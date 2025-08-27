ΣΥΡΙΖΑ: Η ΝΔ επιθυμεί μια Δημόσια Διοίκηση άβουλη απέναντι στους Φραπέδες και τους Χασάπηδες

«Το νέο πειθαρχικό των δημοσίων υπαλλήλων έρχεται να προστεθεί στην συνολική κυβερνητική προσπάθεια διάλυσης του κράτους και ποδηγέτησης κάθε θεσμού του», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, προοσθέτοντας ότι «απώτερος σκοπός (μέσω της δημιουργίας του απαραίτητου κοινωνικού αυτοματισμού), η άρση της συνταγματικά κατοχυρωμένης μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων».

Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, «σκόπιμα αποκρύπτουν οι εγκέφαλοι του Μαξίμου, ότι η μονιμότητα στο Δημόσιο καθιερώθηκε για την προστασία του δημοσίου συμφέροντος. Για να εξασφαλιστεί η αναγκαία θεσμική μνήμη και συνέχεια της διοίκησης και να μην είναι το κράτος λάφυρο είτε της εκάστοτε κυβέρνησης είτε ισχυρών οικονομικών παραγόντων».

Με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ, «επιχειρείται η εξίσωση της πολιτικής, κοινωνικής και συνδικαλιστικής δράσης, με τα ατιμωτικά αδικήματα του Ποινικού Κώδικα, τα οποία ούτως η άλλως προέβλεπαν την ποινή της απόλυσης, της αργίας. Παράλληλα, αφαιρείται η εκπροσώπηση των εργαζομένων από τα πειθαρχικά συμβούλια και καταργούνται τα δευτεροβάθμια. Τέλος, με την ίδρυση του Κέντρου Εμπειρογνωμοσύνης Διοικητικών Μεταρρυθμίσεων αφαιρούνται κρίσιμες αρμοδιότητες από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ)».

«Το μόνο που τους νοιάζει είναι ο εκφοβισμός των δημοσίων υπαλλήλων»

«Τελικά, γιατί όλες αυτές οι ρυθμίσεις;», αναρωτιέται, υπογραμμίζοντας πως στην κυβέρνηση «καμία ουσιαστική αξιολόγηση του Δημοσίου δεν τους ενδιαφέρει. Καμία πραγματική μεταρρύθμιση δεν επιθυμούν. Το μόνο που τους νοιάζει είναι ο εκφοβισμός των δημοσίων υπαλλήλων, προκειμένου να παραμείνουν πειθήνιοι μπροστά στα σκάνδαλα των γαλάζιων ακρίδων. Επιθυμούν μια Δημόσια Διοίκηση, χωρίς πρωτοβουλία, που θα ανέχεται τους Φραπέδες, τους Χασάπηδες, τη γαλάζια διαφθορά».

«Εμείς δεσμευόμαστε ότι θα δώσουμε τη μάχη στη Βουλή και την κοινωνία για μια Δημόσια Διοίκηση που θα λειτουργεί με αξιοκρατία, διαφάνεια, κοινωνική λογοδοσία», προσέθεσε, καλώντας τους εργαζόμενους στο Δημόσιο «να συμμετάσχουν στην 24ωρη απεργία της ΑΔΕΔΥ αύριο Πέμπτη 28.8.2025, ημέρα ψήφισης του νομοσχεδίου και να δώσουν το ‘παρών’ στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που θα γίνει στο Σύνταγμα, την ίδια μέρα, στις 10:00πμ. Θα είμαστε όλοι εκεί», διεμήνυσε ο ΣΥΡΙΖΑ.