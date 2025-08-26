Ομοσπονδιακό δικαστήριο εμπόδισε προσωρινά χθες Δευτέρα την απέλαση από τις αρχές των ΗΠΑ στην Ουγκάντα τριαντάρη Σαλβαδοριανού ο οποίος έχει μετατραπεί πλέον σε σύμβολο της πολιτικής πάταξης της μετανάστευσης του ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ (στη φωτογραφία του Reuters/Elizabeth Frantz, επάνω, ο Αμπρέγο Γκαρσία κρατάει το χέρι της συζύγου του πριν συλληφθεί για ακόμα μια φορά).

Ο Κίλμαρ Αμπρέγο Γκαρσία, που απελάθηκε άδικα τον Μάρτιο στο Σαλβαδόρ, προτού επιστραφεί έπειτα από μήνες δικαστικού ανταρτοπόλεμου στις ΗΠΑ, συνελήφθη από την αστυνομία μετανάστευσης (ICE) χθες, γνωστοποίησε μέσω X η υπουργός Εσωτερικής Ασφαλείας Κρίσι Νόεμ, και προφυλακίστηκε.

«Χρησιμοποιούν το σύστημα μετανάστευσης ως όπλο, κατά τρόπο εντελώς αντισυνταγματικό»

Protestors gather to free Abrego Garcia, the Maryland man illegally deported to El Salvador, after he was redetained by ICE and could now be deported to Uganda a country he has no ties to. His lawyer is challenging his deportation & demanding a full trial. pic.twitter.com/m74U5dGzl9 — Power to the People ☭🕊 (@ProudSocialist) August 25, 2025

Το υπουργείο διευκρίνισε πως έχει σκοπό να τον απελάσει στην Ουγκάντα, κράτος της ανατολικής Αφρικής που ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα πως έκλεισε συμφωνία με την αμερικανική κυβέρνηση για την υποδοχή μεταναστών που απελαύνονται από τις αρχές των ΗΠΑ.

Συνήγορός του τόνισε πως υπέβαλε αμέσως έφεση, αμφισβητώντας την απόφαση να απελαθεί στην Ουγκάντα.

Ο κ. Αμπρέγο Γκαρσία, 30 ετών, αφέθηκε ελεύθερος την περασμένη εβδομάδα από φυλακή στην πολιτεία Τενεσί (νότια), όπου του έχει ασκηθεί δίωξη για συνέργεια στην παράνομη διαμονή μεταναστών.

Του επιτράπηκε να επανενωθεί με την οικογένειά του στην πολιτεία Μέριλαντ (ανατολικά), εν αναμονή της δίκης του.

BREAKING: ICE has re-arrested Kilmar Abrego García, just days after a Tennessee judge rejected the government’s push to keep him locked up. Last week, Abrego García embraced his three children for the first time in 160 days. This is the cruelty Trump governs by. pic.twitter.com/axx2TXzmiY — Brian Krassenstein (@krassenstein) August 25, 2025

Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας όμως τον κάλεσε να παρουσιαστεί χθες το πρωί στις υπηρεσίες μετανάστευσης στη Βαλτιμόρη, μεγάλη πόλη του Μέριλαντ, κι ενημέρωσε την υπεράσπισή του για την πιθανή απέλασή του στην Ουγκάντα.

Ο κ. Αμπρέγο Γκαρσία απέρριψε όταν αποφυλακίστηκε συμφωνία που προέβλεπε ομολογία της ενοχής του, παραμονή του υπό κράτηση και κατόπιν απέλασή του στην Κόστα Ρίκα.

«Ντροπή!»

Ο Σάιμον Σαντοβάλ-Μόσενμπεργκ, της ομάδας συνηγόρων του, είπε σε πλήθος υποστηρικτών του που συγκεντρώθηκαν μπροστά στα γραφεία της ICE ότι ο εντολέας του τέθηκε υπό κράτηση μόλις παρουσιάστηκε στο ραντεβού.

🚨 BREAKING: DHS has released video of Kilmar Abrego Garcia being ARRESTED by ICE today Ship him off to Uganda! Tell activist judges to go pound sand! pic.twitter.com/YinBszCwdT — Nick Sortor (@nicksortor) August 26, 2025

«Το γεγονός πως χρησιμοποιούν την Κόστα Ρίκα σαν καρότο και την Ουγκάντα σαν μαστίγιο για να αποπειραθούν να τον αναγκάσουν να ομολογήσει την ενοχή του για έγκλημα είναι προφανής απόδειξη πως χρησιμοποιούν το σύστημα μετανάστευσης ως όπλο, κατά τρόπο εντελώς αντισυνταγματικό», τόνισε ο δικηγόρος.

«Ντροπή!», φώναζαν διαδηλωτές, ορισμένοι από τους οποίους κράταγαν πλακάτ με συνθήματα όπως «αφήστε ελεύθερο τον Κίλμαρ».

«Δεν υπήρχε κανένας λόγος να τεθεί υπό κράτηση», έκρινε ο Σάιμον Σαντοβάλ-Μόσενμπεργκ, διευκρινίζοντας πως ο πελάτης του ήδη συμμορφωνόταν σε μέτρα όπως η ηλεκτρονική παρακολούθησή του και η παραμονή του κατ’ οίκον.

Simon Sandoval-Moshenberg on Kilmar Abrego Garcia: «There was no need for them to take him into ICE detention. He was already on electronic monitoring from the U.S. Marshals Service and basically on house arrest. The only reason that they’ve chosen to take him into detention is… pic.twitter.com/myGdpYiUzL — Blue Georgia (@BlueATLGeorgia) August 25, 2025

Η πρόθεση της κυβέρνησης Τραμπ να απελάσει τον Κίλμαρ Αμπρέγο Γκαρσία στην Ουγκάντα αποτέλεσε νέα ανατροπή στην υπόθεση, που πλέον θεωρείται εμβληματική της κατασταλτικής πολιτικής του προέδρου έναντι της μετανάστευσης.

«Διοικητικό σφάλμα»

Ο ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας έχει αναγορεύσει τον αγώνα κατά της παράτυπης μετανάστευσης σε απόλυτη προτεραιότητα, συνεχίζοντας να μιλά περί «εισβολής» στις ΗΠΑ «εγκληματιών ερχόμενων από το εξωτερικό» και φροντίζοντας να έχουν άφθονη προβολή οι απελάσεις μεταναστών σε φίλα προσκείμενα μέσα ενημέρωσης.

Ο Κίλμαρ Αμπρέγο Γκαρσία απελάθηκε στο Ελ Σαλβαδόρ τον Μάρτιο, μαζί με άλλους 250 και πλέον άνδρες, μετανάστες από τη Λατινική Αμερική, στην πλειονότητά τους υπηκόους Βενεζουέλας, με τις αρχές να ερίζουν πως οι απελαθέντες ανήκαν στη συμμορία Tren de Aragua.

Oμως κατόπιν η κυβέρνηση Τραμπ παραδέχτηκε πως απελάθηκε εξαιτίας «διοικητικού σφάλματος», καθώς ένταλμα σύλληψης κι απέλασής του είχε ακυρωθεί αμετάκλητα το 2019.

Οι αμερικανικές αρχές τον έφεραν πίσω τον Ιούνιο, ωστόσο η κυβέρνηση Τραμπ φρόντισε να ασκηθεί αμέσως δίωξη σε βάρος του στο Τενεσί για συνέργεια σε παράνομη διαμονή μεταναστών.

«Να απαιτείτε ελευθερία»

Τον έχει κατηγορήσει εξάλλου πως υπήρξε μέλος της επίφοβης σαλβαδοριανής συμμορίας MS-13, που η Ουάσιγκτον έχει χαρακτηρίσει ξένη «τρομοκρατική» οργάνωση, κάτι που διαψεύδει ο ενδιαφερόμενος.

Πριν μπει στα γραφεία της ICE στη Βαλτιμόρη, ο Κίλμαρ Αμπρέγο Γκαρσία μίλησε για λίγο στο πλήθος υποστηρικτών του έξω από το κτίριο.

«O,τι κι αν γίνει σήμερα (…) υποσχεθείτε μου πως θα συνεχίσετε να προσεύχεστε, να αγωνίζεστε, να αντιστέκεστε (…) όχι μόνο για μένα, αλλά για όλους. Συνεχίστε να απαιτείτε ελευθερία», είπε.

HAPPENING NOW in Baltimore: Hundreds of supporters of Kilmar Abrego Garcia gather to show support and call for his freedom. pic.twitter.com/0o9akS9lbu — Ron Smith (@Ronxyz00) August 25, 2025

Πηγή: ΑΠΕ