Παρελθόν από τον ΠΑΟΚ ο Γιούρι Ζντοβτς, φημολογία για Τρινκιέρι

Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε ξαφνικά το τέλος της συνεργασία του με το Γιούρι Ζντοβτς, μετά από μόλις μερικούς μήνες συμπόρευσης.

Ο Σλοβένος τεχνικός ανέλαβε το καλοκαίρι του 2025 τα ηνία της ομάδας, παρουσίασε ένα καλό πρόσωπο σε μεγάλο κομμάτι της σεζόν, ωστόσο οι ιθύνοντες της ομάδας δεν είναι ικανοποιημένοι από το πρόσωπο της ομάδας τον τελευταίο καιρό.

Η ανακοίνωση για Ζντοβτς

«Λύση συνεργασίας με τον προπονητή Jure Zdovc

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την λύση της συνεργασίας με τον προπονητή Jure Zdovc.

Ευχαριστούμε τον κ.Zdovc για την παρουσία του στην ομάδα μας και του ευχόμαστε καλή επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του».

Μετά το Κύπελλο υπήρχε μια δυσφορία για τον Σλοβένο κόουτς (μεσολάβησε και η βαριά ήττα από την ΑΕΚ στην Πυλαία) και έτσι εκείνος θα απομακρυνθεί από τον πάγκο του Δικεφάλου του Βορρά με την ομάδα να ψάχνει για τον αντικαταστάτη του. Σύμφωνα με όσα προκύπτουν στόχος των ανθρώπων της ομάδας είναι ο Αντρέα Τρινκιέρι, γνωστός μας από το πέρασμά του από την Εθνική Ελλάδας τη σεζόν 2013-24.

Επίσης ο 57χρονος Ιταλός τεχνικός έχει μακρά θητεία σε διάφορες Ευρωπαϊκές ομάδες όπως η Ούνικς Καζάν, η Μπάμπεργκ, η Παρτιζάν, η Μπάγερν Μονάχου και η Ζαλγκίρις Κάουνας που ήταν και η τελευταία ομάδα του για 1,5 χρόνο (Δεκέμβριος 2023 – Ιούνιος 2025).

Πάντως οι ασπρόμαυροι προς το παρόν γνωστοποίησαν οτι προπονητής τους ως το φινάλε της σεζόν θα είναι ο μέχρι πρότινος συνεργάτης του Ζντοβτς Παντελής Μπούτσκος.

Η ανακοίνωση για Μπούτσκο

«Ο Παντελής Μπούτσκος αναλαμβάνει πρώτος προπονητής ως το τέλος της σεζόν