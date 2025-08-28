Φάμελλος: Τσάμπα η φιέστα και το ταξίδι τόσων υπουργών στην Θεσσαλονίκη, κύριε Μητσοτάκη

«O κ. Μητσοτάκης σήμερα έστησε μια φιέστα στη Θεσσαλονίκη, στην προσπάθειά του να ανατρέψει το δυσμενές γι’ αυτόν κλίμα και να μεταπείσει τους πολίτες που πιέζονται οικονομικά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που ασφυκτιούν από την ακραία πτώση του τζίρου», τονίζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος για την παρουσία και τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού από την συμπρωτεύουσα.

Προσθέτει, όμως, πως «δεν τόλμησε να πει κουβέντα για το έργο του λιμανιού (ΟΛΘ), το Διαμετακομιστικό Κέντρο Εμπορίου και την οδική και σιδηροδρομική σύνδεση που έχουν παγώσει εδώ και 6 χρόνια, ακυρώνοντας έτσι τον ρόλο της Θεσσαλονίκης ως εμπορικό και συγκοινωνιακό κέντρο των Βαλκανίων!».

Ο κ. Φάμελλος, σε ανάρτησή του, υπενθυμίζει στον πρωθυπουργό ότι «το Παιδιατρικό Νοσοκομείο δεν θα γινόταν χωρίς την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και ότι το Μετρό επανεκκίνησε και υλοποιήθηκε κατά 45% σε μόλις 3,5 χρόνια με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, διότι η κυβέρνηση Σαμαρά – Βενιζέλου είχε κλείσει τα εργοτάξια το 2014».

«Τσάμπα η φιέστα και το ταξίδι τόσων υπουργών κύριε Μητσοτάκη!»

«Σήμερα, μετά από 6 χρόνια εξήγγειλε αλλαγή στην ανάπλαση της ΔΕΘ, αφού απέτυχε το σχέδιο real estate και ιδιωτικοποίησης που επιχείρησε», τονίζει, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Τον καλωσορίζουμε στη θέση του ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ για ένα δημόσιο εκθεσιακό έργο, χωρίς ξενοδοχείο και με μεγαλύτερο πάρκο».

Ο Σωκράτης Φάμελλος επισημαίνει, ωστόσο, πως «κρατάμε σοβαρές επιφυλάξεις, διότι η πρότασή του είναι προκλητικά ανώριμη και ασαφής: Για το αν η ΔΕΘ θα ανήκει στην πόλη και τους φορείς, για το αν θα γίνει σύγχρονο συνεδριακό κέντρο ή ανακαίνιση του Βελλίδειου, για το νέο πάρκινγκ και την ιδιοκτησία του και για την ενοποίηση των ελεύθερων δημόσιων χώρων με το Γ’ Σώμα Στρατού και την Αγία Φωτεινή».

«Τέλος, μόνο ως προκλητική μπορεί να εκλάβει κανείς τη χαρά του πρωθυπουργού για τις νέες σχολικές αίθουσες, όταν το 2025 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα λειτουργήσουν 133 σχολεία λιγότερα», υπογραμμίζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, καταλήγοντας χαρακτηριστικά: «Τσάμπα η φιέστα και το ταξίδι τόσων υπουργών κύριε Μητσοτάκη!».