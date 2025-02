Σάλος έχουν προκαλέσει οι αδιανόητες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ μετά τη συνάντησή του με τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου για το μέλλον της Γάζας.

Οι ΗΠΑ θα «αναλάβουν» τη Γάζα που τους «ανήκει», αφού εκτοπίσουν τους Παλαιστίνιους σε κάποιο άλλο μέρος προκειμένου να προχωρήσει ένα «έκτακτο σχέδιο ανάπλασης» που όπως ισχυρίστηκε ο Τραμπ, θα μπορούσε να μετατρέψει τον θύλακα στη «Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής».

Η κυβέρνησή του, είπε, θα ηγηθεί της οικονομικής ανάπτυξης στη Γάζα για την «παροχή απεριόριστου αριθμού θέσεων εργασίας για τους κατοίκους της περιοχής».

Η δήλωση προκάλεσε σοκ εντός και εκτός ΗΠΑ καθώς ανατρέπει δεκαετίες αμερικανικής πολιτικής για το παλαιστινιακό ζήτημα, ενώ ρίχνει βαριά σκιά στις διαπραγματεύσεις που ξεκίνησαν για την εφαρμογή της δεύτερη φάσης της συμφωνίας εκεχειρίας στη Γάζα.

«Οι ΗΠΑ θα αναλάβουν τη Λωρίδα της Γάζας και θα κάνουμε και εμείς δουλειά εκεί. Θα μας ανήκει», δήλωσε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι η κυβέρνησή του θα είναι υπεύθυνη για την εκκαθάριση των κατεστραμμένων κτιρίων και την αποσυναρμολόγηση “επικίνδυνων βόμβων που δεν έχουν εκραγεί και άλλων όπλων”.

«The U.S. will take over the Gaza Strip, and we will do a job with it, too.» –President Donald J. Trump pic.twitter.com/aCqLl9Gwwn

— President Donald J. Trump (@POTUS) February 5, 2025