ΠΑΟΚ: Έφτασε στη Θεσσαλονίκη και παρουσιάζεται ο Τρινκιέρι (pics)
Στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ βρίσκεται ο Αντρέα Τρινκιέρι.
- Voucher 750 ευρώ: Πότε ανοίγουν οι αιτήσεις – Ποιοι το δικαιούνται και πώς θα το πάρετε
- Τραγωδία στα Ιωάννινα: Νεκρός 20χρονος φοιτητής στην Πανεπιστημιούπολη - Έπεσε από μεγάλο ύψος
- Φρικτό θάνατο βρήκε άνδρας που παγιδεύτηκε σε φρέζα ενώ εκτελούσε εργασίες στο αμπέλι του
- Ελεύθερος ο 17χρονος που γρονθοκόπησε συνομήλικό του στις τουαλέτες σχολείου - Προκαταρκτική έρευνα διέταξε η εισαγγελέας
Ο ΠΑΟΚ αναμένεται να μπει και επίσημα στην εποχή του Αντρέα Τρινκιέρι με τον Ιταλό να φτάνει στη Θεσσαλονίκη την Τετάρτη (4/3).
Ο Ιταλός προπονητής συμφώνησε με την ομάδα της Θεσσαλονίκης και θα αναλάβει την τεχνική ηγεσία την επόμενη αγωνιστική σεζόν.
Τον Ιταλό τεχνικό τον περίμεναν οι άνθρωποι της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, με επικεφαλής τον Νίκο Μπουντούρη, του GM του Δικεφάλου του Βορρά.
Ο Τρινκιέρι έχει συμφωνήσει να αναλάβει τα ηνία της ομάδας αλλά από την έναρξη της νέας σεζόν. Έχει ήδη υπογράψει συμβόλαιο με τον Δικέφαλο του Βορρά με ισχύ μέχρι και το 2029 και θα παρουσιαστεί από τον ΠΑΟΚ το απόγευμα.
Μέχρι να αναλάβει τα ηνία του Δικεφάλου το καλοκαίρι θα έχει ρόλο συμβούλου μεχρι το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.
Δείτε φωτογραφίες με τον Τρινκιέρι
- ΠΑΟΚ: Έφτασε στη Θεσσαλονίκη και παρουσιάζεται ο Τρινκιέρι (pics)
- Ο Γιούργκεν Κλοπ αποφάσισε για το μέλλον του
- Η IFAB ετοιμάζει αποβολή για παίκτες που καλύπτουν το στόμα σε περιστατικά ρατσισμού
- Εξομολόγηση-σοκ πρώην παίκτη της Premier League για τον εθισμό στα ναρκωτικά: «Μου προκάλεσε δυστυχία»
- «Αυτός είναι ο στόχος της Ρεάλ Μαδρίτης για την άκρη του πάγκου της» (pic)
- Σοσιεδάδ – Μπιλμπάο: Η ιστορία της 4ης Μαρτίου και οι παραδόσεις για την ομάδα του Βαλβέρδε
- Ολυμπιακός: Πρόβλημα και με Γουόκαπ – Τι γίνεται με Βεζένκοφ
- Ο νέος CEO της Euroleague θα δει από κοντά το Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις