Μετανάστης από το Ελ Σαλβαδόρ, παντρεμένος με Αμερικανίδα, που απελάθηκε κατά λάθος προτού οι αρχές τον φέρουν πίσω, έπειτα από μήνες δικαστικού ανταρτοπολέμου στις ΗΠΑ, όπου πλέον κατηγορείται για εμπορία ανθρώπων – διακίνηση παράτυπων μεταναστών –, αφέθηκε ελεύθερος, ανακοίνωσαν χθες Παρασκευή οι συνήγοροί του (στη φωτογραφία από το Χ, @FoxNews, επάνω, ο Αμπρέγο Γκαρσία, στο κέντρο, βγαίνει από τη φυλακή).

Ο Κίλμαρ Αμπρέγο Γκαρσία, κάτοικος Μέριλαντ (ανατολικά), παντρεμένος με αμερικανίδα υπήκοο, με την οποία έχουν μικρό παιδί, μετατράπηκε σε σύμβολο της πολιτικής μαζικών απελάσεων μεταναστών του ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Kilmar Abrego Garcia walks free from federal custody as he awaits trial for allegedly transporting illegal immigrants inside the United States. pic.twitter.com/YPVlWz4wPl — Fox News (@FoxNews) August 22, 2025

Απελάθηκε στο Ελ Σαλβαδόρ τον Μάρτιο, μαζί με άλλους 250 και πλέον μετανάστες από τη Λατινική Αμερική, στην πλειονότητά τους υπήκοους Βενεζουέλας, με τις αρχές να ερίζουν πως οι απελαθέντες ανήκαν στην Tren de Aragua, συμμορία που ιδρύθηκε στη Βενεζουέλα.

Ομως κατόπιν η κυβέρνηση Τραμπ παραδέχτηκε πως απελάθηκε εξαιτίας «διοικητικού σφάλματος», καθώς ένταλμα σύλληψής του είχε ακυρωθεί αμετάκλητα το 2019.

Επειτα από σειρά αντεγκλήσεων, ο κ. Αμπρέγο Γκαρσία εντέλει μεταφέρθηκε πίσω στις ΗΠΑ τον Ιούνιο. Ομως η κυβέρνηση Τραμπ κίνησε σε βάρος του δίωξη, στην πολιτεία Τενεσί (νότια), κατηγορώντας τον για συνέργεια στην παράτυπη παραμονή μεταναστών.

Δικαστής στο Τενεσί αποφάσισε την 23η Ιουλίου πως μπορεί να αποφυλακιστεί, εν αναμονή της δίκης του για την υπόθεση, η ημερομηνία της οποίας ορίστηκε για την 27η Ιανουαρίου 2026. Αφέθηκε ελεύθερος χθες.

«Είναι ευγνώμων»

«Σήμερα, ο Κίλμαρ Αμπρέγο Γκαρσία είναι ελεύθερος», συνόψισε ο συνήγορός του Σον Χέκερ.

«Βρίσκεται αυτήν τη στιγμή καθ’ οδόν για να ενωθεί με την οικογένειά του στο Μέριλαντ, αφού συνελήφθη και απελάθηκε παράνομα, έπειτα φυλακίστηκε — κι όλα αυτά εξαιτίας της εκδικητικής διάθεσης της κυβέρνησης εναντίον ενός ανθρώπου που είχε το θάρρος να αντισταθεί στη συνεχιζόμενη επίθεσή της εναντίον του κράτους δικαίου», πρόσθεσε ο κ. Χέκερ.

«Είναι ευγνώμων που η πρόσβασή του στα αμερικανικά δικαστήρια εγγυήθηκε ορθή διαδικασία», συμπλήρωσε ο συνήγορος.

Πηγή: ΑΠΕ