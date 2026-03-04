sports betsson
Πέμπτη 05 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
04.03.2026 | 22:45
Ένας νεκρός από τη φωτιά σε εγκαταλειμμένο κτίριο στο Μεταξουργείο
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Τρινκιέρι: «Ο Μυστακίδης μου μίλησε για το όραμά του και είμαι ενθουσιασμένος» (vid)
Μπάσκετ 04 Μαρτίου 2026, 23:17

Τρινκιέρι: «Ο Μυστακίδης μου μίλησε για το όραμά του και είμαι ενθουσιασμένος» (vid)

Για το όραμα που του έδωσε ο Αριστοτέλης Μυστακίδης και πώς κατάφερε να τον πείσει να αναλάβει τον ΠΑΟΚ, μίλησε ο Αντρέα Τρινκιέρι κατά την παρουσίασή του από τον δικέφαλο. Οι στόχοι που έθεσε.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Shutdown: Πώς μοιάζει όταν εμφανίζεται σε έναν καβγά;

Shutdown: Πώς μοιάζει όταν εμφανίζεται σε έναν καβγά;

Spotlight

Γεμάτος όρεξη για δουλειά και ενθουσιασμένος με το πρότζεκτ του ΠΑΟΚ, εμφανίστηκε στην παρουσίασή του από τον Δικέφαλο του Βορρά ο Αντρέα Τρινκιέρι.

Ο Ιταλός τεχνικός αναφέρθηκε στην απόφασή του να συμφωνήσει με τους «ασπρόμαυρους», στις συζητήσεις που είχε με τον Αριστοτέλη Μυστακίδη αλλά και στους στόχους του. Μαζί του ήταν και ο μάνατζερ του Μίσκο Ραζνάτοβιτς.

YouTube thumbnail

Αναλυτικά όσα είπε ο Αντρέα Τρινκιέρι:

Για το πώς προέκυψε η συμφωνία με τον ΠΑΟΚ: «Καλησπέρα. Πρώτα απ’ όλα ευχαριστώ πολύ τον πρόεδρο για τα καλά του λόγια. Όταν ταξίδευα σήμερα για να έρθω στη Θεσσαλονίκη, προσπαθούσα να καταλάβω τα συναισθήματά μου. Ένα νέο ταξίδι ξεκινάει, οπότε προσπαθείς να καταλάβεις πώς αισθάνεσαι. Αισθάνομαι ενθουσιασμένος, έχω ενέργεια, είμαι πολύ ενθουσιασμένος.

Ο πρόεδρος είναι εδώ για την παράδοση αυτής της ομάδας. Δεν είναι κάτι που το βρίσκεις στο σούπερμάρκετ. Νιώθω ενέργεια και ευθύνη. Και επειδή σε όλους αρέσουν οι ιστορίες, θα σας πω. Την προηγούμενη εβδομάδα με πήρε ο Μίσκο Ραζνάτοβιτς και μου είπε ότι ήθελε να μιλήσω μα έναν συγκεκριμένο άνθρωπο. Με το αφεντικό.

Πήρε το αεροπλάνο και ήρθε στο Μιλάνο. Συναντηθήκαμε και μου είπε πράγματα που με ιντρίγκαραν. Δεν μίλησε για έναν παίκτη, μίλησε για το όραμά του. Μετά από τη συνάντηση πήρα πίσω τον Μίσκο Ραζνάτοβιτς και του είπα ότι η συνάντηση με τον κ. Τέλη Μυστακίδη ήταν καλή. Βρήκε στόχο. Και είπαμε “εντάξει, ας το δούμε».

Μετά με πήρε ο κ. Μπουντούρης και μου είπε “ερχόμαστε να σε δούμε”. Ήρθαν στο Μιλάνο και όλα άρχισαν να κινούνται πολύ γρήγορα. Δεν το περίμενα. Στην καριέρα μου είχα 30 πολύ καλές συναντήσεις, αλλά δεν τελείωσαν όλες όπως τις περίμενα.

Μπουντούρης και Βεζυρτζής έπαιξαν άμυνα σε όλο το γήπεδο, ήταν δύο εναντίον ενός. Προσπάθησα να νικήσω με καλό ιταλικό κρασί, αλλά δεν τα κατάφερα. Ένιωσα ότι πραγματικά με ήθελαν. Ο πατέρας μου, ο οποίος έχει πεθάνει, μου έλεγα ότι πρέπει να είμαι με όποιον πραγματικά με θέλει. Από εκεί και πέρα ήταν θέμα συναισθημάτων. Έχουμε τον κ. Μυστακίδη, έχουμε και τον κόσμο. Και πάντα τα πηγαίνω καλύτερα, όταν υπάρχει κάποιος να με πιέζει για να δίνω τον καλύτερο εαυτό μου καθημερινά.

