Σάββατο 30 Αυγούστου 2025
Το «Μιντάτι» της Τζένης Αργυρίου επιστρέφει στην Πειραιώς 260
Culture Live 30 Αυγούστου 2025 | 08:20

Το «Μιντάτι» της Τζένης Αργυρίου επιστρέφει στην Πειραιώς 260

Μια εξαιρετική ευκαιρία για όσους δεν είδαν την παράσταση «Μιντάτι» την περασμένη χρονιά, αλλά και για εκείνους που επιθυμούν να ξαναβιώσουν την εμπειρία της.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Shrekking: Τι κάνει μια πριγκίπισσα με ένα… τρολ; Νέα τάση!

Shrekking: Τι κάνει μια πριγκίπισσα με ένα… τρολ; Νέα τάση!

Spotlight

Η πολυσυζητημένη παράσταση «Μιντάτι», που πρωτοπαρουσιάστηκε το 2024 στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, επιστρέφει για δύο μόνο παραστάσεις, στις 6 και 7 Σεπτεμβρίου στην Πειραιώς 260.

Το «Μιντάτι», σε σύλληψη και χορογραφία της Τζένης Αργυρίου, εμπνέεται από τη συλλογική δυναμική των παραδοσιακών χορών αλλά και τις σύγχρονες χορογραφικές πρακτικές, θέτοντας ερωτήματα για νέες μορφές έκφρασης και τελετουργίας που μπορούν να μας ενώσουν.

Στον πυρήνα του έργου βρίσκεται η έννοια της κοινότητας, της μνήμης και της συνδημιουργίας.

«Μιντάτι»: Τι σημαίνει

«Μιντάτι», στην Ήπειρο, αλλά και ξέλαση στην Πελοπόννησο, αργατία στον Πόντο, αλλαξιά στην Ικαρία, αμπασάδα στις Κυκλάδες – είναι ονομασίες που χρησιμοποιούνταν για τη συλλογική εργασία των μελών μιας κοινότητας με σκοπό την παραγωγή ενός κοινωφελούς έργου.

Ήταν πρακτικές ριζωμένες στην καθημερινότητα, βασισμένες αδιαπραγμάτευτα στην αλληλοβοήθεια και την αλληλεγγύη: δύο αξίες που σήμερα μοιάζουν να χάνονται.

Με αυτό το πνεύμα, του «μοιρασμένου κόπου», χορευτές και μουσικοί διαμορφώνουν το τοπίο και δημιουργούν ένα ζωντανό αρχείο από ήχους και κινήσεις – μνήμες χορών που αναδύονται από τα βάθη του χρόνου και συναντούν το σήμερα – ανοίγοντας σταδιακά τους ομόκεντρους κύκλους μιας συλλογικής γιορτής.

Συντελεστές

Ιδέα – Χορογραφία Τζένη Αργυρίου

Εικαστικός συνεργάτης – Σκηνογράφος Βασίλης Γεροδήμος

Πρωτότυπη μουσική σύνθεση, ερμηνεία μουσικής, επεξεργασία ήχου επί σκηνής Γιώργος Γαργαλάς, Νίκος Τσώλης

Ερμηνεύουν

Νάνσυ Σταματοπούλου, Ερμής Μαλκότσης, Ιωάννα Παρασκευοπούλου, Σωτηρία Κουτσοπέτρου, Δέσποινα Σανιδά Κρεζία, Τάσος Νίκας, Σεβαστή Ζαφείρα, Luke Macaronas

Καλλιτεχνική συνεργάτις Βιτόρια Κωτσάλου

Δραματουργία Χριστιάνα Γαλανοπούλου

Σχεδιασμός φωτισμού Νύσος Βασιλόπουλος

Ενδυματολόγος Βασιλεία Ροζάνα

Βοηθός χορογράφου Φωτεινή Σταματελοπούλου

Βοηθός σκηνογράφου Ιωάννα Πλέσσα

Κατασκευή σκηνικού χώρου Νίκος Παλαιοθόδωρος, Μελίτα Δήμητρα, Χαριτωμένη Μάρα

Διδασκαλία παραδοσιακών χορών Νίκος Παναγιώτου

Φωτογραφίες Karol Jarek

Κινηματογράφηση – trailer Αποστόλης Κουτσιανικούλης

Οργάνωση – Εκτέλεση παραγωγής Delta Pi

Καλλιτεχνική Διεύθυνση ΑΜΟΡΦΗ

Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets.

