Πιο γρήγορος και από τη σκιά του: Ο Τζέιμς Γκαν ανακοίνωσε το sequel του Σούπερμαν

Όταν το 2022 ο CEO της Warner Bros. Discovery Ντέιβιντ Ζάσλαβ έδινε «λευκή επιταγή» στον Τζέιμς Γκαν κα τον Πίτερ Σαφράν, ο στόχος ήταν ξεκάθαρος: να βάλουν τα DC Studios σε μια νέα εποχή – και φυσικά να σταματήσουν να βλέπουν την πλάτη της Marvel.

Η αρχή της «νέας εποχής» έγινε αυτό το καλοκαίρι, με την κυκλοφορία της ταινίας Superman. Γράφτηκαν πολλά για το φιλμ του γνωστού δημιουργού: κάποιοι το έθαψαν, άλλοι το αποθέωσαν, ωστόσο τα νούμερα μίλησαν. Ο Άνθρωπος από Ατσάλι κατάφερε να μαζέψει 611 εκατ. δολάρια στο box office και να γίνει ένα από τα πιο επιτυχημένα superhero films του καλοκαιριού.

Και επειδή, όπως λέει και ο σοφός λαός, «στη βράση κολλάει το σίδερο», ο Τζέιμς Γκαν δεν θα αφήσει την ευκαιρία να πάει χαμένη. Έτσι, με μια κίνηση αστραπή, ο γνωστός δημιουργός ανακοίνωσε τον τίτλο και την ημερομηνία κυκλοφορίας του sequel με μια ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το Superman: Man of Tomorrow θα βρίσκεται στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 9 Ιουλίου του 2027 – ούτε δύο χρόνια από την κυκλοφορία του πρώτου φιλμ. Σύμφωνα με το κόμικ, ο Λεξ Λούθορ αποφασίζει να φτιάξει μια ειδική στολή ώστε να έχεις τις ίδιες δυνάμεις με τον Σούπερμαν.

Όπως έχει κάνει ήδη γνωστό ο Πίτερ Σαφράν, το σενάριο και τη σκηνοθεσία θα αναλάβει ο ίδιος ο Γκαν για ακόμα μια φορά.

Ωστόσο, μέσα σε αυτές τους 24 μήνες που μεσολαβούν ανάμεσα στα δύο φιλμ, τα DC Studios δεν πρόκειται να μείνουν με τα χέρια σταυρωμένα. Το 2026 ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει το Supergirl και η ταινία τρόμου Clayface.