Είναι πλέον δουλειά μας να χτίσουμε κάτι. Υπάρχει πολύς χώρος, αλλά πρέπει να γίνουν πολλά. Έχουμε τον καλύτερο ιδιοκτήτη που θα μπορούσαμε και μετά έχουμε και την αγάπη του κόσμου. Εμείς πρέπει να χτίσουμε κάτι σοβαρό, κάτι που θα κρατήσει στον χρόνο, κάτι που θα είναι επιτυχημένο.

Το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να αποφασίσουμε ποια θα είναι η φιλοσοφία μας, πώς θέλουμε να γίνουν τα πράγματα. Το δεύτερο είναι η στρατηγική. Να δούμε ποια θα είναι η κουλτούρα του ΠΑΟΚ, όποιος έρχεται, να ξέρει πώς πρέπει να γίνονται τα πράγματα.

Τέλος, θα προσπαθήσω να πω κάτι σημαντικό στα ελληνικά, το οποίο το έμαθα κάποτε. Αγάλι-αγάλι γίνεται η αγουρίδα μέλι“.

Για το τι του είπε ο Αριστοτέλης Μυστακίδης: «Μου είπε ότι θέλει να δώσει πίσω πράγματα στην πόλη, να γυρίσει ο ΠΑΟΚ σε ημέρες χαράς. Τώρα πρέπει το όνειρο να γίνει στόχος. Είναι προνόμιο να μπορείς να συναντάς έναν τζέντλεμαν σαν αυτόν, έναν άνθρωπο αυτού του επιπέδου. Θέλει πραγματικά να κάνει σπουδαία πράγματα, αλλά ξέρει ότι όλα πρέπει να γίνουν βήμα-βήμα. Μιλάει πολύ καλά γιατί γεννήθηκε στη Ρώμη».

Για την φιλοσοφία του ως προπονητής: «Φιλάρα μου, ξεκινάς με αυτόν τον τρόπο; Θέλουμε να είμαστε στην καλύτερη δυνατή διοργάνωση. Θέλουμε να κάνουμε κάτι καλό σε διεθνές επίπεδο. Θα γίνουν συζητήσεις και συναντήσεις.

Βλέπετε όμως τι γίνεται αυτή τη στιγμή στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, τι αναταράξεις υπάρχουν. Ό,τι κι αν πω, μπορεί να μην είναι ακριβές. Σίγουρα όμως θέλουμε να πιέσουμε όσο μπορούμε για να κάνουμε το καλύτερο για την επιστροφή του ΠΑΟΚ. Γι’ αυτό είμαι εδώ.

Η φιλοσοφία μου αλλάζει, γιατί οι παίκτες αλλάζουν. Η ανθρωπότητα αλλάζει, όλα είναι πιο γρήγορα. Όλα παλιώνουν μετά από μία ημέρα. Πιστεύω ότι το πιο έξυπνο, είναι να βλέπεις καταστάσεις.

Τι προπονητή θέλει να προσλάβει μια ομάδα; Έναν σκληρό/αυστηρό; Ή κάποιον που θα έχει ευελιξία και θα μπορεί να προσαρμοστεί, θα σκέφτεται έξω από το κουτί; Λίγοι οργανισμοί είναι σε υψηλό επίπεδο, όλοι πρέπει να είναι έξυπνοι και ευέλικτοι. Το μπάσκετ είναι σε μία ξεκάθαρη κατεύθυνση, είναι γρήγορο, αθλητικό, με πολύ τρίποντο. Χρειάζεται ισορροπία».

Γιατί σκοπεύει να αναλάβει από το καλοκαίρι κι έπειτα: «Πολύ καλή ερώτηση. Το πρώτο που λέω στους παίκτες μου, σε όλους, είναι ότι ουδείς είναι σημαντικότερος από την ομάδα. Ούτε ο προπονητής. Είδα 10-12 αγώνες του ΠΑΟΚ από τη φετινή σεζόν και για εμένα η γλώσσα του σώματος είναι πολύ σημαντική. Εντυπωσιάστηκα από το προπονητικό τιμ.

