ΠΑΟΚ: Έφτασε στη Θεσσαλονίκη και παρουσιάζεται ο Τρινκιέρι (pics)

Ο ΠΑΟΚ αναμένεται να μπει και επίσημα στην εποχή του Αντρέα Τρινκιέρι με τον Ιταλό να φτάνει στη Θεσσαλονίκη την Τετάρτη (4/3).

Ο Ιταλός προπονητής συμφώνησε με την ομάδα της Θεσσαλονίκης και θα αναλάβει την τεχνική ηγεσία την επόμενη αγωνιστική σεζόν.

Τον Ιταλό τεχνικό τον περίμεναν οι άνθρωποι της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, με επικεφαλής τον Νίκο Μπουντούρη, του GM του Δικεφάλου του Βορρά.

Ο Τρινκιέρι έχει συμφωνήσει να αναλάβει τα ηνία της ομάδας αλλά από την έναρξη της νέας σεζόν. Έχει ήδη υπογράψει συμβόλαιο με τον Δικέφαλο του Βορρά με ισχύ μέχρι και το 2029 και θα παρουσιαστεί από τον ΠΑΟΚ το απόγευμα.

Μέχρι να αναλάβει τα ηνία του Δικεφάλου το καλοκαίρι θα έχει ρόλο συμβούλου μεχρι το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

Δείτε φωτογραφίες με τον Τρινκιέρι