Stream magazin
Η βομβιστική επίθεση, το Δελχί και η αλήθεια πίσω από το Tehran: Τελικά, ποια συμφέροντα εξυπηρετεί το Μπόλιγουντ;
Culture Live 30.08.25

Η βομβιστική επίθεση, το Δελχί και η αλήθεια: Είναι το Tehran η «πρεμιέρα» της Μοσάντ στο Μπόλιγουντ;

H ταινία του Μπόλιγουντ Tehran, που έκανε πρεμιέρα στις 14 Αυγούστου 2025, παρουσιάζει ένα γεωπολιτικό θρίλερ, συνδυάζοντας δράση, κατασκοπεία και έντονες πολιτικές αποχρώσεις.

Σύνταξη
Box Office 2025: Οι πρωταθλητές, τα αουτσάιντερ και τα «παλτά» – Νοσταλγία, βαμπίρ και ασθενείς με μπέρτα
Ξέρω τι είδες φέτος το καλοκαίρι 29.08.25

Box Office 2025: Οι πρωταθλητές, τα αουτσάιντερ και τα «παλτά» – Νοσταλγία, βαμπίρ και ασθενείς με μπέρτα

To καλοκαίρι του 2025 έφερε σκορ και μεγάλες ήττες στο παγκόσμιο box office και ακόμη και ο Σούπερμαν δεν κατάφερε να μείνει αλώβητος από την αδιαφορία του κοινού. Ο Guardian κάνει έναν απολογισμό για το κινηματογραφικό κύπελλο. Κάποιοι το σήκωσαν, άλλοι το πρόδωσαν

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Φεστιβάλ Βενετίας: Το κοινό χειροκροτούσε όρθιο επί 6 λεπτά την Bugonia του Γιώργου Λάνθιμου
InView 29.08.25

Φεστιβάλ Βενετίας: Το κοινό χειροκροτούσε όρθιο επί 6 λεπτά την Bugonia του Γιώργου Λάνθιμου

Το φιλμ, που σύμφωνα με τον σκηνοθέτη αποτελεί μια αντανάκλαση των όσων «συμβαίνουν σήμερα» στην κοινωνία, έλαβε θριαμβευτική υποδοχή στο Φεστιβάλ Βενετίας. Δάκρυα συγκίνησης για την Έμα Στόουν.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Χρήστος Λεοντής: «Είπα στον Σταμάτη, «κάνε ό,τι θέλεις, ό,τι σου κατεβάσει η κούτρα!»
«Αριστοφάνεια» στο Ηρώδειο 29.08.25

Ο Χρήστος Λεοντής μας μιλά για τα «Αριστοφάνεια» στο Ηρώδειο και τη συνέργασία του με τον Σταμάτη Κραουνάκη

Ο επί σκηνής παρουσιαζόμενος Αριστοφάνης, σχολιάζει την επικαιρότητα της εποχής του, που ενδεχομένως μπορεί να σας θυμίζει κάτι από το σήμερα.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Ειδικοί τέχνης απαντούν στον Τραμπ: «Όταν οι κυβερνήσεις αστυνομεύουν τα μουσεία, αστυνομεύουν τη φαντασία»
Smithsonian 29.08.25

Ειδικοί τέχνης απαντούν στον Τραμπ: «Όταν οι κυβερνήσεις αστυνομεύουν τα μουσεία, αστυνομεύουν τη φαντασία»

Ο Λευκός Οίκος βάζει στο στόχαστρο εκθέματα του Smithsonian, με τον Τραμπ να κατηγορεί τα μουσεία ότι «μιλούν υπερβολικά για τη δουλεία», προκαλώντας αντίδραση καλλιτεχνών και ακαδημαϊκών

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Πολύ σύντομα, η ανθρωπότητα θα κληθεί να λογοδοτήσει»: Ο Γιώργος Λάνθιμος φέρνει την Παλαιστίνη στο Φεστιβάλ Βενετίας
«Ζούμε σε δυστοπία» 28.08.25

«Πολύ σύντομα, η ανθρωπότητα θα κληθεί να λογοδοτήσει»: Ο Γιώργος Λάνθιμος φέρνει την Παλαιστίνη στο Φεστιβάλ Βενετίας

