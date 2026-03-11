ΠΑΟΚ – Περιστέρι Betsson 101-77: «Αγκαλιά» με την πρόκριση στα ημιτελικά ο δικέφαλος
Ο ΠΑΟΚ με την επιβλητική νίκη του επί του Περιστερίου έκανε «άλμα» πρόκρισης, αφού του αρκεί να μην ηττηθεί με 25 ή περισσότερους πόντους στο «Α. Παπανδρέου» (18/3, 18:30) για να βρεθεί στα ημιτελικά.
- Καταδίωξη στην Αττική Οδό – Συνελήφθησαν δύο άτομα που είχαν αφαιρέσει καλώδια με χαλκό
- Η ένεση που βοηθά την καρδιά να επουλωθεί μετά από έμφραγμα
- «Το σπίτι μας έκλεισε»: Ποινική δίωξη στον οδηγό του ΙΧ που παρέσυρε και σκότωσε τον 25χρονο στη Θεσσαλονίκη
- Billionaires club 2026: Ιστορική πρωτιά του Έλον Μασκ, ο Στίβεν Σπίλμπεργκ για 2η χρονιά στην κορυφή – Η νέα ελίτ του Forbes
Ο ΠΑΟΚ ήταν ισοπεδωτικός και επικράτησε του Περιστερίου Betsson με 101-77 κάνοντας πολύ μεγάλο βήμα πρόκρισης προς τα ημιτελικά του FIBA Europe Cup.
Ο Μπριν Ταϊρί ήταν ο κορυφαίος του ελληνικού «εμφυλίου», έχοντας 24 πόντους στο παιχνίδι, τους 10 από τους οποίους τους πέτυχε στην πρώτη περίοδο.
Ο Δικέφαλος του Βορρά μετά από αυτή την εμφαντική νίκη του, βρίσκεται με το ένα πόδι στην επόμενη φάση της διοργάνωσης, αφού του αρκεί να μην ηττηθεί με 24 ή περισσότερους πόντους στον επαναληπτικό (18/3, 18:30) «Γ. Παπανδρέου» για να βρεθεί στα ημιτελικά.
Ο ΠΑΟΚ ήταν από το ξεκίνημα κυρίαρχος στην αναμέτρηση και με οδηγό τον Ταϊρί που είχε 10 πόντους (2/2 δίποντα, 2/2 τρίποντα) στο πρώτο πεντάλεπτο έκανε το σε 19-11. Οι παίκτες του Ξανθόπουλου κατάφεραν να βελτιωθούν, όμως δεν είχαν τους εύκολους πόντους και έτσι με η πρώτη περίοδος ολοκληρώθηκε στο 25-18.
Στο δεύτερο δεκάλεπτο οι παίκτες του Μπούτσκου έχτισαν διψήφια διαφορά και ξέφυγαν με 33-18, με τον Νίκολς να πετυχαίνει συνεχόμενους πόντους και να μειώνει σε 42-34 για το Περιστέρι Betsson. Ωστόσο ο ΠΑΟΚ έτρεξε ένα επιμέρους 9-2 και έκλεισε το ημίχρονο μπροστά στο +15 και σκορ 51-36.
Ο ΠΑΟΚ δεν έριξε ρυθμό ούτε στο δεύτερο ημίχρονο και ξέφυγε με +20 και 65-45 στα μισά της τρίτης περιόδου. Στο τελευταίο δεκάλεπτο ο Δικέφαλος ανέβασε τη διαφορά μέχρι και το +30 και σκορ 88-58, με το ματς να ολοκληρώνεται με 101-77 υπέρ του ΠΑΟΚ.
Τα δεκάλεπτα: 25-18, 51-36, 80-56, 101-77
ΠΑΟΚ (Μπούτσκος): Άλεν 16, Μέλβιν 18 (4 ριμπάουντ), Ταϊρί 26 (6/6 δίποντα, 4/6 τρίποντα, 6 ασίστ), Κόνιαρης, Χουγκάζ 8 (5 ριμπάουντ), Ομορούγι 6 (4 ριμπάουντ), Περσίδης 3, Μπέβερλι 5 (5 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Φίλλιος, Μουρ 13 (8 ριμπάουντ), Ντίμσα 6 (7 ριμπάουντ)
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ BETSSON (Ξανθόπουλος): Νίκολς 8 (2/8 τρίποντα, 6 ασίστ), Καρντένας 15 (2/5 δίποντα, 3/5 τρίποντα), Βαν Τούμπργκεν 23 (4/7 δίποντα, 3/3 τρίποντα, 9 ριμπάουντ), Πέιν, Ιτούνας, Μουράτος 5, Θωμάκος, Αμπερκρόμπι 5 (4 ριμπάουντ), Κακλαμανάκης 8 (3/6 δίποντα, 6 ριμπάουντ), Παπαδάκης 6, Κάριους 3, Γιάνκοβιτς 4 (1/1 τρίποντο)
- ΠΑΟΚ – Περιστέρι Betsson 101-77: «Αγκαλιά» με την πρόκριση στα ημιτελικά ο δικέφαλος
- Αντεμπάγιο: «Αναρωτιέμαι τι θα μου έλεγε σήμερα ο Κόμπι»
- LIVE: Λεβερκούζεν – Άρσεναλ
- Καραλής – Ντουπλάντις: Τιτανομαχία στην Ουψάλα ανάμεσα στους δύο κορυφαίους του επί κοντώ
- Η παρακάμερα της ΚΑΕ Ολυμπιακός από το ματς με την Παρί (vid)
- Την Πέμπτη (12/3) κυκλοφορούν τα εισιτήρια του Ολυμπιακός – ΑΕΛ Novibet
- Ισπανός οπαδός μπέρδεψε τα…St James Park και αντί να δει Champions League, είδε Γ’ Αγγλίας!
- Αρχίζουν άμεσα τα έργα για την ανακατασκευή του θρυλικού Ολυμπιακού Κολυμβητηρίου στο Ζάππειο
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις