Κίλμαρ Αμπρέγο Γκαρσία: Ελεύθερος και πάλι ο μετανάστης-σύμβολο με εντολή της δικαιοσύνης
Ο Κίλμαρ Αμπρέγο Γκαρσία, ο μετανάστης-σύμβολο από το Ελ Σαλβαδόρ, αφέθηκε ελεύθερος και πάλι από την αστυνομία μετανάστευσης κατόπιν δικαστικής εντολής.
Μετανάστης από το Ελ Σαλβαδόρ, ο Κίλμαρ Αμπρέγο Γκαρσία, ο οποίος νωρίτερα φέτος απελάθηκε άδικα από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, προτού επιστραφεί στις ΗΠΑ έπειτα από μήνες δικαστικού ανταρτοπόλεμου, αφέθηκε ελεύθερος από την αστυνομία μετανάστευσης (ICE), κατόπιν εντολής της δικαιοσύνης, ενημέρωσε το Γαλλικό Πρακτορείο ο συνήγορός του, ο Σάιμον Σαντοβάλ-Μόσενμπεργκ (στη φωτογραφία αρχείου από το Reuters/Seth Herald, επάνω, ο Κίλμαρ Αμπρέγο Γκαρσία).
O Αμπρέγο Γκαρσία μετατράπηκε σε σύμβολο της συνεχιζόμενης σύγκρουσης ανάμεσα στη δικαιοσύνη και την κυβέρνηση Τραμπ
Την ίδια πληροφορία μετέδωσαν αμερικανικά ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένου του τηλεοπτικού δικτύου Fox News.
BREAKING: Kilmar Abrego-Garcia has been released from federal detention.
A federal judge ordered his release after ruling the Trump administration failed to obtain the final removal notice required to deport him to a third country. pic.twitter.com/psWbEs77Ak
— Fox News (@FoxNews) December 11, 2025
«Αφέθηκε ελεύθερος», τόνισε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο AFP ο κ. Σαντοβάλ-Μόσενμπεργκ, μερικές ώρες έπειτα από την απόφαση που πήρε ομοσπονδιακή δικαστής στο Μέριλαντ, όχι μακριά από την πρωτεύουσα Ουάσιγκτον.
Επίθεση στη δικαιοσύνη
Η υπόθεση του κ. Αμπρέγο Γκαρσία, παντρεμένου με Αμερικανίδα, μετατράπηκε φέτος σε σύμβολο της συνεχιζόμενης σύγκρουσης ανάμεσα στη δικαιοσύνη και την κυβέρνηση Τραμπ, με αυτήν την τελευταία να κατηγορεί δικαστικούς ότι αποπειρώνται να εμποδίσουν την πολιτική μαζικών απελάσεων μεταναστών που εννοεί να εφαρμόσει ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος.
Πηγή: ΑΠΕ