Την ώρα που άλλοι δημιουργοί επιλέγουν τη σιωπή ή την αισχρή διπλωματία, ο Γιώργος Λάνθιμος στέκεται στη σωστή πλευρά της ιστορίας στο Φεστιβάλ Βενετίας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Το Μουσείο Βαν Γκογκ απειλείται με λουκέτο, αλλά η ολλανδική κυβέρνηση απαντά «σας δώσαμε ήδη χρήματα»
«Εκτενή έρευνα» 28.08.25

Το Μουσείο Βαν Γκογκ απειλείται με λουκέτο, αλλά η ολλανδική κυβέρνηση απαντά «σας δώσαμε ήδη χρήματα»

Το Μουσείο Βαν Γκογκ στο Άμστερνταμ απειλείται με οριστικό κλείσιμο, εκτός εάν το ολλανδικό κράτος τηρήσει τη συμφωνία του 1962 με τον ανιψιό του Βίνσεντ βαν Γκογκ, παρέχοντας τα απαραίτητα κονδύλια.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Φράνσις Φορντ Κόπολα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας: Αν ο Βέρνερ έχει όρια, δεν ξέρω ποια είναι αυτά
Ζωντανός Θρύλος 28.08.25

Φράνσις Φορντ Κόπολα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας: Αν ο Βέρνερ έχει όρια, δεν ξέρω ποια είναι αυτά

Ο Φράνσις Φορντ Κόπολα παρέδωσε το τιμητικό βραβείο του Χρυσού Λέοντα στον θρυλικό σκηνοθέτη Βέρνερ Χέρτζογκ στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας 2025

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Φεστιβάλ Βενετίας: Διαδηλωτές άνοιξαν πανό για τη Γάζα πριν την έναρξη της εκδήλωσης
InShorts 28.08.25

Φεστιβάλ Βενετίας: Διαδηλωτές άνοιξαν πανό για τη Γάζα πριν την έναρξη της εκδήλωσης

Μέλη μιας συλλογικότητας από την περιοχή της ιταλικής πόλης συγκεντρώθηκαν μπροστά στο Μέγαρο των Φεστιβάλ, κρατώντας παλαιστινιακές σημαίες και πανό με τα συνθήματα «Free Palestine» και «Stop the Genocide».

Σύνταξη
Ο αλγόριθμος του Netflix «σκοτώνει» την πρωτοτυπία – Ταινίες για όλους, που δεν μένουν σε κανέναν
Τεχνητή Νοημοσύνη 28.08.25

Ο αλγόριθμος του Netflix «σκοτώνει» την πρωτοτυπία – Ταινίες για όλους, που δεν μένουν σε κανέναν

Με προϋπολογισμούς εκατοντάδων εκατομμυρίων, αλλά σενάρια που μοιάζουν βγαλμένα από «αλγοριθμική μηχανή», το Netflix κατηγορείται ότι παράγει εύπεπτες αλλά «άχρωμες» ταινίες στον βωμό των δεδομένων και της μαζικής απήχησης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τουρισμός: «Αν δεν το ανέβασες στο instagram πήγες πραγματικά;» – Από τα «likes» στη διαχείριση των προορισμών
Τουρισμός 30.08.25

«Αν δεν το ανέβασες στο instagram πήγες πραγματικά;» - Από τα «likes» στη διαχείριση των προορισμών

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν καθορίζουν απλώς τις επιλογές μας, αλλά διαμορφώνουν εμπειρίες, αναδεικνύουν προορισμούς και πολλές φορές αλλάζουν την ουσία του ίδιου του ταξιδιού

Σύνταξη
Καιρός: Βροχές και καταιγίδες το Σάββατο – Πότε ανεβαίνει ξανά ο υδράργυρος
Καιρός 30.08.25

Βροχές και καταιγίδες το Σάββατο - Πότε ανεβαίνει ξανά ο υδράργυρος

Χαλάει ο καιρός από το μεσημέρι - Στο βόρειο Ιόνιο και βαθμιαία στην Ήπειρο και τη δυτική Μακεδονία θα σημειωθούν βροχοπτώσεις, κατά τόπους ισχυρές - Η πρόγνωση της ΕΜΥ μέχρι και την Τετάρτη

