώτα Καλλιμάνη

Φωτισμοί: Βαλεντίνα Ταμιωλάκη

Διανομή

Πάνος Βλάχος, Κώστας Φιλίππογλου, Παναγιώτης Κατσώλης, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη
Ειρήνη Μπούνταλη, Μελίνα Βαμπούλα, Τερέζα Καζιτόρη, Κατερίνα Γαλανάκη

Μουσικοί επί σκηνής

Αλέξανδρος Κούρος, Μανώλης Δρόσος, Θανάσης Μάντζαρης

Πρόγραμμα παραστάσεων

1 Σεπτεμβρίου – Βριλήσσια – Θέατρο Αλίκη Βουγιουκλάκη

3 Σεπτεμβρίου – Θήβα – Θέατρο Μοσχοποδίου

4 Σεπτεμβρίου – Πειραιάς – Βεάκειο Θέατρο

5 & 6 Σεπτεμβρίου – Ηλιούπολη

8 & 9 Σεπτεμβρίου – Παπάγου

Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets.

Business
Ελληνικές τράπεζες: Περιθώριο ανόδου 50% βλέπει η Euroxx – Νέες τιμές στόχοι

Ελληνικές τράπεζες: Περιθώριο ανόδου 50% βλέπει η Euroxx – Νέες τιμές στόχοι

Vita.gr
Γυναίκες: Τι τις καθιστά πιο ευάλωτες σε σοβαρές ασθένειες;

Γυναίκες: Τι τις καθιστά πιο ευάλωτες σε σοβαρές ασθένειες;

Economy
JP Morgan: Γιατί παραμένουν ελκυστικές οι ελληνικές μετοχές [πίνακας] 

JP Morgan: Γιατί παραμένουν ελκυστικές οι ελληνικές μετοχές [πίνακας] 

inWellness
inTown
Η Κέιτ Μπλάνσετ λάμπει στη Βενετία – Η ταινία του Τζιμ Τζάρμους «Father Mother Sister Brother» κερδίζει 5λεπτο χειροκρότημα
Οικογενειακό δράμα 01.09.25
Οικογενειακό δράμα 01.09.25

Η Κέιτ Μπλάνσετ λάμπει στη Βενετία – Η ταινία του Τζιμ Τζάρμους «Father Mother Sister Brother» κερδίζει 5λεπτο χειροκρότημα

Η τελευταία ταινία της Κέιτ Μπλάνσετ, «Father Mother Sister Brother» του ανεξάρτητου σκηνοθέτη Τζιμ Τζάρμους, έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας την Κυριακή το βράδυ και χειροκροτήθηκε με ενθουσιασμό για πέντε λεπτά.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Ρίντλεϊ Σκοτ δηλώνει περήφανος που αρνήθηκε 20 εκατομμύρια δολάρια για να σκηνοθετήσει το «Εξολοθρευτής 3»
«Θα το δοκιμάσω» 01.09.25
«Θα το δοκιμάσω» 01.09.25

Ο Ρίντλεϊ Σκοτ δηλώνει περήφανος που αρνήθηκε 20 εκατομμύρια δολάρια για να σκηνοθετήσει το «Εξολοθρευτής 3»

Σε μια νέα συνέντευξη για την εφημερίδα The Guardian, ο σκηνοθέτης Ρίντλεϊ Σκοτ Σκοτ επιβεβαίωσε τις φήμες που κυκλοφορούσαν εδώ και δύο δεκαετίες.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«The Wizard of the Kremlin»: Ο «Πούτιν» του Τζουντ Λο διεκδικεί τον Χρυσό Λέοντα στη Βενετία
Culture Live 31.08.25
Culture Live 31.08.25

«The Wizard of the Kremlin»: Ο «Πούτιν» του Τζουντ Λο διεκδικεί τον Χρυσό Λέοντα στη Βενετία

Η ταινία «The Wizard of the Kremlin» του Ολιβιέ Ασαγιάς έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Βενετίας, με τον Τζουντ Λο να ενσαρκώνει τον Βλαντίμιρ Πούτιν σε μια ερμηνεία που ήδη προκαλεί συζητήσεις

Σύνταξη
Ανησυχητικά ευρήματα: Το ChatGPT έδωσε «συνταγές» επιτυχίας για βόμβες, χάκινγκ και ναρκωτικά
Culture Live 31.08.25
Culture Live 31.08.25

Ανησυχητικά ευρήματα: Το ChatGPT έδωσε «συνταγές» επιτυχίας για βόμβες, χάκινγκ και ναρκωτικά

Κατά τη διάρκεια δοκιμών ασφαλείας, το πανίσχυρο γλωσσικό μοντέλο ChatGPT παρείχε οδηγίες για τρόπους κατασκευής εκρηκτικών, βιολογικών όπλων και μεθόδους χάκινγκ

Σύνταξη
Ο Τζιμ Τζάρμους για την απόφαση της Mubi να δεχτεί επενδυτή που διατηρεί δεσμούς με τον ισραηλινό στρατό
«Δεν φταίμε εμείς» 31.08.25
«Δεν φταίμε εμείς» 31.08.25

Ο Τζιμ Τζάρμους για την απόφαση της Mubi να δεχτεί επενδυτή που διατηρεί δεσμούς με τον ισραηλινό στρατό

«Αν αρχίσεις να αναλύεις καθεμία από αυτές τις κινηματογραφικές εταιρείες[...]θα βρεις πολλά βρώμικα πράγματα» ανέφερε ο σκηνοθέτης Τζιμ Τζάρμους, προσθέτοντας ότι οι καλλιτέχνες δεν είναι αυτοί που θα πρέπει να λογοδοτούν.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Έμα Στόουν εντοπίζει ομοιότητες μεταξύ του «Bugonia» και της υπόθεσης Λουίτζι Μαντζιόνε
«Εξωφρενικό» 31.08.25
«Εξωφρενικό» 31.08.25

Η Έμα Στόουν εντοπίζει ομοιότητες μεταξύ του «Bugonia» και της υπόθεσης Λουίτζι Μαντζιόνε

Στην ταινία «Bugonia», η Έμα Στόουν υποδύεται μια αδίστακτη και ισχυρή διευθύντρια εταιρείας του ιατρικού κλάδου την οποία απαγάγει ένας υπάλληλος.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Τζέικομπ Ελόρντι μιλάει για τη μεταμόρφωσή του σε τέρας του Φρανκενστάιν – «Η πιο αγνή μορφή του ευατού μου»
«Ανθρωπιά» 31.08.25
«Ανθρωπιά» 31.08.25

Ο Τζέικομπ Ελόρντι μιλάει για τη μεταμόρφωσή του σε τέρας του Φρανκενστάιν – «Η πιο αγνή μορφή του ευατού μου»

Όπως αποκάλυψε ο σκηνοθέτης Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο σε μια νέα συνέντευξη στο Variety, αποφάσισε να δώσει στον Τζέικομπ Ελόρντι τον ρόλο εξαιτίας των ματιών του τα οποία «μαρτυρούν ανθρωπιά». 

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ντάριο Αρτζέντο: Ο μετρ των giallo και των ανατριχιαστικών ταινιών τρόμου με τους αμέτρητους θαυμαστές
Η λάμψη του μακάβριου 31.08.25
Η λάμψη του μακάβριου 31.08.25

Ντάριο Αρτζέντο, ο μετρ των giallo και των ανατριχιαστικών ταινιών τρόμου με τους αμέτρητους θαυμαστές

Ο κορυφαίος Ιταλός σκηνοθέτης λάτρεψε τη σκοτεινή πλευρά του και έκανε τη φρίκη διασκέδαση και την ανατριχίλα στυλ - Από τα σενάρια στο θεαματικό σκηνοθετικό ντεμπούτο και από εκεί στην πτώση

Σύνταξη
Smithsonian: Το μέλλον της αμερικανικής ιστορίας στο τραπέζι Τραμπ – Μπαντς
Culture Live 30.08.25
Culture Live 30.08.25

Smithsonian: Το μέλλον της αμερικανικής ιστορίας στο τραπέζι Τραμπ – Μπαντς

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, πιέζει για αναθεώρηση εκθεμάτων που αναφέρονται στη δουλεία και στις φυλετικές ανισότητες, προκαλώντας έντονη κριτική ότι επιχειρεί να ξαναγράψει την αμερικανική ιστορία

Σύνταξη
Νέος σεισμός στην Άντερλεχτ
Ποδόσφαιρο 01.09.25

Νέος σεισμός στην Άντερλεχτ

Ο Βαντενχάουτε θέτει την παραίτησή του στη διάθεση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η πίεση από τους φιλάθλους και η ευρωπαϊκή αποτυχία οδηγούν σε διοικητικές εξελίξεις.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ταυρομαχίες, μπαλέτο, καυτή τζαζ, σεξ και θάνατος – Μέσα στο σκανδαλώδες θέατρο του Πικάσο
Γκερνίκα 01.09.25
Γκερνίκα 01.09.25

Ταυρομαχίες, μπαλέτο, καυτή τζαζ, σεξ και θάνατος - Μέσα στο σκανδαλώδες θέατρο του Πικάσο

Διάσημος για τα κυβιστικά του πορτρέτα, ο Ισπανός, ιδιοφυής καλλιτέχνης σχεδίασε επίσης κοστούμια για τα Ρωσικά Μπαλέτα και λάτρεψε την ένταση των ταυρομαχιών. Μια νέα έκθεση στην Tate του Λονδίνου εξερευνά τη δραματική πλευρά του Πικάσο που δεν έκανε συμβιβασμούς.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σε βέρτιγκο η κυβέρνηση με τον Τσίπρα – Το μεγαλύτερο πολιτικό ταλέντο της γενιάς μας λέει ο Άδωνις, αδειάζοντας Μαρινάκη
Πολιτική Γραμματεία 01.09.25
Πολιτική Γραμματεία 01.09.25

Σε βέρτιγκο η κυβέρνηση με τον Τσίπρα – Το μεγαλύτερο πολιτικό ταλέντο της γενιάς μας λέει ο Άδωνις, αδειάζοντας Μαρινάκη

Σε αιτία διχασμού για την κυβέρνηση εξελίσσεται ήδη ο Αλέξης Τσίπρας. Τουλάχιστον δυο γραμμές εντός ΝΔ για τον τρόπο αντιμετώπισης του, Άλλη μια ένδειξη του πανικού της που οι δημοσκοπήσεις ενισχύουν

Σύνταξη
To «έπος της Σαϊτάμα»: Η μέρα που η Εθνική Ελλάδας διέλυσε τις ΗΠΑ και τους σταρ του NBA (vids, pics)
Μπάσκετ 01.09.25
Μπάσκετ 01.09.25

To «έπος της Σαϊτάμα»: Η μέρα που η Εθνική Ελλάδας διέλυσε τις ΗΠΑ και τους σταρ του NBA (vids, pics)

Ελλάδα – ΗΠΑ 101-95. Κάτι που κάποτε θα ακουγόταν σαν σενάριο επιστημονικής φαντασίας, αλλά την 1η Σεπτεμβρίου 2006, η Εθνική ομάδα μπάσκετ το έκανε πραγματικότητα!

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Κρήτη: Οι «εγκέφαλοι» της εγκληματικής οργάνωσης, οι ένστολοι και η δράση τους – Πώς «ξεδόντιασαν» το κύκλωμα
48 συλλήψεις 01.09.25
48 συλλήψεις 01.09.25

Οι «εγκέφαλοι» της εγκληματικής οργάνωσης, οι ένστολοι και η δράση τους - Πώς «ξεδόντιασαν» το κύκλωμα

Μία από τις μεγαλύτερες εγκληματικές οργανώσεις κατάφερε να εξαρθρώσει η ΕΛ.ΑΣ. στην Κρήτη, τα μέλη της οποίας προχωρούσαν σε εκβιασμούς, διακίνηση ναρκωτικών και όπλων.

Σύνταξη
Διακοπές υδροδότησης λόγω δολιοφθοράς στη γεώτρηση Νεοχωρακίου καταγγέλλει ο δήμος Νότιας Κέρκυρας
Δημοτικές υποδομές 01.09.25
Δημοτικές υποδομές 01.09.25

Διακοπές υδροδότησης λόγω δολιοφθοράς στη γεώτρηση Νεοχωρακίου καταγγέλλει ο δήμος Νότιας Κέρκυρας

Προβλήματα στην υδροδότηση περιοχών του Δήμου Νότιας Κέρκυρας ανακοίνωσε ο Δήμος κατόπιν δολιοφθοράς στην γεώτρηση Νεοχωρακίου όπως υποστηρίζει χαρακτηριστικά.

