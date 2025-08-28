Θέατρο Επί Κολωνώ: Θερινό σινεμά και τον Σεπτέμβριο με ελεύθερη είσοδο

Μετά τη θερμή ανταπόκριση του κοινού στις προβολές του Ιουλίου, το θέατρο Επί Κολωνώ ανακοινώνει νέες προβολές σημαντικών και βραβευμένων ταινιών και για τον Σεπτέμβρη.

Μια ξεχωριστή κινηματογραφική εμπειρία στην πόλη

Έτσι λοιπόν η δροσερή αυλή του, πάντα δραστήριου, θεάτρου ανοίγει και πάλι από τις 5 Σεπτεμβρίου και μετατρέπεται σε θερινό σινεμά προσφέροντας μια ξεχωριστή κινηματογραφική εμπειρία στην πόλη.

Κάτω από τον ίσκιο του πλάτανου, με τα αρώματα γιασεμιού και το στήσιμο μιας πολυμορφικής οθόνης θα φιλοξενηθούν, καθόλη τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου, ταινίες που αγαπήθηκαν και εκτιμήθηκαν σε όλο τον κόσμο.

Ένα θερινό σινεμά φτιαγμένο από ανθρώπους του θεάτρου, για σινεφίλ θεατές, που αναζητούν ποιοτικές προβολές ανεξάρτητου κινηματογράφου, σε ένα περιβάλλον αυθεντικό και δημιουργικό.

Από τις 5 έως τις 30 Σεπτεμβρίου θα προβληθούν σε εναλλασσόμενο πρόγραμμα οι ακόλουθες ταινίες:

«Καμία Πατρίδα για τους Μελλοθάνατους»

των αδελφών Κοέν, σε σενάριο Κόρμακ ΜακΚάρθυ

«Η χώρα των νομάδων»

σε σενάριο και σκηνοθεσία Κλόι Ζάο

«Ο ένοικος»

σε σκηνοθεσία Ρομάν Πολάνσκι και σενάριο Ρομάν Πολάνσκι και Ζεράρ Μπρακ

«Οι τρεις πινακίδες έξω από το Έμπινγκ, στο Μιζούρι»

σε σενάριο και σκηνοθεσία Μάρτιν ΜακΝτόνα

«Rango»

σε σκηνοθεσία του Γκόρε Βερμπίνσκι, σενάριο Τζον Λόγκαν

«Το Μερίδιο των Αγγέλων»

σε σκηνοθεσία Κεν Λόουτς και σενάριο Πολ Λάβερτυ

Και στο website του Επί Κολωνώ:

https://epikolono.gr/

Ελεύθερη είσοδος

Ως πιλοτικό εγχείρημα, η είσοδος είναι ελεύθερη και για τις προβολές του Σεπτεμβρίου αλλά οι θεατές είναι απαραίτητο να προμηθευτούν το δελτίο εισόδου τους στο com. Οι θέσεις είναι περιορισμένες

Κράτηση εισιτηρίων στο inTickets.gr

Επί Κολωνώ, Ναυπλίου 12 & Λένορμαν 94, Αθήνα

Πληροφορίες: Τηλ.: 210 5138067

https://tickets.in.gr/gr-el/tickets/cinema/summer/therino-epi-kolono/