Έχω εκατομμύρια ιδέες. Ο ΠΑΟΚ έχει αγώνες μπροστά του. Πιστεύω ότι εμπιστεύομαι πολύ τον Παντελή Μπούτσκο. Κάναμε αυτό που θεωρώ σωστό για τον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Αν ερχόμουν τώρα, θα φρέναρα την ομάδα, θα έκανα ζημιά στην ομάδα. Το πλάνο είναι να δυναμώσω τον οργανισμό, να βάλω τα θεμέλια. Θα έρχομαι πολύ συχνά, θα μιλάω κάθε ημέρα με τον Μπούτσκο. Θα προπονήσει με τη δική του γνώση, με τη δική του εμπειρία. Θέλω η ομάδα να έχει σταθερότητα».

Για το αν ο ΠΑΟΚ μπορεί να μπει στη EuroLeague: «Είμαι ρομαντικός. Μου αρέσουν αυτές οι προκλήσεις, μου αρέσει να βλέπω κάτι να ωριμάζει και να εξελίσσεται. Απολαμβάνω κάθε ημέρα του ταξιδιού.

Όταν είσαι σε αυτή τη EuroLeague, πηγαίνεις στο ματς, παίζεις, ταξιδεύεις, παίζεις το επόμενο ματς. Είναι ακραία απαιτητικό αυτό το πρόγραμμα, αλλά φυσικά ο ΠΑΟΚ θέλει να πάει εκεί. Πώς; Αυτό είναι στα χέρια μας. Αλλά ναι, αυτή η πρόκληση μου αρέσει, είμαι λίγο τρελός, τρα-λα-λα».

Για το επίπεδο της EuroLeague, τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό: «Δεν πιστεύω ότι έχω πολλά να πω για τις δύο ομάδες. Πιέζουν για να νικήσουν το τρόπαιο κάθε χρόνο. Το σέβομαι, επενδύουν χρήμα, ενέργεια, είναι καλό για το πρωτάθλημα. Απλά ένας κερδίζει.

Είμαι ενθουσιασμένος και περιμένω να δω τι θα συμβεί φέτος, στην πιο απρόβλεπτη σεζόν όλων των εποχών. Αν ο Παναθηναϊκός βρει την άκρη, θα κάνει κάτι απίθανο. Ο Ολυμπιακός είναι εκεί κάθε χρόνο. Κάνει ό,τι χρειάζεται για να είναι ανταγωνιστικός. Κάνει τα πάντα. Δεν υπάρχει έλεος στη EuroLeague, πρέπει να είσαι ο καλύτερος που μπορείς, καθημερινά».

Για το πώς βλέπει τον εαυτό του και την ομάδα σε δύο-τρία χρόνια: «Θέλω να κερδίσω τίτλους. Είναι το καλύτερο που μπορείς να πετύχεις. Θα κερδίσουμε τίτλους; Είναι το πιο εύκολο πράγμα να πεις, αλλά όχι και τόσο εύκολο να το πετύχεις. Πιστεύω ότι πρέπει να βρούμε την ταυτότητα και την κουλτούρα μας, να δούμε πώς θα ανταγωνιστούμε τους κορυφαίους.

Εννοείται ότι θέλουμε να τους ανταγωνιστούμε. Είναι καλύτερες ομάδες, είναι οι κορυφαίοι των κορυφαίων. Θέλω να είμαστε έτοιμοι να τους κερδίσουμε την ημέρα που δεν θα παίξουν στο 100% τους. Αυτοί είναι εκεί τα τελευταία 15 χρόνια. Πρέπει να είμαστε έξυπνοι, να έχουμε πάθος, ενέργεια, να βρούμε τη φιλοσοφία πυο θέλουμε και να είμαστε οι καλύτεροι που μπορούμε, κάθε μέρα».

 Νωρίτερα, ο πρόεδρος της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, Νίκος Βεζυρτζής, είχε είπε:

«Ευχαριστώ και τον κ. Ραζνάτοβιτς που είναι εδώ μαζί μας. Καλωσορίζω τον Αντρέα Τρινκιέρι. Πολλοί μπορεί να μην το πιστεύατε ότι θα είναι εδώ, αλλά το κάναμε. Με τη βοήθεια, την αγάπη προς τον σύλλογο και το όραμα που έχει ο ιδιοκτήτης κ. Μυστακίδης, το πλάνο που έχουμε το προχωράμε βήμα-βήμα. Εξαλλοσύνες δε θα υπάρχουν, θα υπάρχει σοβαρότητα και συνέπεια για να φτάσουμε εκεί που θέλουμε: πως θα κάνουμε τον ΠΑΟΚ πάλι μεγάλο και πρώτο και να μιλάει όλη η Ελλάδα και η Ευρώπη για αυτόν. Το όραμα της διοίκησης και της ιδιοκτησίας είναι ένα.

Ήρθαμε για να φτιάξουμε το όνομα το μεγάλο στην επικαιρότητα. Έχουμε πλάνο τριετίας, όσο και το συμβόλαιο του Τρινκιέρι. Θέλουμε με μικρά βήματα να πάμε μπροστά. Θέλουμε τον ΠΑΟΚ τον μεγάλο και τον παλιό.

Την κριτική τη δεχόμαστε και θα απαντούμε με πράξεις. Κανείς δεν πίστευε ότι θα είναι εδώ ο κ. Τρινκιέρι. Το πιστεύω μας είναι πως μία μεγάλη ομάδα ξεκινάει από έναν μεγάλο προπονητή. Τώρα ο ΠΑΟΚ έχει έναν μεγάλο προπονητή και με αυτόν θέλουμε να φτάσουμε εκεί που θέλουμε.

Πάντα με σύνεση και με πλάνο. Όχι με κινήσεις εντυπωσιασμού. Η πορεία του ΠΑΟΚ θα είναι ανοδική. Του εύχομαι μόνο επιτυχίες, όπως και σε όλες τις ομάδες του, είναι ένας από τους καλύτερους στη Euroleague».

Ραζνάτοβιτς: «Κάτι μεγάλο γίνεται εδώ – Μέσα στους 10 καλύτερους προπονητές ο Τρινκιέρι»

Από την πλευρά του ο Σέρβος ατζέντης Μισκο Ραζνάτοβιτς δήλωσε μετά την παρουσίαση του Ιταλού τεχνικού στους εκπροσώπους του Τύπου:

«Ο ΠΑΟΚ παίζει αυτή τη χρονιά στο FIBA Europe Cup, αλλά του χρόνου θα παίζει σε κάτι μεγαλύτερο. Έχω εξαιρετική άποψη για τον Τρινκιέρι, είναι μέσα στους 10 καλύτερους προπονητές.

Γενικά, σε αυτές τις καταστάσεις δεν πηγαίνω σε συνεντεύξεις παρουσίασης προπονητών, αλλά ήθελα να έρθω εδώ γιατί έχω την αίσθηση ότι κάτι μεγάλο γίνεται εδώ, όχι μόνο για το ελληνικό μπάσκετ αλλά και για το ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Είμαι πολύ περήφανος και ενθουσιασμένος, θα υπάρχει πολύ μεγάλος ανταγωνισμός πλέον στο ελληνικό πρωτάθλημα, τώρα είμαι σίγουρος ότι το ελληνικό μπάσκετ θα είναι πιο ανταγωνιστικό.

Όταν ο ΠΑΟΚ είναι δυνατός θα ακολουθήσει και ο Άρης και οι άλλες ομάδες και θα κάνουν πολύ πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος με όσα γίνονται εδώ».

Για τις μεταγραφές των Τίμι Άλεν και Νίκου Χουγκάζ, o κ. Ραζνάτοβιτς είπε: «Με προσέγγισαν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ και ήθελαν πολύ να πάρουν τον Άλεν και τον Χουγκάζ, αυτή η συνεργασία ήταν πολύ καλή και επαγγελματική. Βοήθησαν πολύ, γιατί είδα πόσο ήθελαν να γίνουν αυτές οι κινήσεις, πόσο πολύ θέλουν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ να ενισχυθούν και να είναι ανταγωνιστικοί».

Headlines:
Economy
Επενδυτική βαθμίδα: Πόσο θα αντέξει στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή; 

Επενδυτική βαθμίδα: Πόσο θα αντέξει στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή; 

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Shutdown: Πώς μοιάζει όταν εμφανίζεται σε έναν καβγά;

Shutdown: Πώς μοιάζει όταν εμφανίζεται σε έναν καβγά;

Financial Times
Οι κυνικές ευκαιρίες της «επικής οργής»

Οι κυνικές ευκαιρίες της «επικής οργής»

ΑΛ ΤΣΑΝΤΙΡΙ ΝΙΟΥΖ
Λαζόπουλος για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή: «Ο πόλεμος μας κυκλώνει, όλοι κάθονται σαν κοτούλες στον Τραμπ»
Αλ Τσαντίρι Νιουζ στο MEGA! 04.03.26

Λαζόπουλος για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή: «Ο πόλεμος μας κυκλώνει, όλοι κάθονται σαν κοτούλες στον Τραμπ»

«Όλοι κάθονται σαν κοτούλες στον Τραμπ» είπε ο Λάκης Λαζόπουλος, σχολιάζοντας με τον δικό του μοναδικό τρόπο τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
Νιούκαστλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 2-1: Ο Όσουλα τιμώρησε την ομάδα του Κάρικ
Ποδόσφαιρο 05.03.26

Νιούκαστλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 2-1: Ο Όσουλα τιμώρησε την ομάδα του Κάρικ

«Παλικάρι» η Νιούκαστλ, έπαιζε πάνω από 50 λεπτά με δέκα παίκτες, αλλά κατέκτησε σπουδαία νίκη με γκολ του Όσουλα στο φινάλε, επικρατώντας με 2-1 της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ!