Σύνταξη
Κολοράντο: Σύγκρουση μικρών αεροσκαφών στον αέρα – Ένας νεκρός, τρεις τραυματίες
Κολοράντο 01.09.25
Κολοράντο 01.09.25

Σύγκρουση μικρών αεροσκαφών στον αέρα - Ένας νεκρός, τρεις τραυματίες

Η σύγκρουση προκάλεσε φωτιά σε ένα από τα αεροπλάνα, με στήλες καπνού να υψώνονται στον ουρανό, ενώ το άλλο υπέστη σοβαρές ζημιές - Ανεστάλη προσωρινά η λειτουργία του αεροδρομίου στο Κολοράντο

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ – Μαύρη Βίβλος διακυβέρνησης ΝΔ: Ισχνή η ανάπτυξη, άδικη κατανομή του πλούτου – Live η πρώτη συνέντευξη
Στη Χαριλάου Τρικούπη 01.09.25
Στη Χαριλάου Τρικούπη 01.09.25 Upd: 13:08

ΠΑΣΟΚ – Μαύρη Βίβλος διακυβέρνησης ΝΔ: Ισχνή η ανάπτυξη, άδικη κατανομή του πλούτου – Live η πρώτη συνέντευξη

Σήμερα οι αρμόδιοι βουλευτές και τομεάρχες του ΠΑΣΟΚ Π. Γερουλάνος, Π. Κουκουλόπουλος, Μ. Χνάρης, Γ. Παλαιοδήμος, Κ. Γάτσιος, παρουσιάζουν τα πεπραγμένα της ΝΔ στην ανάπτυξη

Σύνταξη
Ουκρανία: Ο πόλεμος έχει αναδιαμορφώσει το παγκόσμιο εμπόριο και έχει σφυρηλατήσει νέες συμμαχίες
Δείτε πίνακες 01.09.25
Δείτε πίνακες 01.09.25

Ο κόσμος αλλάζει - Ο πόλεμος στην Ουκρανία αναδιαμόρφωσε το παγκόσμιο εμπόριο, σφυρηλάτησε νέες συμμαχίες

Ο πόλεμος στην Ουκρανία αλλάζει τον γεωπολιτικό χάρτη - Χώρες που θεωρούνταν ορκισμένοι εχθροί, όπως η Κίνα και η Ινδία, έρχονται πιο κοντά - Η θέση της Ρωσίας, ο ρόλος του SCO

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Σεισμός στο Αφγανιστάν: Αυξάνεται δραματικά ο αριθμός των νεκρών – Εκατοντάδες εγκλωβισμένοι στα ερείπια
Μάχη με τον χρόνο 01.09.25
Μάχη με τον χρόνο 01.09.25

Δραματικές ώρες στο Αφγανιστάν - Αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών, εκατοντάδες οι εγκλωβισμένοι - Έκκληση για διεθνή βοήθεια

Ο σεισμός στο Αφγανιστάν έχει προκαλέσει κατάρρευση των οδικών δικτύων ενώ εκατοντάδες είναι οι εγκλωβισμένοι - Ο αριθμός των νεκρών αυξάνεται διαρκώς

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
O Τσιμίκας υπέγραψε στη Ρόμα και ο ΛΕΞ απάντησε με… Νάπολι! (pic)
Ποδόσφαιρο 01.09.25
Ποδόσφαιρο 01.09.25

O Τσιμίκας υπέγραψε στη Ρόμα και ο ΛΕΞ απάντησε με… Νάπολι! (pic)

Ο Κώστας Τσιμίκας ανέβασε στα social media τις πρώτες του φωτογραφίες από τη μεταγραφή του στη Ρόμα και ο ΛΕΞ ήταν από τους πρώτους που του ευχήθηκαν για το νέο ξεκίνημα με... ιδιαίτερο τρόπο.

