Αντιδράσεις προκαλεί σε ΜΚΟ η στάση κυβερνητικών στελεχών απέναντι στο έργο των οργανώσεων με 67 από αυτές να συνυπογράφουν κοινή επιστολή προς τον πρωθυπουργό εκφράζοντας ανησυχία για την «απαξίωση» και «υποβάθμιση» του ρόλου τους.

Η επιστολή με τίτλο: «Η απαξίωση των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών υπονομεύει την ίδια την κοινωνία και τη θεσμική λειτουργία της Δημοκρατίας» έρχεται «με αφορμή τις πρόσφατες δημόσιες δηλώσεις νυν και πρώην κυβερνητικών στελεχών που απαξιώνουν το έργο και τη διαφάνεια των ΟΚοιΠ και υποβαθμίζουν τον ρόλο του εθελοντισμού, ακόμη και σε σχέση με τις πρόσφατες φονικές πυρκαγιές».

67 ΜΚΟ καταγγέλλουν απαξίωση από την κυβέρνηση με επιστολή που έστειλαν στον Κυριάκο Μητσοτάκη

Οι 67 Οργανώσεις δηλώνουν ρητά: «Δεν είμαστε αντίπαλοι της Πολιτείας – αντίθετα έχουμε συμπληρωματικό ρόλο. Ενισχύουμε τα θεμέλιά της και στηρίζουμε εκατομμύρια πολίτες και την ίδια τη χώρα».

Η ανοιχτή επιστολή έρχεται ενώ πληθαίνουν οι διαρροές εκ μέρους της κυβέρνησης για έλεγχο όλων των ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στο προσφυγικό και την έντονη δυσαρέσκεια που εκφράζει η ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ, Μαίρη Λόουλορ, για τις απειλές του υπουργού Μετανάστευσης, Θάνου Πλεύρη.

«Ο θεσμικός έλεγχος είναι όχι μόνο θεμιτός, αλλά και απαραίτητος – και γι’ αυτό πρώτα εμείς τον επιζητούμε, με προτάσεις μας στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνία των Πολιτών, αλλά και πληθώρα πρωτοβουλιών και επιστολών με στόχο τη διασφάλιση της διαφάνειας και της λογοδοσίας», αναφέρουν οι υπογράφοντες της επιστολής.

Φροντίζουν όμως να διευκρινίσουν με νόημα πως «όταν ο έλεγχος παρουσιάζεται ως απειλή ή εργαλείο τιμωρίας, μετατρέπεται σε μέσο εκβιασμού, εκφοβισμού και φίμωσης. Μια τέτοια πρακτική βρίσκεται σε αντίθεση με μια σειρά σχετικών νόμων και κανονισμών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Σε όλες τις ώριμες δημοκρατίες, οι έλεγχοι εφαρμόζονται με θεσμικά κριτήρια και όχι ως πολιτικό εργαλείο».

«Αυθαίρετες» οι παρεμβάσεις Πλεύρη για τις ΜΚΟ, λέει η ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ

Νωρίτερα, η ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ, Μαίρη Λόουλορ, δήλωνε πως λαμβάνει ανησυχητικά νέα για σχόλια του Έλληνα Υπουργού Μετανάστευσης που «υποδεικνύουν έλεγχο αρκετών ΜΚΟ, ως άμεσα αντίποινα για το έργο τους στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων των προσφύγων» και υπογράμμιζε πως «το Υπουργείο θα πρέπει να υποστηρίζει τους υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων και όχι να τους στοχοποιεί με αυθαίρετες παρεμβάσεις και περιορισμούς».

Receiving disturbing news of comments by the Greek Migration Minister indicating an audit of several NGOs in direct retaliation for their work defending the rights of refugees. The Ministry should support #HRDs, not target them with arbitrary interference & restrictions… pic.twitter.com/vdCy4laEx0 — Mary Lawlor UN Special Rapporteur HRDs (@MaryLawlorhrds) August 21, 2025

Ο Θάνος Πλεύρης στοχοποίησε πάνω από 100 οργανώσεις που ασκούν κριτική στην πολιτική του, αναφορικά με την τρίμηνη αναστολή κατάθεσης αιτημάτων ασύλου όσων προέρχονται από τη βόρεια Αφρική και την πρόβλεψη ότι θα απελαύνονται άμεσα εκεί από όπου ήρθαν.

