Πρόεδρος της ΚΑΕ ΠΑΟΚ: «Μην αποκλείουμε τίποτα για τη Euroleague»

Ο πρόεδρος της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, Νίκος Βεζυρτζής βρίσκεται στην Αθήνα για την αναμέτρηση των ασπρόμαυρων με τον Ολυμπιακό και παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της ΕΡΤ.

Ο κ. Βεζυρτζής, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο της συμμετοχής του ΠΑΟΚ στην Euroleague την επόμενη σεζόν, τονίζοντας πως δεν αποκλείει τίποτα, ενώ έκανε και το δικό του σχόλιο για την πρόσληψη του Αντρέα Τρινκιέρι στον πάγκο των ασπρόμαυρων.

Αναλυτικά, όσα είπε ο Βεζυρτζής στην κάμερα της ΕΡΤ για τον ΠΑΟΚ

«Ήδη έχει αναλάβει προσωρινά, προπονεί και την ομάδα, θα κατευθύνει και το προπονητικό τιμ. Βάζουμε τον προγραμματισμό μας για του χρόνου.

Κατ’ αρχήν ξεκίνησε την πρώτη συνάντηση ο κύριος Μυστακίδης, που έφυγε από το Λονδίνο για να τον συναντήσει στο Μιλάνο. Η συνδρομή του Μυστακίδη έκανε τον Τρινκιέρι να έρθει στον ΠΑΟΚ, εμείς συμπληρώσαμε σε κάποιες λεπτομέρειες όσον αφορά το μπάσκετ.

Αυτή τη στιγμή τα πάντα είναι ρευστά, ούτε οι ίδιοι δεν ξέρουν τι θα κάνουν είτε σε Ευρωλίγκα, είτε σε ΝΒΑ Europe. Εμείς θα σκεφτούμε και να μην αποκλείουμε τίποτα. Θα δούμε τι εξέλιξη θα έχει το θέμα. Πολλά είναι στο πρόγραμμα να γίνουν και θα γίνουν».