Σύνταξη
Η Κέιτ Μπλάνσετ λάμπει στη Βενετία – Η ταινία του Τζιμ Τζάρμους «Father Mother Sister Brother» κερδίζει 5λεπτο χειροκρότημα
Οικογενειακό δράμα 01.09.25

Η Κέιτ Μπλάνσετ λάμπει στη Βενετία – Η ταινία του Τζιμ Τζάρμους «Father Mother Sister Brother» κερδίζει 5λεπτο χειροκρότημα

Η τελευταία ταινία της Κέιτ Μπλάνσετ, «Father Mother Sister Brother» του ανεξάρτητου σκηνοθέτη Τζιμ Τζάρμους, έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας την Κυριακή το βράδυ και χειροκροτήθηκε με ενθουσιασμό για πέντε λεπτά.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Λαγκάρντ για Γαλλία: Δεν χρειάζεται προς το παρόν παρέμβαση του ΔΝΤ
«Δημοσιονομική πειθαρχία» 01.09.25

Ανησυχία της ΕΚΤ για τη Γαλλία - Η Λαγκάρντ δεν βλέπει προς το παρόν λόγο για παρέμβαση του ΔΝΤ

Η Λαγκάρντ δήλωσε πως η δημοσιονομική πειθαρχία παραμένει επιβεβλημένη στη Γαλλία - Πρόσθεσε όμως πως οποιοσδήποτε κίνδυνος να πέσει μια κυβέρνηση στην ευρωζώνη είναι «ανησυχητικός»

Σύνταξη
Ο Νεϊμάρ απάντησε για την απουσία του από την Εθνική Βραζιλίας: «Δεν έχει σχέση με τη φυσική κατάσταση» (vid)
Ποδόσφαιρο 01.09.25
Ποδόσφαιρο 01.09.25

Ο Νεϊμάρ απάντησε για την απουσία του από την Εθνική Βραζιλίας: «Δεν έχει σχέση με τη φυσική κατάσταση» (vid)

Ο Νεϊμάρ δεν συμπεριλήφθηκε στις κλήσεις του Κάρλο Αντσελότι για τις επόμενες αναμετρήσεις της Βραζιλίας στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 και ο ίδιος εξήγησε...

Σύνταξη
Η Βίλα Ζωγράφου αναβαθμίζεται
Τοπόσημο 01.09.25

Η Βίλα Ζωγράφου αναβαθμίζεται

Προγραμματική σύμβαση μεταξύ περιφέρειας Αττικής και Δήμου Ζωγράφου, για την ολική αναβάθμιση της Βίλας Ζωγράφου.

Σύνταξη
Πολύ βαθύ το ρήγμα της κυβέρνησης με την κοινωνία για να γεφυρωθεί με παροχές και τοξική πόλωση
Πολιτική Γραμματεία 01.09.25
Πολιτική Γραμματεία 01.09.25

Πολύ βαθύ το ρήγμα της κυβέρνησης με την κοινωνία για να γεφυρωθεί με παροχές και τοξική πόλωση

Ο πολιτικός επιστήμονας και αναλυτής Γιώργος Σεφερτζής μιλά στο in και αμφισβητεί την αποτελεσματικότητα τόσο της παροχολογίας όσο και της πόλωσης ως μεθόδων υπέρβασης του πολιτικού αδιεξόδου της κυβέρνησης.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Χίος: Άκαρπες οι έρευνες για τον κρατούμενο που έπεσε στη θάλασσα – Την Τετάρτη απολογούνται οι 4 αστυνομικοί
InView 01.09.25
InView 01.09.25

Άκαρπες οι έρευνες για τον κρατούμενο που έπεσε στη θάλασσα - Την Τετάρτη απολογούνται οι 4 αστυνομικοί

Συνεχίζονται οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή Βορειανατολικά της Χίου για τον Τούρκο κρατούμενο που έπεσε στη θάλασσα από το πλοίο της γραμμής, χθες τα ξημερώματα κατά τη διάρκεια μεταγωγής του

Σύνταξη
Νομοσχέδιο Πλεύρη: «Μέτρα βαρβαρότητας για τους μετανάστες – Να αποσυρθεί» – Διαδήλωση την Τρίτη στο Σύνταγμα
ΚΕΕΡΦΑ 01.09.25
ΚΕΕΡΦΑ 01.09.25

«Να αποσυρθεί το ρατσιστικό νομοσχέδιο - Τσεκούρι στα δικαιώματα των μεταναστών» - Διαδήλωση την Τρίτη στο Σύνταγμα

«Το νομοσχέδιο Πλεύρη για τη μετανάστευση προσπαθεί να επιβάλει πιο σκληρές συνθήκες μαύρης εργασίας και εκμετάλλευσης για χιλιάδες εργάτες» καταγγέλλει η ΚΕΕΡΦΑ που καλεί σε συγκέντρωση στο Σύνταγμα

Σύνταξη