Αξίζει να σημειωθεί, μάλιστα, πως όταν οι ΜΚΟ προσέφυγαν στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών, εκπροσωπώντας Σουδανούς πρόσφυγες που κρατούνται στην Αμυγδαλέζα χωρίς να έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτημα ασύλου, ο υπουργός Μετανάστευσης απείλησε πως «όποιος δεν σέβεται την απόφαση, θα υποστεί τις συνέπειες».

«Σχετικά με τη συνδρομή ΜΚΟ σε όσους έχουν προσφύγει, ήδη έχω ζητήσει το μητρώο», ανέφερε ο κ. Πλεύρης, προσθέτοντας πως «μου κάνει εντύπωση που υπάρχουν στο μητρώο του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου ΜΚΟ που στρέφονται εναντίον του και φυσικά θα γίνει διαχειριστικός έλεγχος.

«Θα πάμε με επιχειρηματολογία και στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Σεβαστές οι δικαστικές αποφάσεις, αλλά η μεταναστευτική πολιτική δεν γίνεται από δικαστήρια ούτε από ΜΚΟ», όπως είπε.

«Θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε το πολυδιάστατο έργο μας»

Στην επιστολή του στον πρωθυπουργό, οι 67 ΜΚΟ, υπογραμμίζουν πως «θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε το πολυδιάστατο έργο μας, αυξάνοντας την εμπιστοσύνη των πολιτών προς τους θεσμούς και, εν τέλει, ενισχύοντας τη δημοκρατία μας σε μια περίοδο που βάλλεται συνεχώς, σε παγκόσμιο επίπεδο».

Οι Οργανώσεις και οι Εκπρόσωποι της Κοινωνίας των Πολιτών που υπογράφουν

ActionAid Hellas, Aegean Rebreath, ANIMA, Babel Day Centre/Syn-eirmos, NGO of Social Solidarity, CHALLEDU, Changemakers Lab, Cyclades Preservation Fund ΑΜΚΕ (CPF),

Εmfasis Non Profit, GIVMED Share medicine Share life, Greenpeace Greece, HIGGS, Home Project, Homo Digitalis Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, incommon ΑΜΚΕ, Inter Alia, INTERSOS HELLAS, IRC Hellas, iSea, Ithaca Laundry, Lean In Network Greece-Athens, Melissa Network, Panos & Cressida 4 Life, People Behind, Praksis, Promitheas, ProΝούς ΑΜΚΕ

Save your Hood, SHE SOCIETY FOR HELP AND EMPOWERMENT AMKE, SolidarityNow, Spetses Care For Animals Α.Μ.Κ.Ε., Terre des hommes Hellas, Vouliwatch,

We Need Books, WHEN Equity Empowerment Change, WWF Ελλάς, ΑΜΚΕ ΡΟΔΑΚΑΣ, ΑΜΚΕ Συνάψεις, ΑΡΧΕΛΩΝ, Γιατροί του Κόσμου, Δεσμός Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο, Διαβάζω για τους Άλλους, Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, ΕΚΠΟΙΖΩ – Ένωση Καταναλωτών η Ποιότητα της Ζωής, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, Ελληνικό Δίκτυο για την Καταπολέμηση της Φτώχειας, Ελληνικό Δίκτυο για το Δικαίωμα στη Στέγη και την Κατοικία, Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι, Ένωση Ασθενών Ελλάδας, Ένωση Μικρομεσαίων Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών Ελλάδας, Επιστήμη Επικοινωνία SciCo, ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ Π. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΑΛΛΙΣΤΩ – Περιβαλλοντική Οργάνωση για την Άγρια Ζωή και τη Φύση, ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ, Κάριτας Ελλάς, Κέντρο Διοτίμα, Κέντρο Καθοδήγησης Καρκινοπαθών – Κάπα3, ΚΜΟΠ, Κοινωφελές Σωματείο Αρωγής και Φροντίδας Ηλικιωμένων και Ατόμων με Αναπηρία-ΦΡΟΝΤΙΖΩ, Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο (MedINA)

Νέα Γεωργία Νέα Γενιά, ΟΙΚΑΝΟΣ ΚΟΙΝΣΕΠ, ΟΜΙΛΟΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΝΕΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS ΕΛΛΑΔΟΣ, ΠΡΟΛΗΨΙΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, Σύλλογος Μερίμνης Ανηλίκων και Νέων, Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδας – Θετική Φωνή.