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 05.03.26

Μπράιτον – Άρσεναλ 0-1: «Διπλό» με Σάκα και +7!

Με ένα γκολ του Σάκα η Άρσεναλ πέρασε από την έδρα της Μπράιτον με 1-0 και άφησε επτά βαθμούς πίσω τη Μάντσεστερ Σίτι. Εμφατικό διπλό με φόντο την τετράδα για την Τσέλσι, νίκη-ανάσα για τη Γουέστ Χαμ.

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
Νιούκαστλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 2-1: Ο Όσουλα τιμώρησε την ομάδα του Κάρικ
Ποδόσφαιρο 05.03.26

Νιούκαστλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 2-1: Ο Όσουλα τιμώρησε την ομάδα του Κάρικ

«Παλικάρι» η Νιούκαστλ, έπαιζε πάνω από 50 λεπτά με δέκα παίκτες, αλλά κατέκτησε σπουδαία νίκη με γκολ του Όσουλα στο φινάλε, επικρατώντας με 2-1 της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ!

Σύνταξη
Μπράιτον – Άρσεναλ 0-1: «Διπλό» με Σάκα και +7!
Ποδόσφαιρο 05.03.26

Μπράιτον – Άρσεναλ 0-1: «Διπλό» με Σάκα και +7!

Με ένα γκολ του Σάκα η Άρσεναλ πέρασε από την έδρα της Μπράιτον με 1-0 και άφησε επτά βαθμούς πίσω τη Μάντσεστερ Σίτι. Εμφατικό διπλό με φόντο την τετράδα για την Τσέλσι, νίκη-ανάσα για τη Γουέστ Χαμ.

Σύνταξη
Βιλνέβ – Αθηναϊκός 78-70: Στους τελικούς, παρά την ήττα, η ομάδα του Βύρωνα! (vid)
EuroCup Γυναικών 04.03.26

Βιλνέβ – Αθηναϊκός 78-70: Στους τελικούς, παρά την ήττα, η ομάδα του Βύρωνα! (vid)

Η ομάδα του Βύρωνα προκρίθηκε ξανά στους τελικούς του Eurocup Γυναικών, μετά το 2010, παρά την εκτός έδρας ήττα με 78-70 από τη Βιλνέβ Ντ’ Ασκ, καθώς υπερασπίστηκε το +13 του πρώτου αγώνα στην Ελλάδα.

Σύνταξη
Λέτο: «Θα πρέπει ο διαιτητής να μας πει πώς έδωσε αυτό το πέναλτι στον ΠΑΟΚ – Κατέστρεψε το παιχνίδι»
Ποδόσφαιρο 04.03.26

Λέτο: «Θα πρέπει ο διαιτητής να μας πει πώς έδωσε αυτό το πέναλτι στον ΠΑΟΚ – Κατέστρεψε το παιχνίδι»

Πολλά παράπονα από τη διαιτησία είχε ο προπονητής της Κηφισιάς Σεμπάστιαν Λέτο μετά την ήττα της Κηφισιάς από τον ΠΑΟΚ. Τι είπε για το δεύτερο πέναλτι του δικεφάλου.

Σύνταξη
Η ποινή του Χάρι Μαγκουάιρ για τα επεισόδια που είχε προκαλέσει στη Μύκονο
Ποδόσφαιρο 04.03.26

Η ποινή του Χάρι Μαγκουάιρ για τα επεισόδια που είχε προκαλέσει στη Μύκονο

Δεν υπήρξε άλλη αναβολή κι έτσι ο αστέρας της Γιουνάιτεντ Χάρι Μαγκουάιρ κρίθηκε ένοχος για όσα έκανε το 2020 στη Μύκονο, με τις ελληνικές Αρχές να του επιβάλουν ποινή φυλάκισης 15 μηνών με αναστολή.

