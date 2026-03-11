ΠΑΟΚ – Περιστέρι Betsson 101-77: «Αγκαλιά» με την πρόκριση στα ημιτελικά ο δικέφαλος

Ο ΠΑΟΚ ήταν ισοπεδωτικός και επικράτησε του Περιστερίου Betsson με 101-77 κάνοντας πολύ μεγάλο βήμα πρόκρισης προς τα ημιτελικά του FIBA Europe Cup.

Ο Μπριν Ταϊρί ήταν ο κορυφαίος του ελληνικού «εμφυλίου», έχοντας 24 πόντους στο παιχνίδι, τους 10 από τους οποίους τους πέτυχε στην πρώτη περίοδο.

Ο Δικέφαλος του Βορρά μετά από αυτή την εμφαντική νίκη του, βρίσκεται με το ένα πόδι στην επόμενη φάση της διοργάνωσης, αφού του αρκεί να μην ηττηθεί με 24 ή περισσότερους πόντους στον επαναληπτικό (18/3, 18:30) «Γ. Παπανδρέου» για να βρεθεί στα ημιτελικά.

Ο ΠΑΟΚ ήταν από το ξεκίνημα κυρίαρχος στην αναμέτρηση και με οδηγό τον Ταϊρί που είχε 10 πόντους (2/2 δίποντα, 2/2 τρίποντα) στο πρώτο πεντάλεπτο έκανε το σε 19-11. Οι παίκτες του Ξανθόπουλου κατάφεραν να βελτιωθούν, όμως δεν είχαν τους εύκολους πόντους και έτσι με η πρώτη περίοδος ολοκληρώθηκε στο 25-18.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο οι παίκτες του Μπούτσκου έχτισαν διψήφια διαφορά και ξέφυγαν με 33-18, με τον Νίκολς να πετυχαίνει συνεχόμενους πόντους και να μειώνει σε 42-34 για το Περιστέρι Betsson. Ωστόσο ο ΠΑΟΚ έτρεξε ένα επιμέρους 9-2 και έκλεισε το ημίχρονο μπροστά στο +15 και σκορ 51-36.

Ο ΠΑΟΚ δεν έριξε ρυθμό ούτε στο δεύτερο ημίχρονο και ξέφυγε με +20 και 65-45 στα μισά της τρίτης περιόδου. Στο τελευταίο δεκάλεπτο ο Δικέφαλος ανέβασε τη διαφορά μέχρι και το +30 και σκορ 88-58, με το ματς να ολοκληρώνεται με 101-77 υπέρ του ΠΑΟΚ.

Τα δεκάλεπτα: 25-18, 51-36, 80-56, 101-77

ΠΑΟΚ (Μπούτσκος): Άλεν 16, Μέλβιν 18 (4 ριμπάουντ), Ταϊρί 26 (6/6 δίποντα, 4/6 τρίποντα, 6 ασίστ), Κόνιαρης, Χουγκάζ 8 (5 ριμπάουντ), Ομορούγι 6 (4 ριμπάουντ), Περσίδης 3, Μπέβερλι 5 (5 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Φίλλιος, Μουρ 13 (8 ριμπάουντ), Ντίμσα 6 (7 ριμπάουντ)

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ BETSSON (Ξανθόπουλος): Νίκολς 8 (2/8 τρίποντα, 6 ασίστ), Καρντένας 15 (2/5 δίποντα, 3/5 τρίποντα), Βαν Τούμπργκεν 23 (4/7 δίποντα, 3/3 τρίποντα, 9 ριμπάουντ), Πέιν, Ιτούνας, Μουράτος 5, Θωμάκος, Αμπερκρόμπι 5 (4 ριμπάουντ), Κακλαμανάκης 8 (3/6 δίποντα, 6 ριμπάουντ), Παπαδάκης 6, Κάριους 3, Γιάνκοβιτς 4 (1/1 τρίποντο)