Σύνταξη
«Ιδεοληψία» είναι να προβάλεις τα ιδιωτικά «σουπερμάρκετ πτυχίων» αντί για τα δημόσια πανεπιστήμια
Editorial 30.08.25

«Ιδεοληψία» είναι να προβάλεις τα ιδιωτικά «σουπερμάρκετ πτυχίων» αντί για τα δημόσια πανεπιστήμια

Η κυβέρνηση προκλητικά λειτουργεί ως διαφημιστής των ιδιωτικών «ΑΕΙ» την ώρα που αυτά δεν έχουν καν πιστοποιημένα προγράμματα σπουδών

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Η βομβιστική επίθεση, το Δελχί και η αλήθεια πίσω από το Tehran: Τελικά, ποια συμφέροντα εξυπηρετεί το Μπόλιγουντ;
Culture Live 30.08.25

Η βομβιστική επίθεση, το Δελχί και η αλήθεια: Είναι το Tehran η «πρεμιέρα» της Μοσάντ στο Μπόλιγουντ;

H ταινία του Μπόλιγουντ Tehran, που έκανε πρεμιέρα στις 14 Αυγούστου 2025, παρουσιάζει ένα γεωπολιτικό θρίλερ, συνδυάζοντας δράση, κατασκοπεία και έντονες πολιτικές αποχρώσεις.

Σύνταξη
Νέα κίνητρα για έξτρα κουμπαρά για σύνταξη και περίθαλψη
Υπουργείο Εργασίας 30.08.25

Νέα κίνητρα για έξτρα κουμπαρά για σύνταξη και περίθαλψη

Έρχονται νέες αλλαγές στα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης με βελτιώσεις στις εισφορές και τη φορολογία - Παρεμβάσεις σε φορητότητα ασφαλιστικών δικαιωμάτων, φοροαπαλλαγές και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

Ηλίας Γεωργάκης
Δεν έχετε πτυχίο πανεπιστημίου; Eναλλακτικές επαγγελματικές διαδρομές που μπορεί να φέρουν 6ψήφιες αποδοχές
ΗΠΑ 30.08.25

Δεν έχετε πτυχίο πανεπιστημίου; Eναλλακτικές επαγγελματικές διαδρομές που μπορεί να φέρουν 6ψήφιες αποδοχές

Ένα πτυχίο πανεπιστημίου δεν είναι πλέον ένα σίγουρο εισιτήριο για μια καλά αμειβόμενη δουλειά. Ωστόσο, σύμφωνα με μία νέα μελέτη, ορισμένοι εργαζόμενοι μπορούν να κερδίσουν 6ψήφια ποσά σε επαγγέλματα χωρίς πτυχίο

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Όλοι είχαν κάτι να πουν για τον αρραβώνα των Τέιλορ Σουίφτ και Τράβις Κέλσι – εκτός από την Μπλέικ Λάιβλι
Σιωπή 30.08.25

Όλοι είχαν κάτι να πουν για τον αρραβώνα των Τέιλορ Σουίφτ και Τράβις Κέλσι – εκτός από την Μπλέικ Λάιβλι

Είναι η είδηση της εβδομάδας στην απέναντι όχθη του Ατλαντικού, καθώς όλοι ασχολούνται με τον αρραβώνα των Τέιλορ Σουίφτ και Τράβις Κέλσι. Ή σχεδόν όλοι.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Πώς το ΑΙ «ανέστησε» τις παλιομοδίτικες μεθόδους προσλήψεων – «Κάντε αίτηση για δουλειά, λες και είναι 1999»
Αγορά εργασίας 30.08.25

Πώς το ΑΙ «ανέστησε» τις παλιομοδίτικες μεθόδους προσλήψεων – «Κάντε αίτηση για δουλειά, λες και είναι 1999»

Όταν στα γραφεία των εργοδοτών συσσωρεύονται βιογραφικά υποψηφίων που μοιάζουν για να τα έγραψε ΑΙ, η λύση είναι η επιστροφή στις παλιές μεθόδους: Πόρτα-πόρτα, στόμα με στόμα, αυτοπρόσωπη παρουσία.

