Στην επιβεβαίωση πως θα ήθελε να σταλούν κρατούμενοι σε φυλακές στο Ελ Σαλβαδόρ, αν και η ιδέα αυτή προσκρούει σε πολλά νομικά εμπόδια, προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Αν είχαμε το δικαίωμα να το κάνουμε, θα το έκανα χωρίς να διστάσω. Δεν ξέρω αν γίνεται, ακόμη εξετάζουμε το ζήτημα. Δεν είναι διαφορετικό από το δικό μας ποινικό σύστημα, πέρα από το ότι θα κόστιζε πολύ λιγότερο και θα ήταν πιο αποτρεπτικό», ανέφερε.

Ο πρόεδρος του Σαλβαδόρ, Ναγίμπ Μπουκέλε, ήταν αυτός που αρχικά πρότεινε να στείλουν φυλακισμένους, ακόμη και Αμερικανούς υπηκόους, στην πελώρια φυλακή που οικοδομήθηκε επί των ημερών του.

Σύμφωνα με την πρότασή του, οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να πληρώνουν για τη φυλάκιση καταδικασμένων πολιτών τους στη μεγαλύτερη φυλακή της Λατινικής Αμερικής, την περίφημη CECOT (Κέντρο Περιορισμού της Τρομοκρατίας). Πρόκειται για μία φυλακή που έχει χαρακτηριστεί από πολλούς ως κολαστήριο, ωστόσο έχει συμβάλει στο να βρίσκεται έγκλειστο μεγάλο ποσοστό των μελών συμμοριών της χώρας.

El Salvador and the United States have agreed on a plan to hold some of America’s worst criminals in El Salvador’s CECOT, for a reasonable fee, considered the least «FUN» prison in the world.

We have offered the United States of America the opportunity to outsource part of its prison system.

We are willing to take in only convicted criminals (including convicted U.S. citizens) into our mega-prison (CECOT) in exchange for a fee.

