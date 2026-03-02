Παρελθόν από τον ΠΑΟΚ ο Γιούρι Ζντοβτς, φημολογία για Τρινκιέρι
ΠΑΟΚ και Γιούρι Ζντοβτς πήραν «διαζύγιο» με τον δικέφαλο να ανακοινώνει τον Παντελή Μπούτσκο ως πρώτο προπονητή ως το τέλος της σεζόν. Φημολογία για Αντρέα Τρινκιέρι.
Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε ξαφνικά το τέλος της συνεργασία του με το Γιούρι Ζντοβτς, μετά από μόλις μερικούς μήνες συμπόρευσης.
Ο Σλοβένος τεχνικός ανέλαβε το καλοκαίρι του 2025 τα ηνία της ομάδας, παρουσίασε ένα καλό πρόσωπο σε μεγάλο κομμάτι της σεζόν, ωστόσο οι ιθύνοντες της ομάδας δεν είναι ικανοποιημένοι από το πρόσωπο της ομάδας τον τελευταίο καιρό.
Η ανακοίνωση για Ζντοβτς
Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την λύση της συνεργασίας με τον προπονητή Jure Zdovc.
Ευχαριστούμε τον κ.Zdovc για την παρουσία του στην ομάδα μας και του ευχόμαστε καλή επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του».
Μετά το Κύπελλο υπήρχε μια δυσφορία για τον Σλοβένο κόουτς (μεσολάβησε και η βαριά ήττα από την ΑΕΚ στην Πυλαία) και έτσι εκείνος θα απομακρυνθεί από τον πάγκο του Δικεφάλου του Βορρά με την ομάδα να ψάχνει για τον αντικαταστάτη του. Σύμφωνα με όσα προκύπτουν στόχος των ανθρώπων της ομάδας είναι ο Αντρέα Τρινκιέρι, γνωστός μας από το πέρασμά του από την Εθνική Ελλάδας τη σεζόν 2013-24.
Επίσης ο 57χρονος Ιταλός τεχνικός έχει μακρά θητεία σε διάφορες Ευρωπαϊκές ομάδες όπως η Ούνικς Καζάν, η Μπάμπεργκ, η Παρτιζάν, η Μπάγερν Μονάχου και η Ζαλγκίρις Κάουνας που ήταν και η τελευταία ομάδα του για 1,5 χρόνο (Δεκέμβριος 2023 – Ιούνιος 2025).
Πάντως οι ασπρόμαυροι προς το παρόν γνωστοποίησαν οτι προπονητής τους ως το φινάλε της σεζόν θα είναι ο μέχρι πρότινος συνεργάτης του Ζντοβτς Παντελής Μπούτσκος.
Η ανακοίνωση για Μπούτσκο
Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει ότι καθήκοντα πρώτου προπονητή μέχρι το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου αναλαμβάνει ο Παντελής Μπούτσκος. Ένας άνθρωπος που βρίσκεται εδώ και πολλά χρόνια στον πάγκο του ΠΑΟΚ, έχει υπηρετήσει το σύλλογο για περισσότερο από μία δεκαετία, γνωρίζει άριστα τη φιλοσοφία, τη λειτουργία και το αγωνιστικό μας πλάνο και χαίρει της απόλυτης εμπιστοσύνης της διοίκησης. Σε μία σημαντική αλλά ταυτόχρονα μεταβατική σεζόν, πιστεύουμε ότι αποτελεί την πλέον κατάλληλη επιλογή για να καθοδηγήσει την ομάδα με σταθερότητα, συνέπεια και αγωνιστική πειθαρχία».
