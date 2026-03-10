Αποκαλύψεις Marca για το φλερτ Euroleague-ΠΑΟΚ με τρελά λεφτά

Η Euroleague εξετάζει όλες τις επιλογές της για το μέλλον, με σκοπό να μπορεί να αυξήσει ακόμα περισσότερο το ενδιαφέρον, αλλά και να καταφέρει να εξασφαλίσει ακόμα περισσότερα έσοδα για τις ομάδες της. Χρήματα που αυτή την στιγμή κινούνται σε χαμηλά επίπεδα.

Η MARCA σε αποκαλυπτικό της ρεπορτάζ αναφέρει πως το πλάνο της επέκτασης που ετοιμάζει η διοργάνωση έχει μπει σε εφαρμογή. Αρχικά, η λίγκα ήρθε σε συμφωνία με την JB Capital Markets με σκοπό εκείνη να αξιολογεί την αξία των αδειών που έχουν οι νυν μέτοχοι της. Με το ποσό αυτό να ανέρχεται περίπου στα 50 έως και 200 εκατομμύρια ευρώ.Apo

Παράλληλα, οι Ισπανοί τονίζουν ότι η Βαλένθια, η Χάποελ Τελ Αβίβ, η Dubai BC και ο ΠΑΟΚ είναι τέσσερις από τις έξι ομάδες που έχουν εκφράσει έντονο ενδιαφέρον ώστε να γίνουν μόνιμα μέλη και μέτοχοι. Για να συμβεί αυτό θα χρειαστεί να καταβάλουν ένα ποσό της τάξεως από 40 έως και 75 εκατομμυρίων ευρώ!

Στόχος της Euroleague είναι σε βάθος τριετίας ο αριθμός των συλλόγων να αυξηθεί σε 24 και το πιο πιθανό σενάριο είναι να χωριστούν οι ομάδες σε δύο περιφέρειες.