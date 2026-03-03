Ποιος είναι ο μεγάλος στόχος του ΠΑΟΚ για το καλοκαίρι μετά τον Τρινκιέρι

O ΠΑΟΚ μετά την αποχώρηση του Γιούρι Ζντοβτς από τον πάγκο του κινήθηκε άμεσα και προχώρησε σε μια κίνηση που ταράσσει τα νερά του ευρωπαϊκού μπάσκετ, καθώς ανακοίνωσε την πρόσληψη του Αντρέα Τρινκιέρι.

Ο Δικέφαλος του βορρά δείχνει τις προθέσεις του για την επόμενη σεζόν, αλλά και για τα επόμενα χρόνια, αλλά και την επένδυση που έχει σκοπό να κάνει η νέα διοίκηση του συλλόγου σε όλους τους τομείς, με σκοπό να πρωταγωνιστήσει. Ο Τρινκιέρι θα έχει ένα σαφώς μεγαλύτερο μπάτζετ από ότι φέτος και ο σκοπός είναι να αγωνιστεί στο άμεσο μέλλον η ομάδα του ΠΑΟΚ στην Euroleague.

Το deal με Τρινκιέρι και επόμενος μεγάλος στόχος

Η συμφωνία με τον άλλοτε ομοσπονδιακό τεχνικό προκειμένου να αναλάβει από το καλοκαίρι θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη, με το συμβόλαιό του να είναι τριετές και να αποτελεί τον «πυλώνα» του νέου αγωνιστικού project.

Παράλληλα όμως, το πλάνο της νέας διοικητικής εποχής δεν αφορά μόνο την τεχνική ηγεσία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έρχονται από την Ιταλία, ο Κλαούντιο Κολντεμπέλα αποτελεί βασικό υποψήφιο για τη θέση του general manager, επίσης με ορίζοντα το καλοκαίρι.

Η περίπτωση του 57χρονου παράγοντα δείχνει ότι ο ΠΑΟΚ επιδιώκει να «χτίσει» οργανωτικά τη νέα του δομή με πρόσωπα υψηλού ευρωπαϊκού βεληνεκούς, δίνοντας έμφαση όχι μόνο στον πάγκο αλλά και στη συνολική αγωνιστική και διοικητική κατεύθυνση του συλλόγου.