Σύνταξη
LIVE: Νιουκάστλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Ποδόσφαιρο 04.03.26

LIVE: Νιουκάστλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

LIVE: Νιουκάστλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Παρακολουθήστε live στις 22:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νιουκάστλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την 29η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Κηφισιά – ΠΑΟΚ 1-4: Στην κορυφή με σπρώξιμο από τους Φωτιά, Βεργέτη (vid)
Ποδόσφαιρο 04.03.26

Κηφισιά – ΠΑΟΚ 1-4: Στην κορυφή με σπρώξιμο από τους Φωτιά, Βεργέτη (vid)

Χρειάστηκε πέναλτι-φάντασμα για να νικήσει ο ΠΑΟΚ την Κηφισιά, σε ένα ματς που ζορίστηκε πολύ καθώς το 4-1 δεν δείχνει την εικόνα του αγώνα.. Δυο πέναλτι δόθηκαν υπέρ του ΠΑΟΚ που ανέβηκε μετά το 2-1.

Σύνταξη
Ούτε τα προσχήματα Φωτιάς και Βεργέτης
Ποδόσφαιρο 04.03.26

Ούτε τα προσχήματα Φωτιάς και Βεργέτης

Ο Σάντσες βρέθηκε στο έδαφος στο 69’ του αγώνα Κηφισιά-ΠΑΟΚ και ο Φωτιάς έδωσε δεύτερο πέναλτι που επιβεβαίωσε ο δεύτερος, ο οποίος είναι στο VAR

Σύνταξη
LIVE: Φούλαμ – Γουέστ Χαμ
Ποδόσφαιρο 04.03.26

LIVE: Φούλαμ – Γουέστ Χαμ

LIVE: Φούλαμ – Γουέστ Χαμ. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φούλαμ – Γουέστ Χαμ για την 29η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ισημερινός: Απελαύνει τον πρεσβευτή της Κούβας και τα υπόλοιπα μέλη της διπλωματικής αποστολής
Απελάσεις 05.03.26

Ο Ισημερινός κλείνει την πρεσβεία της Κούβας

Ο Ισημερινός κήρυξε τον πρεσβευτή της Κούβας persona non grata και του έδωσε «προθεσμία 48 ωρών» προκειμένου μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της διπλωματικής αποστολής να φύγουν από τη χώρα.

Σύνταξη
Στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου τα Τέμπη και το σκάνδαλο των υποκλοπών μετά τη δικαστική απόφαση
Επικαιρότητα 05.03.26

Στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου τα Τέμπη και το σκάνδαλο των υποκλοπών μετά τη δικαστική απόφαση

Δύο κρίσιμα θέματα με έντονο ελληνικό ενδιαφέρον που αφορούν τις εξελίξεις στη διερεύνηση του εγκλήματος των Τεμπών και του σκανδάλου των υποκλοπών προστέθηκαν στην ατζέντα της Ολομέλειας του Ευρωκοινοβουλίου που ξεκινά τη Δευτέρα.

Σύνταξη
«Ένας λαός που δεν είναι πια περήφανος» – Μπέσσυ Μάλφα και Χρήστος Στέργιογλου έστειλαν ηχηρό μήνυμα για τα Τέμπη από το «Αλ Τσαντίρι Νιούζ»
TV 05.03.26

«Ένας λαός που δεν είναι πια περήφανος» – Μπέσσυ Μάλφα και Χρήστος Στέργιογλου έστειλαν ηχηρό μήνυμα για τα Τέμπη από το «Αλ Τσαντίρι Νιούζ»

«Τι να πούμε γι’ αυτά, τα Τέμπη, ζούμε μία ύβρη» είπε για την τραγωδία των Τεμπών ο Χρήστος Στέργιογλου. «Αν υπήρχε αξιοπρέπεια αυτοί οι άνθρωποι θα έπρεπε να έχουν παραιτηθεί» συμπλήρωσε η Μπέσσυ Μάλφα

Σύνταξη
Νιούκαστλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 2-1: Ο Όσουλα τιμώρησε την ομάδα του Κάρικ
Ποδόσφαιρο 05.03.26

Νιούκαστλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 2-1: Ο Όσουλα τιμώρησε την ομάδα του Κάρικ

«Παλικάρι» η Νιούκαστλ, έπαιζε πάνω από 50 λεπτά με δέκα παίκτες, αλλά κατέκτησε σπουδαία νίκη με γκολ του Όσουλα στο φινάλε, επικρατώντας με 2-1 της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ!