Σύνταξη
Ευρώπη: Τα σχολικά έξοδα αυξάνονται περισσότερο από τον πληθωρισμό – Σε ποιες χώρες είναι πιο ακριβά;
«Αλμυρό» πρώτο κουδούνι 30.08.25

Ευρώπη: Τα σχολικά έξοδα αυξάνονται περισσότερο από τον πληθωρισμό – Σε ποιες χώρες είναι πιο ακριβά;

Καθώς τα παιδιά επιστρέφουν στο σχολείο, οι οικογένειες στην Ευρώπη προετοιμάζονται και πάλι για έναν πολύ ακριβό Σεπτέμβριο, με τα έξοδα εκπαίδευσης να αυξάνονται για σχολικά είδη και βιβλία

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Κιλμάρ Αμπρέγο Γκαρσία: O μετανάστης-σύμβολο στις ΗΠΑ ως «βορά» από τον Τραμπ στους MAGA
Εκδικητική τιμωρία 30.08.25

Κιλμάρ Αμπρέγο Γκαρσία: O μετανάστης-σύμβολο στις ΗΠΑ ως «βορά» από τον Τραμπ στους MAGA

Βιώνοντας εδώ και έξι μήνες έναν καφκικό εφιάλτη, ο 30χρονος μετανάστης από το Ελ Σαλβαδόρ, γίνεται εξιλαστήριο θύμα στο «βωμό» της ακραία αντιμεταναστευτικής πολιτικής του Ντόναλντ Τραμπ στις ΗΠΑ

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ινδονησία: Διαδηλωτές πυρπόλησαν κτίριο περιφερειακού συμβουλίου – Τουλάχιστον 3 νεκροί
Ινδονησία 30.08.25

Φονική πυρπόληση κρατικού κτιρίου από διαδηλωτές

«Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν επί τόπου και ένας κατέληξε στο νοσοκομείο» όταν παγιδεύτηκαν σε φλεγόμενο κρατικό κτίριο, το οποίο πυρπόλησαν διαδηλωτές στην πόλη Μακάσαρ της Ινδονησίας.

Σύνταξη
Ουκρανία: «Μαζικές» ρωσικές επιθέσεις με πυραύλους και drones στο Ντνιπροπετρόφσκ και τη Ζαπορίζια
Ουκρανία 30.08.25

«Μαζικές» ρωσικές επιθέσεις στο Ντνίπρο και τη Ζαπορίζια

«Η περιφέρεια δέχεται μαζική επίθεση» από τη Ρωσία, αναφέρει ο περιφερειάρχης του Ντνιπροπετρόφσκ, ενώ οι ουκρανικές αρχές κάνουν λόγο για τραυματισμούς από βομβαρδισμούς και στη Ζαπορίζια.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Η Νόεμ απολύει 23 υπαλλήλους της FEMA επικαλούμενη κενά ασφαλείας στον κυβερνοχώρο
ΗΠΑ 30.08.25

Η Νόεμ απολύει 23 υπαλλήλους της FEMA επικαλούμενη... κενά ασφαλείας

Η Νόεμ κατηγόρησε 23 υπαλλήλους της FEMA για «αποτυχία», «αμέλεια», «ανικανότητα» και ανεντιμότητα, και τους απέλυσε λίγες μέρες μετά την επιστολή διαμαρτυρίας που υπέγραψαν μέλη του προσωπικού.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Εφετείο κρίνει παράνομους τους περισσότερους δασμούς που επέβαλε ο Τραμπ
Εντονη αντίδραση 30.08.25

Εφετείο κρίνει παράνομους τους περισσότερους δασμούς του Τραμπ

«Ενα άκρως μεροληπτικό Εφετείο αποφάνθηκε εσφαλμένα ότι οι δασμοί μας πρέπει να καταργηθούν», αντέδρασε ο Ντόναλντ Τραμπ στην εφετειακή απόφαση που έκρινε παράνομους τους περισσότερους δασμούς του.

Σύνταξη
Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ υπόσχεται «όμορφη ζωή» στις οικογένειες των «μαρτύρων» που σκοτώθηκαν στη Ρωσία
Βόρεια Κορέα 30.08.25

Ο Κιμ υπόσχεται «όμορφη ζωή» στις οικογένειες των «μαρτύρων» του Κουρσκ

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν συναντήθηκε με οικογένειες στρατιωτικών που πολέμησαν και έχασαν τη ζωή τους στο Κουρσκ της Ρωσίας, «αποτίνοντας φόρο τιμής σε όσους θυσιάστηκαν στον βωμό του καθήκοντος».

Σύνταξη
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

