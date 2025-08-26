ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση συνεχίζει να αποδομεί τις εργασιακές σχέσεις προς όφελος των ισχυρών εργοδοτικών συμφερόντων

Για αντεργατική πολιτική κατηγορεί την κυβέρνηση ο Γιώργος Γαβρήλος, τομεάρχης Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, μετά την παρουσίαση σε διαβούλευση του σχεδίου νόμου του υπουργείου Εργασίας, με τίτλο «Δίκαιη Εργασία για όλους: Απλοποίηση της Νομοθεσίας – Στήριξη στον Εργαζόμενο – Προστασία στην Πράξη».

«Χωρίς να μας κάνει καμία έκπληξη, το νέο νομοσχέδιο συνεχίζει πιστά την αντεργατική πολιτική αυτής της κυβέρνησης με περισσότερες ώρες εργασίας, με ωράρια που καμία σχέση δεν έχουν με τον ευρωπαϊκό στόχο του 35ωρου, με απλήρωτες υπερωρίες, με θεσμική απελευθέρωση των απολύσεων, με εργαζόμενους ‘λάστιχο’ και άλλους που αποκαλούνται ‘βραχυχρόνιοι’, με επισφαλείς και ‘ευέλικτες’ μορφές και θέσεις εργασίας, με στόχευση και περιορισμό της συνδικαλιστικής δράσης, με μισθούς πείνας, με άδειες στην ευχέρεια του εργοδότη, με απλήρωτες εισφορές για υπερωρίες», τονίζει χαρακτηριστικά ο κ. Γαβρήλος.

«ΝΔ αμετανόητη και προσανατολισμένη στο στόχο να γεμίσει η Ελλάδα φτηνά και ευέλικτα εργατικά χέρια»

Και όλα αυτά, σχολιάζει, «στον βωμό μιας δήθεν ‘διευκόλυνσης’ της επιχειρηματικότητας και μιας δήθεν ‘ανάπτυξης’ που ποτέ δεν φτάνει στον κόσμο της εργασίας και στην πραγματική κοινωνία, αλλά αφορά αυτούς που σκοπό έχουν να παράξουν περισσότερο κέρδος, πάνω στα αποκαΐδια μιας καθημαγμένης αγοράς εργασίας».

Ο τομεάρχης Εργασίας του ΣΥΡΙΖΑ υπογραμμίζει πως η Νέα Δημοκρατία, «αμετανόητη και σταθερά προσανατολισμένη στο στόχο να γεμίσει η Ελλάδα φτηνά και ευέλικτα εργατικά χέρια, συνεχίζει ακάθεκτη να ξηλώνει κάθε νομικό και θεσμικό ίχνος προστασίας των εργαζομένων, την ώρα που τους βυθίζει ακόμη περισσότερο στην εξαθλίωση, τα αδιέξοδα και την φτώχεια».

Και διαμηνύει πως «οι εργαζόμενοι και ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα αγωνιστούν να μην περάσει αυτό το αντεργατικό νομοσχέδιο».