Σύνταξη
Αρχεία Έπσταϊν: Το Κογκρέσο κλητεύει τη Γενική Εισαγγελέα Μπόντι για τον χειρισμό της υπόθεσης
Ζητούν εξηγήσεις 05.03.26

Αρχεία Έπσταϊν: Το Κογκρέσο κλητεύει τη Γενική Εισαγγελέα Μπόντι για τον χειρισμό της υπόθεσης

Επιτροπή της Βουλής των Αντιπροσώπων ψήφισε την κλήτευση της Γενικής Εισαγγελέα των ΗΠΑ, Παμ Μπόντι. Θα της ζητηθεί να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με τον χειρισμό των αρχείων Έπσταϊν.

Σύνταξη
Μπράιτον – Άρσεναλ 0-1: «Διπλό» με Σάκα και +7!
Ποδόσφαιρο 05.03.26

Μπράιτον – Άρσεναλ 0-1: «Διπλό» με Σάκα και +7!

Με ένα γκολ του Σάκα η Άρσεναλ πέρασε από την έδρα της Μπράιτον με 1-0 και άφησε επτά βαθμούς πίσω τη Μάντσεστερ Σίτι. Εμφατικό διπλό με φόντο την τετράδα για την Τσέλσι, νίκη-ανάσα για τη Γουέστ Χαμ.

Σύνταξη
Βιλνέβ – Αθηναϊκός 78-70: Στους τελικούς, παρά την ήττα, η ομάδα του Βύρωνα! (vid)
EuroCup Γυναικών 04.03.26

Βιλνέβ – Αθηναϊκός 78-70: Στους τελικούς, παρά την ήττα, η ομάδα του Βύρωνα! (vid)

Η ομάδα του Βύρωνα προκρίθηκε ξανά στους τελικούς του Eurocup Γυναικών, μετά το 2010, παρά την εκτός έδρας ήττα με 78-70 από τη Βιλνέβ Ντ’ Ασκ, καθώς υπερασπίστηκε το +13 του πρώτου αγώνα στην Ελλάδα.

Σύνταξη
Ο Λάκης Λαζόπουλος υποδέχτηκε τον μοναδικό Γιάννη Κότσιρα σε ένα «μουσικό ταξίδι» στο «Αλ Τσαντίρι Νιούζ»
TV 04.03.26

Ο Λάκης Λαζόπουλος υποδέχτηκε τον μοναδικό Γιάννη Κότσιρα σε ένα «μουσικό ταξίδι» στο «Αλ Τσαντίρι Νιούζ»

Η παρουσία του Γιάννη Κότσιρα στο «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» λειτούργησε ως μια μουσική ανάσα μέσα στην ένταση της επικαιρότητας, υπενθυμίζοντας τη δύναμη του τραγουδιού να ενώνει και να συνοδεύει τις πιο προσωπικές μας στιγμές

Σύνταξη
Λέτο: «Θα πρέπει ο διαιτητής να μας πει πώς έδωσε αυτό το πέναλτι στον ΠΑΟΚ – Κατέστρεψε το παιχνίδι»
Ποδόσφαιρο 04.03.26

Λέτο: «Θα πρέπει ο διαιτητής να μας πει πώς έδωσε αυτό το πέναλτι στον ΠΑΟΚ – Κατέστρεψε το παιχνίδι»

Πολλά παράπονα από τη διαιτησία είχε ο προπονητής της Κηφισιάς Σεμπάστιαν Λέτο μετά την ήττα της Κηφισιάς από τον ΠΑΟΚ. Τι είπε για το δεύτερο πέναλτι του δικεφάλου.

Σύνταξη
Η σπουδαία ηθοποιός Μαρία Ναυπλιώτου στο «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» – «Αυτό που μας κρατάει όλους είναι οι άνθρωποι που αγαπάμε»
TV 04.03.26

Η σπουδαία ηθοποιός Μαρία Ναυπλιώτου στο «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» – «Αυτό που μας κρατάει όλους είναι οι άνθρωποι που αγαπάμε»

Καλεσμένη του Λάκη Λαζόπουλου στο αποψινό «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» στο MEGA βρέθηκε η Μαρία Ναυπλιώτου. «Έχουμε ανάγκη από τις ιστορίες γιατί χωρίς αυτές ο κόσμος που ζούμε είναι αβάσταχτος» είπε χαρακτηριστικά.

