Το «Μιντάτι» της Τζένης Αργυρίου επιστρέφει στην Πειραιώς 260

Η πολυσυζητημένη παράσταση «Μιντάτι», που πρωτοπαρουσιάστηκε το 2024 στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, επιστρέφει για δύο μόνο παραστάσεις, στις 6 και 7 Σεπτεμβρίου στην Πειραιώς 260.

Το «Μιντάτι», σε σύλληψη και χορογραφία της Τζένης Αργυρίου, εμπνέεται από τη συλλογική δυναμική των παραδοσιακών χορών αλλά και τις σύγχρονες χορογραφικές πρακτικές, θέτοντας ερωτήματα για νέες μορφές έκφρασης και τελετουργίας που μπορούν να μας ενώσουν.

Στον πυρήνα του έργου βρίσκεται η έννοια της κοινότητας, της μνήμης και της συνδημιουργίας.

«Μιντάτι»: Τι σημαίνει

«Μιντάτι», στην Ήπειρο, αλλά και ξέλαση στην Πελοπόννησο, αργατία στον Πόντο, αλλαξιά στην Ικαρία, αμπασάδα στις Κυκλάδες – είναι ονομασίες που χρησιμοποιούνταν για τη συλλογική εργασία των μελών μιας κοινότητας με σκοπό την παραγωγή ενός κοινωφελούς έργου.

Ήταν πρακτικές ριζωμένες στην καθημερινότητα, βασισμένες αδιαπραγμάτευτα στην αλληλοβοήθεια και την αλληλεγγύη: δύο αξίες που σήμερα μοιάζουν να χάνονται.

Με αυτό το πνεύμα, του «μοιρασμένου κόπου», χορευτές και μουσικοί διαμορφώνουν το τοπίο και δημιουργούν ένα ζωντανό αρχείο από ήχους και κινήσεις – μνήμες χορών που αναδύονται από τα βάθη του χρόνου και συναντούν το σήμερα – ανοίγοντας σταδιακά τους ομόκεντρους κύκλους μιας συλλογικής γιορτής.

Συντελεστές

Ιδέα – Χορογραφία Τζένη Αργυρίου

Εικαστικός συνεργάτης – Σκηνογράφος Βασίλης Γεροδήμος

Πρωτότυπη μουσική σύνθεση, ερμηνεία μουσικής, επεξεργασία ήχου επί σκηνής Γιώργος Γαργαλάς, Νίκος Τσώλης

Ερμηνεύουν

Νάνσυ Σταματοπούλου, Ερμής Μαλκότσης, Ιωάννα Παρασκευοπούλου, Σωτηρία Κουτσοπέτρου, Δέσποινα Σανιδά Κρεζία, Τάσος Νίκας, Σεβαστή Ζαφείρα, Luke Macaronas

Καλλιτεχνική συνεργάτις Βιτόρια Κωτσάλου

Δραματουργία Χριστιάνα Γαλανοπούλου

Σχεδιασμός φωτισμού Νύσος Βασιλόπουλος

Ενδυματολόγος Βασιλεία Ροζάνα

Βοηθός χορογράφου Φωτεινή Σταματελοπούλου

Βοηθός σκηνογράφου Ιωάννα Πλέσσα

Κατασκευή σκηνικού χώρου Νίκος Παλαιοθόδωρος, Μελίτα Δήμητρα, Χαριτωμένη Μάρα

Διδασκαλία παραδοσιακών χορών Νίκος Παναγιώτου

Φωτογραφίες Karol Jarek

Κινηματογράφηση – trailer Αποστόλης Κουτσιανικούλης

Οργάνωση – Εκτέλεση παραγωγής Delta Pi

Καλλιτεχνική Διεύθυνση ΑΜΟΡΦΗ

