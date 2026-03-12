«Ο ΠΑΟΚ θέλει τους Καλάθη και Λορέντζο Μπράουν για το καλοκαίρι»

Με τον Αντρέα Τρινκιέρι να έχει πιάσει ήδη δουλειά όσον αφορά στον σχεδιασμό της νέας σεζόν, ο ΠΑΟΚ καταστρώνει τα πλάνα του για την ομάδα που θα εμφανίσει μετά το καλοκαίρι υπό τις οδηγίες του Ιταλού τεχνικού.

Πολλά βέβαια γύρω από το ρόστερ θα εξαρτηθούν και από το αν θα καταφέρει να μπει στην Euroleague ή θα παίξει στο Eurocup, κάτι που μοιάζει πιο πιθανό αυτή την στιγμή.

Σε κάθε περίπτωση πάντως ο Δικέφαλος θα χτυπήσει παίκτες από το πάνω ράφι το καλοκαίρι θέλοντας να αλλάξει επίπεδο και να δείξει τις προθέσεις του. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, σύμφωνα με το «Telesport» o ΠΑΟΚ έχει στη λίστα του δύο πρώην παίκτες του Παναθηναϊκού για να την ενίσχυση στα γκαρντ. Ο λόγος για τους Νικ Καλάθη και Λορέντζο Μπράουν.

Δύο παίκτες με μεγάλη εμπειρία από το κορυφαίο επίπεδο του ευρωπαϊκού μπάσκετ αλλά και με τεράστιο κασέ. Όταν ξεκαθαρίσει το τοπίο γύρω από το ευρωπαϊκό μέλλον του ΠΑΟΚ τότε θα έχει μεγαλύτερη βάση αυτή η κουβέντα. Είναι δεδομένο ωστόσο ότι οι «ασπρόμαυροι» θα βγουν με πολλά χρήματα στην αγορά το καλοκαίρι και θα προσπαθήσουν να κάνουν ηχηρές κινήσεις.