Σύνταξη
Ο Κρίστιαν Μπέιλ θεωρεί «τολμηρή» απόφαση να γυριστεί μια νέα ταινία American Psycho – Αλλά του αρέσουν οι γενναίοι
Θέλει θάρρος; 04.03.26

Ο Κρίστιαν Μπέιλ θεωρεί «τολμηρή» απόφαση να γυριστεί μια νέα ταινία American Psycho – Αλλά του αρέσουν οι γενναίοι

«Όποιος θέλει να δοκιμάσει, ας το κάνει», δήλωσε ο Κρίστιαν Μπέιλ σχετικά με την ταινία που ετοιμάζει ο σκηνοθέτης Λούκα Γκουαντανίνο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τραμπ: Αν δεν είχαμε χτυπήσει το Ιράν θα είχαν πυρηνικά όπλα
Κόσμος 04.03.26

Τραμπ: Αν δεν είχαμε χτυπήσει το Ιράν θα είχαν πυρηνικά όπλα

O Τραμπ ισχυρίστηκε ότι η αμερικανική στρατιωτική επέμβαση ήταν καθοριστική, εκτιμώντας ότι εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είχαν προχωρήσει σε πλήγματα εντός δύο εβδομάδων, το Ιράν θα είχε αποκτήσει πυρηνικό όπλο.

Σύνταξη
Μεγάλη έκπληξη στο «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» – Η Έλενα Χαραλαμπούδη έγινε η… εγγονή του Λάκη Λαζόπουλου
TV 04.03.26

Μεγάλη έκπληξη στο «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» – Η Έλενα Χαραλαμπούδη έγινε η… εγγονή του Λάκη Λαζόπουλου

Η Έλενα Χαραλαμπούδη βρέθηκε στο «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» και μαζί με τον Λάκη Λαζόπουλο σκόρπισαν άφθονο γέλιο, τόσο στο κοινό που βρισκόταν στο στούντιο, όσο και στους τηλεθεατές του MEGA

Σύνταξη
Η ποινή του Χάρι Μαγκουάιρ για τα επεισόδια που είχε προκαλέσει στη Μύκονο
Ποδόσφαιρο 04.03.26

Η ποινή του Χάρι Μαγκουάιρ για τα επεισόδια που είχε προκαλέσει στη Μύκονο

Δεν υπήρξε άλλη αναβολή κι έτσι ο αστέρας της Γιουνάιτεντ Χάρι Μαγκουάιρ κρίθηκε ένοχος για όσα έκανε το 2020 στη Μύκονο, με τις ελληνικές Αρχές να του επιβάλουν ποινή φυλάκισης 15 μηνών με αναστολή.

Σύνταξη
«Η υπομονή έχει και τα όρια της» είπε ο ηγέτης της Χεζμπολάχ στο διάγγελμά του
Κόσμος 04.03.26

«Η υπομονή έχει και τα όρια της» είπε ο ηγέτης της Χεζμπολάχ στο διάγγελμά του

Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ σημείωσε ότι από το Σάββατο, το Ισραήλ έχει καταστρέψει σπίτια σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα από ό,τι στον προηγούμενο πόλεμο. Πάνω από 89.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί από τον νότιο τμήμα της χώρας.

Σύνταξη
Λαζόπουλος για την δικαστική απόφαση για τις υποκλοπές: «Ο Μητσοτάκης θέλει να αποδείξει είναι ότι είναι ιδιώτες, τα πράγματα στενεύουν»
TV 04.03.26

Λαζόπουλος για την δικαστική απόφαση για τις υποκλοπές: «Ο Μητσοτάκης θέλει να αποδείξει είναι ότι είναι ιδιώτες, τα πράγματα στενεύουν»

Ποιος Πρωθυπουργός σε μια οποιαδήποτε χώρα του κόσμου, όταν μάθαινε ότι ιδιώτες παρακολουθούσαν το υπουργικό του συμβούλιο, θα μάθαινε κρατικά μυστικά και δεν θα έκανε την παραμικρή κίνηση για να πληροφορηθεί ποιοι είναι αυτοί που κατασκοπεύουν τους υπουργούς μας;

Σύνταξη
Κονγκό: Τουλάχιστον 200 νεκροί από κατολίσθηση σε ορυχείο, που ελέγχεται από τους αντάρτες
Κόσμος 04.03.26

Κονγκό: Τουλάχιστον 200 νεκροί από κατολίσθηση σε ορυχείο, που ελέγχεται από τους αντάρτες

Το ορυχείο Ρουμπαγιά παράγει το 15-30% της παγκόσμιας παραγωγής κολτάν, ενός ορυκτού που θεωρείται στρατηγικής σημασίας για τη βιομηχανία ηλεκτρονικών ειδών. Το Κονγκό διαθέτει τουλάχιστον το 60% των παγκόσμιων αποθεμάτων

Σύνταξη
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 05 Μαρτίου 2026
Απόρρητο