Η «Ζιζέλ» έρχεται με 120 χορευτές στο Ηρώδειο

Μια μεγαλειώδης παράσταση κλασικού μπαλέτου έρχεται στο Ηρώδειο. Το μπαλέτο και η ορχήστρα της Εθνικής Όπερας της Οδησσού, σε πλήρη σύνθεση, με 120 συντελεστές, στα πλαίσια της παγκόσμιας του περιοδείας έρχεται και στην Αθήνα για να μας παρουσιάσει το αριστούργημα του Αντόλφ Αντάμ «Ζιζέλ».

Για μια και μοναδική εμφάνιση, στις 14 Σεπτεμβρίου στο Ηρώδειο.

Η «Ζιζέλ» είναι ένα από τα πλέον δημοφιλή έργα με συναισθηματικές διακυμάνσεις, ιδανικά χορογραφικά ανοίγματα και με υψηλές απαιτήσεις τεχνικής από τους χορευτές. Αλλά και το μοναδικό, ίσως, επίτευγμα της ρομαντικής περιόδου, που επιβίωσε ως τις ημέρες μας χωρίς να χάσει ίχνος της δύναμής του. Δεν είναι, άλλωστε, τυχαία ένα από τα πιο αγαπημένα μπαλέτα στην ιστορία του χορού.

Το μπαλέτο Ζιζέλ σε μουσική Αντόλφ Αντάμ, το αγαπημένο έργο κάθε χορεύτριας, που αποθεώνει την άδολη αγάπη και θρηνεί τις απελπισμένες από τον έρωτα καρδιές. Ο πλήρης τίτλος του έργου είναι Ζιζέλ ή τα Ουιλί(Giselle ou les Wilis). Γράφτηκε το 1841 και θεωρείται ένα από τα πρώτα ρομαντικά μπαλέτα και από τα λίγα εκείνης της περιόδου, που παίζονται σήμερα με μεγάλη επιτυχία.

Ζιζέλ είναι μια νεαρή χωρική που ερωτεύεται τον αριστοκράτη Άλμπρεχτ, αγνοώντας την πραγματική καταγωγή του. Η αποκάλυψη ωστόσο της πραγματικής του ταυτότητας, καθώς και του αρραβώνα του με μια κοπέλα της τάξης του, θα οδηγήσει τη Ζιζέλ στην τρέλα, ενώ λίγο αργότερα η ηρωίδα αυτοκτονεί με το σπαθί του αγαπημένου της. Στο δεύτερο μέρος, ο Άλμπρεχτ μετανιωμένος, έρχεται το βράδυ στο δάσος, στον τάφο της Ζιζέλ, ζητώντας συγχώρεση. Εκεί παγιδεύεται από τα πνεύματα των προδομένων από την αγάπη γυναικών, που με την βασίλισσά τους Μύρτα, βγαίνουν τη νύχτα και καταδικάζουν όποιον άντρα βρεθεί στο δρόμο τους, αναγκάζοντάς τον να χορέψει μέχρι θανάτου. Όμως η δύναμη της αγάπης της Ζιζέλ είναι τόσο μεγάλη που όχι μόνο συγχωρεί τον αγαπημένο της αλλά του σώζει και τη ζωή, γλιτώνοντάς τον από τα μάγια των άλλων πνευμάτων.

Το μπαλέτο Ζιζέλ, από τα πιο ολοκληρωμένα και σύνθετα έργα, ανέβηκε για πρώτη φορά το 1841 και αποτελεί την επιτομή, τόσο τεχνικά όσο και θεματικά, του ρομαντισμού.

Πρωτοπαρουσιάστηκε στη Γαλλία βασισμένο σε κείμενο του ποιητή Θεόφιλου Γκοτιέ σε συνεργασία με τον δραματουργό Βερνέιγ ντε Σεν Ζορζ, πάνω σε ιδέα του Χάινε, αλλά είδε την πλήρη του άνθιση με τον Μαριούς Πετιπά, που ξαναδούλεψε τη χορογραφία και ανέθεσε τον πρώτο ρόλο στην Άννα Πάβλοβα, η οποία με το έργο αυτό περιόδευσε σε ολόκληρο τον κόσμο και πέρασε στην ιστορία. Από τότε μεγάλες χορεύτριες, όπως οι Αλίσια Μάρκοβα, Κάρλα Φράτσι, Σάλι Γκίλμουρ, κ.ά., έχουν ερμηνεύσει το ρόλο που γοητεύει πάντα με τον λυρισμό και την ευαισθησία του, καθώς είναι ο ρόλος που θέλει να χορέψει κάθε μπαλαρίνα.

Ένα ιστορικό μπαλέτο, που εδρεύει σε μια από τις σπουδαιότερες όπερες του κόσμου, έρχεται και πάλι στην Αθήνα. Αυτή τη φορά, στα πλαίσια της Παγκόσμιας του περιοδείας.

Το μπαλέτο και η ορχήστρα της Εθνικής Όπερας Οδησσού και η διάσημη όπερα κουβαλούν μια ιστορία αιώνων, καθώς στη μακρόχρονη πορεία τους έχουν φιλοξενήσει έργα μεγάλων συνθετών όπως ο Πιοτρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι και ο Σεργκέι Ραχμάνινοφ.

Το Μπαλέτο της Εθνικής Όπερας Οδησσού συνεχίζει την πορεία του με σεβασμό στην ιστορία του. Με δική του ακαδημία και με τεράστιο καλλιτεχνικό έργο, παραμένει για χρόνια ένα από τα σπουδαιότερα μπαλέτα της Ανατολικής Ευρώπης. Κορυφαίοι χορευτές και χορογράφοι παρουσιάζουν κλασικές παραστάσεις με τις οποίες περιοδεύουν σε όλο τον κόσμο.

Το μπαλέτο της Εθνικής Όπερας Οδησσού έχει την έδρα του σε ένα θέατρο-κόσμημα για την πόλη της Οδησσού, ένα μνημείο πολιτισμού με σπουδαία και μακρόχρονη ιστορία.

