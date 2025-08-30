Το «Μιντάτι» της Τζένης Αργυρίου επιστρέφει στην Πειραιώς 260
Μια εξαιρετική ευκαιρία για όσους δεν είδαν την παράσταση «Μιντάτι» την περασμένη χρονιά, αλλά και για εκείνους που επιθυμούν να ξαναβιώσουν την εμπειρία της.
Η πολυσυζητημένη παράσταση «Μιντάτι», που πρωτοπαρουσιάστηκε το 2024 στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, επιστρέφει για δύο μόνο παραστάσεις, στις 6 και 7 Σεπτεμβρίου στην Πειραιώς 260.
Το «Μιντάτι», σε σύλληψη και χορογραφία της Τζένης Αργυρίου, εμπνέεται από τη συλλογική δυναμική των παραδοσιακών χορών αλλά και τις σύγχρονες χορογραφικές πρακτικές, θέτοντας ερωτήματα για νέες μορφές έκφρασης και τελετουργίας που μπορούν να μας ενώσουν.
Στον πυρήνα του έργου βρίσκεται η έννοια της κοινότητας, της μνήμης και της συνδημιουργίας.
«Μιντάτι»: Τι σημαίνει
«Μιντάτι», στην Ήπειρο, αλλά και ξέλαση στην Πελοπόννησο, αργατία στον Πόντο, αλλαξιά στην Ικαρία, αμπασάδα στις Κυκλάδες – είναι ονομασίες που χρησιμοποιούνταν για τη συλλογική εργασία των μελών μιας κοινότητας με σκοπό την παραγωγή ενός κοινωφελούς έργου.
Ήταν πρακτικές ριζωμένες στην καθημερινότητα, βασισμένες αδιαπραγμάτευτα στην αλληλοβοήθεια και την αλληλεγγύη: δύο αξίες που σήμερα μοιάζουν να χάνονται.
Με αυτό το πνεύμα, του «μοιρασμένου κόπου», χορευτές και μουσικοί διαμορφώνουν το τοπίο και δημιουργούν ένα ζωντανό αρχείο από ήχους και κινήσεις – μνήμες χορών που αναδύονται από τα βάθη του χρόνου και συναντούν το σήμερα – ανοίγοντας σταδιακά τους ομόκεντρους κύκλους μιας συλλογικής γιορτής.
Συντελεστές
Ιδέα – Χορογραφία Τζένη Αργυρίου
Εικαστικός συνεργάτης – Σκηνογράφος Βασίλης Γεροδήμος
Πρωτότυπη μουσική σύνθεση, ερμηνεία μουσικής, επεξεργασία ήχου επί σκηνής Γιώργος Γαργαλάς, Νίκος Τσώλης
Ερμηνεύουν
Νάνσυ Σταματοπούλου, Ερμής Μαλκότσης, Ιωάννα Παρασκευοπούλου, Σωτηρία Κουτσοπέτρου, Δέσποινα Σανιδά Κρεζία, Τάσος Νίκας, Σεβαστή Ζαφείρα, Luke Macaronas
Καλλιτεχνική συνεργάτις Βιτόρια Κωτσάλου
Δραματουργία Χριστιάνα Γαλανοπούλου
Σχεδιασμός φωτισμού Νύσος Βασιλόπουλος
Ενδυματολόγος Βασιλεία Ροζάνα
Βοηθός χορογράφου Φωτεινή Σταματελοπούλου
Βοηθός σκηνογράφου Ιωάννα Πλέσσα
Κατασκευή σκηνικού χώρου Νίκος Παλαιοθόδωρος, Μελίτα Δήμητρα, Χαριτωμένη Μάρα
Διδασκαλία παραδοσιακών χορών Νίκος Παναγιώτου
Φωτογραφίες Karol Jarek
Κινηματογράφηση – trailer Αποστόλης Κουτσιανικούλης
Οργάνωση – Εκτέλεση παραγωγής Delta Pi
Καλλιτεχνική Διεύθυνση ΑΜΟΡΦΗ
Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets.
