«Δον Ζουάν» με τον Πάνο Βλάχο: Η επιτυχημένη περιοδεία ολοκληρώνεται με 5 τελευταίους σταθμούς
Προσπαθώντας να ξεφύγει τις συνέπειες των πράξεων του, ένας αποτυχημένος καλλιτέχνης, ο Δον Ζουάν καταφεύγει στο μπαρ του πατέρα του.
- H Gen Z θέλει να βγάλει γρήγορα πολλά λεφτά – Και διαλέγει το real estate
- Νέα Δημοκρατία: Οι βουλευτές που άκουσαν καλοκαιρινά… κάλαντα, περιμένουν τον μάγο με τα δώρα!
- Ένα τέλειο κοκτέιλ φόβου, βίας και παραπληροφόρησης: Το νέο κύμα αντι-μεταναστευτικής αυτοδικίας στην Ευρώπη
- Αντίθετοι στην αυστηροποίηση του μεταναστευτικού νομοσχεδίου οι Διοικητικοί Δικαστές
Ο «Δον Ζουάν» συνεχίζει την πανελλαδική του περιοδεία.
Ο ηθοποιός Πάνος Βλάχος και η σκηνοθέτις Λητώ Τριανταφυλλίδου, συνθέτουν μια νέα αφήγηση
Γύρω από τον εμβληματικό αντιήρωα και επανεξετάζουν τη θέση του άντρα στον σύγχρονο κόσμο.
Μεγάλος καρδιοκατακτητής, βλάσφημος και αδιάφορος για τις συνέπειες των πράξεών του.
Από τον Μολιέρο μέχρι τον Λόρδο Βύρωνα, ο Δον Ζουάν συμβολίζει την απόρριψη των παραδοσιακών αξιών και την αναζήτηση της προσωπικής ελευθερίας.
Ωστόσο, σε μια κοινωνία έντονων αντιπαραθέσεων και ιδεολογικής σύγχυσης, ο Δον Ζουάν επιβιώνει αναπαράγοντας ιδεολογήματα που εξυπηρετούν τις δικές του φιλοδοξίες και επιθυμίες.
Έτσι, σε αυτήν την αναθεωρημένη εκδοχή, ο Πάνος Βλάχος – ως Δον Ζουάν – μεταμορφώνεται σε έναν ναρκισσιστικό ηγέτη που προσφέρει απλοϊκές απαντήσεις απέναντι σε έναν ιδεολογικά πολύπλοκο κόσμο, που ζωντανεύουν με τις ερμηνείες τους οι Κώστας Φιλίππογλου, Παναγιώτης Κατσώλης, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη, Ειρήνη Μπούντα, Μελίνα Βαμπούλα, Τερέζα Καζιτόρη και Κατερίνα Γαλανάκη.
Συντελεστές
Σκηνοθεσία: Λητώ Τριανταφυλλίδου
Σκηνικά: Δημήτρης Πολυχρονιάδης
Κοστούμια: Ματίνα Μέγκλα
Μουσική: Αλέξανδρος Κούρος
Στίχοι: Πάνος Βλάχος
Κίνηση: Παναγιώτα Καλλιμάνη
Φωτισμοί: Βαλεντίνα Ταμιωλάκη
Διανομή
Πάνος Βλάχος, Κώστας Φιλίππογλου, Παναγιώτης Κατσώλης, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη
Ειρήνη Μπούνταλη, Μελίνα Βαμπούλα, Τερέζα Καζιτόρη, Κατερίνα Γαλανάκη
Μουσικοί επί σκηνής
Αλέξανδρος Κούρος, Μανώλης Δρόσος, Θανάσης Μάντζαρης
Πρόγραμμα παραστάσεων
1 Σεπτεμβρίου – Βριλήσσια – Θέατρο Αλίκη Βουγιουκλάκη
3 Σεπτεμβρίου – Θήβα – Θέατρο Μοσχοποδίου
4 Σεπτεμβρίου – Πειραιάς – Βεάκειο Θέατρο
5 & 6 Σεπτεμβρίου – Ηλιούπολη
8 & 9 Σεπτεμβρίου – Παπάγου
Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets.
- Κικίλιας: «Ανανεώνεται ο στόλος του Λιμενικού για τη φύλαξη των θαλάσσιων συνόρων»
- Νέος σεισμός στην Άντερλεχτ
- Ταυρομαχίες, μπαλέτο, καυτή τζαζ, σεξ και θάνατος – Μέσα στο σκανδαλώδες θέατρο του Πικάσο
- MEGA «Live News»: Στην πρώτη θέση την εβδομάδα 25 έως 29 Αυγούστου
- Σε βέρτιγκο η κυβέρνηση με τον Τσίπρα – Το μεγαλύτερο πολιτικό ταλέντο της γενιάς μας λέει ο Άδωνις, αδειάζοντας Μαρινάκη
- Φρανσουά Μωριάκ: Η αμαρτία, οι τύψεις, η μετάνοια
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις